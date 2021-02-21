Wi-Fi ağının kullanılabileceği iki farklı bant anlamına gelen GHz frekansları, aldığı değer miktarına göre farklı hızlara sahiptir. Ve bu frekanslar, 2.4 GHz ile 5GHz frekans değerleri şeklinde karşımıza çıkar.

İdeal koşullarda çalıştırılan 2.4 GHz Wi-Fi ağı, 450 Mbps ile 600 Mbps’ye kadar desteklenebilmektedir. Bu değerlerin de üzerinde olan 5 GHz Wi-Fi ise 1300 Mbps’ye kadar desteklenebilir.

Ayrıca bu yönlendiriciler, birbirlerinden farklı kablosuz standartları desteklemektedir. Bu standartlar, “802.11b – 802.11g – 802.11n – 802.11 ac” şeklinde sıralanır. Yani bu değerler de göz önünde bulundurulduğunda, 2.4 GHz ile 5 GHz arasındaki fark nedir sorusunun yanıtı, “hızdır” diyebiliriz.

2.4 GHz bandı, çok kalabalık bir içeriğe sahiptir. Kullanım yoğunluğu fazla olan bu bant, Wi-Fi’den daha fazlasına erişim olanağı sağlar. 2.4 GHz bandını kullanmaya uygun olan cihazlar ise; Garaj kapısı otomatikleri, bebek monitörleri, eski kablosuz telefonlar vb cihazlardır.

Wi-Fi ile cihaz arasında çok fazla katı alan bulunuyorsa, o ortamda ağa bağlanmak için 2.4 GHz bandını seçmek, doğru bir tercih olacaktır. 5 GHz bandı ise, 2.4 GHz bandında oranla çok daha az yoğundur. Bu sayede çok daha kaliteli bağlantılar elde edilebilir. Ve bu sayede sahip olunan internet hızı daha yüksek, daha kaliteli olacaktır.