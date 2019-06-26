2.Nesil Galaxy Fold Bilgiler Gelmeye Başladı

Katlanabilir akıllı telefonlar için elini çabuk tutan Samsung, son yıllarda piyasaya sürülmüş olan en başarılı modellerden birini tanıtmıştı. Galaxy Fold adıyla tanıtılan katlanabilir akıllı telefon, bazı sorunları nedeniyle doğrudan satışa çıkamadı. Henüz bu modeli göremedik ama 2.Nesil Galaxy Fold akıllı telefonları şimdiden gündeme gelmiş durumda.

2.Nesil Galaxy Fold modelleri için geliştirmelere başladığı söylenen Samsung’un yeni modelle beraber nasıl bir sisteme yer vereceği konusunda da bazı iddialar var. Belki de bu modelin ilk serinin yerini alması bile gündemde. Böyle olunca markanın bir hayli dikkat çekici bir telefon hazırlığında olduğunu söyleyebiliriz.

2.Nesil Galaxy Fold Özellikleri Neler Olacak?

Yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olacağı söylenen 2.Nesil Galaxy Fold akıllı telefonlarında 8 inçlik bir ekran sunulması söz konusu. 8 inçlik ekran boyutu, ilk seriye göre biraz daha yüksek bir ekran boyutunun sunulması anlamına geliyor.

Daha geniş ekran boyutunun artıları da yok değil. Özellikle katlanma kısmında yaşanan sorunların önüne geçilmiş ve kullanım alanı daha geniş bir telefon sunulmuş olacak. Bunun yanında 2.Nesil Galaxy Fold modelinin bir de akıllı kalem desteğine sahip olacağı iddiası var.

Note modellerinde olduğu gibi S-pen akıllı kalemlerine sahip olacağı düşünülen yeni modelin, kalem yeteneklerinin de artırılması söz konusu olacak. Bunun nedeni yeni modelin tablet özelliklerini de öne çıkarmak olacak.

8 inçlik boyutla beraber akıllı kalem desteğinin de sunulması, önemli ölçüde yeni serinin kullanım avantajı sunmasını sağlayacak. Henüz ilk nesil akıllı telefonların bile satış zamanının net olmadığını söylemekle beraber bu model için 2020 yılının çıkış tarihi olarak düşünüldüğünü ekleyelim. Tabii ki henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.