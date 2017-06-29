2 Yeni Nokia Telefon Geliyor!

Yeni Nokia 3310 geçmişten gelen bir patlama oldu ancak HMD, sadece nostaljiden daha fazlası için özellikli telefonlarla ilgileniyor. İki yeni Nokia cep telefonu – TA-1010 ve TA-1034 kod adlarıyla TENAA tesislerinde göründü.

Bunların Nokia 105 ve Nokia 130‘un halefleri olduğuna inanılıyor. Özellikleri yönünden pek fazla şey sunmuyor; bunun yerine salt basitlik. Yeni 105’de bile bir kamera yok! Yine de orijinal Nokia 105’in fiyatı 14 € seviyelerinde idi. bu yüzden muhtemelen benzer bir maliyetle bekliyoruz. (yeni 3310 biraz pahalı).

Nokia 105 fotoğrafları

Yeni Nokia 130 modelinde ise bunun bir kamerası var ve çift SIM kullanılabiliyor. TENAA’da daha fazla özellik listesi yok, ancak listenin oldukça eksik olduğunu düşünüyorum. Bazı operatörler 2G’yi kullanımdan kaldırmaya başladığında bir sorun haline gelebilecek. Çünkü cihazların 3G’ye sahip olmadığı görülüyor.

Nokia 130 fotoğrafları