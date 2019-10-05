2000 Tesla Aracı Geri Çağrılabilir

Tesla, yeni nesil otomobil teknolojileri için çok iyi alternatifler üretmeye başladı. Markanın yeni nesil araçlarının fark yaratan modeller olduğunu görüyoruz. Bu modeller içerisinde Model S ve Model X serilerinin başı çektiğini de eklemek gerekiyor.

Tamamen elektrikli araç serilerinden olan Model S ve Model X araçları, elektrikli otomobil denildiği zaman akla ilk gelen araçlar arasında. Genel olarak oldukça başarılı seriler olarak gösteriliyor olsa da bu serilerde de sorunlar gündeme gelmiyor değil.

En son araçlarda pil kısmında yangına neden olan bir sorun gündeme gelmişti. Otomobillerin pillerinin alev almasına neden olabilecek olan bir hata tespit edilmiş ve Tesla bu hatayı gidermek adına güncelleme yayınlanmıştı.

Tesla Soruşturma ile Karşı Karşıya

Yapılan güncelleme sonrasında araçların pillerine bazı sınırlamalar getirildiği ortaya çıktı. Buna göre söz konusu araçların pilleri tam şarj edilmiş olsa bile asıl menzilden 40 km daha az menzil sunuluyor. Sınırlama, piller tam anlamıyla dolduruluyor olsa bile karşımıza çıkıyor. Bu şekilde pillerin, yangın çıkarması riskinin ortadan kaldırılmasını sağladığı açıklansa da düzenleme ile ilgili bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

ABD Karayolları İdaresi tarafından açılan soruşturma ile araçlarda farklı bir sınırlama olup olmadığı konusunda bilgiler elde edilmeye çalışılacak. Eğer belirlenen kriterlerin dışında bir karara imza atılmışsa, Tesla’nın bazı araçlarını geri çağırması gerekecek.

Paylaşılan bilgilere göre güncellemeler 2000 araç için yayınlandı. Pillerinde sıkıntı olan bu 2000 aracın geri çağrılması gibi bir durumla karşı karşıya kalacak olan markanın, ceza ödemesi de muhtemel gibi gözüküyor.

Eğer güncellemelerle sınırlama yapılmış ve bu sınırlama belirtilen sınırların üzerindeyse bu durumda markanın ceza alması içten bile değil. Geri çağrılma ihtimali olan araçların hangi serilere ait olduğu konusunda ise yine bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Muhtemelen 2018 yılında üretilen bazı modellerde bu şekilde bir sorunun ortaya çıktığı düşünülüyor. Güncelleme alan modeller de zaten bu modeller olmuştu.