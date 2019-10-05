Ana Sayfa Otomobil 2000 Tesla Aracı Geri Çağrılabilir

2000 Tesla Aracı Geri Çağrılabilir

Tesla bazı araçları için soruşturma ile karşıya karşıya kaldı. Bazı modellerin geri çağrılması söz konusu olabilir. İşte Tesla'nın karşı karşıya kalacağı sorunların detayları.

By İbrahim Kızılırmak

-

0
0
Tesla

Tesla, yeni nesil otomobil teknolojileri için çok iyi alternatifler üretmeye başladı. Markanın yeni nesil araçlarının fark yaratan modeller olduğunu görüyoruz. Bu modeller içerisinde Model S ve Model X serilerinin başı çektiğini de eklemek gerekiyor.

Tamamen elektrikli araç serilerinden olan Model S ve Model X araçları, elektrikli otomobil denildiği zaman akla ilk gelen araçlar arasında. Genel olarak oldukça başarılı seriler olarak gösteriliyor olsa da bu serilerde de sorunlar gündeme gelmiyor değil.

En son araçlarda pil kısmında yangına neden olan bir sorun gündeme gelmişti. Otomobillerin pillerinin alev almasına neden olabilecek olan bir hata tespit edilmiş ve Tesla bu hatayı gidermek adına güncelleme yayınlanmıştı.

Tesla Soruşturma ile Karşı Karşıya

Yapılan güncelleme sonrasında araçların pillerine bazı sınırlamalar getirildiği ortaya çıktı. Buna göre söz konusu araçların pilleri tam şarj edilmiş olsa bile asıl menzilden 40 km daha az menzil sunuluyor. Sınırlama, piller tam anlamıyla dolduruluyor olsa bile karşımıza çıkıyor. Bu şekilde pillerin, yangın çıkarması riskinin ortadan kaldırılmasını sağladığı açıklansa da düzenleme ile ilgili bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

ABD Karayolları İdaresi tarafından açılan soruşturma ile araçlarda farklı bir sınırlama olup olmadığı konusunda bilgiler elde edilmeye çalışılacak. Eğer belirlenen kriterlerin dışında bir karara imza atılmışsa, Tesla’nın bazı araçlarını geri çağırması gerekecek.

Tesla

Paylaşılan bilgilere göre güncellemeler 2000 araç için yayınlandı. Pillerinde sıkıntı olan bu 2000 aracın geri çağrılması gibi bir durumla karşı karşıya kalacak olan markanın, ceza ödemesi de muhtemel gibi gözüküyor.

Eğer güncellemelerle sınırlama yapılmış ve bu sınırlama belirtilen sınırların üzerindeyse bu durumda markanın ceza alması içten bile değil. Geri çağrılma ihtimali olan araçların hangi serilere ait olduğu konusunda ise yine bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Muhtemelen 2018 yılında üretilen bazı modellerde bu şekilde bir sorunun ortaya çıktığı düşünülüyor. Güncelleme alan modeller de zaten bu modeller olmuştu.

25,474BeğenenlerBeğen
56,396TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikOppo Kamera Patent Görselleri Ortaya Çıktı

İlgili Haberler

Otomobil

Özel Seri Bugatti Centodieci Tanıtıldı

Otomobil dünyasının en iddialı markalarından biri olan Bugatti, uzun yıllardır efsane olacak araçlar tanıtmaya devam ediyor. A++ serisi lüks araçlar tanıtan marka, hız rekorları...
Devamını Oku
Otomobil

2020 Tesla Roadster için İlk Bilgiler Geldi

Otomobil dünyasında fark yaratmayı başaran ve teknolojisiyle dikkat çeken Tesla Roadster, bir elektrikli araç için sınırları bir hayli zorlamayı başardı. Hem performans değeri hem...
Devamını Oku
Otomobil

Tesla Cuphead Oyunu Geliyor

Otonom araç teknolojileri denildiği zaman ilk sırada yer alan Tesla, yeni geliştirdiği araçlarda iddiasını arttırmak için çalışmalar yapmaya başladı. Firma yeni araçları için çalışmalarını...
Devamını Oku
Otomobil

Exynos Auto 8890 İşlemcileri Audi A4’e Güç Verecek

Samsung’un akıllı telefonlarında iki farklı işlemci modeli kullandığı biliniyor. Marka bir yandan amiral gemisi modellerinde yer verdiği işlemcileri geliştiriyor bir diğer yandan ise hem...
Devamını Oku
Otomobil

Mercedes Fiyat Listesi 2019

Alman otomotiv devlerinden biri olan Mercedes, lüks araç denildiği zaman akla ilk gelen serilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli aralıklarla araçlarını yenileyen Alman otomotiv...
Devamını Oku
Otomobil

Dünyanın Ses ile Çalışan İlk Araç Güvenlik Sistemi Tanıtıldı – Letstrack!

İngiltere merkezli IoT teknoloji şirketi Letstrack isminde, dünyanın ses ile çalışan ilk araç güvenlik sistemini tanıttı. Kullanımı normal sesli asistanlara benzer. Ancak daha çok...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.