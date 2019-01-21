2.000 TL fiyat etiketi ve altına satın alabileceğiniz akıllı telefonları listeledik. Fiyatlar 22 Ocak 2019 tarihi itibari ile geçerlidir. Daha sonra (+/-) fiyat farklılıkları olacaktır.

Sizin için 5 adet akıllı telefon listeleyeceğiz. Bu listeyi hazırlarken son 1 yıl içerisinde üretilmiş akıllı telefonları baz aldık. Tabii en iyi performans sergileyen akıllı telefonları seçmeye özen gösterdik.

Telefonları karşılaştırırken antutu puanlarını da ekledik. Bu sayede telefonları hız bakımından kıyaslayabilirsiniz. Ayrıca işlemcileri, RAM’i ve kamera perpormanslarını dikkate almanızı öneririz.

İşte 2.000 TL altında alabileceğiniz en iyi 5 akıllı telefon modeli.

8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 636 işlemci kullanan Redmi Note 5 Pro‘nun 6 GB RAM’i ve 64 GB Dahili hafızası bulunuyor. Ayrıca bu modelin 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip olan modeli de mevcut.

Cihazın 4.000 mAh çıkarılamayan bataryası bulunuyor ve hızlı pil şarj desteği var. Redmi Note 5 Pro 5.99″ 1080 x 2160 Piksel çözünürlükte LCD ekranı var ve bu ekran 403 PPI değerine sahip.

Ön tarafta 20 MP Tek ve arka tarafta 12+5 MP çift kamerası bulunuyor ve Full HD (1080p@30fps) video kaydı yapabiliyor. Antutu puanı testlerde 113.000 olarak açıklanan Redmi Note 5 Pro‘nun satış fiyatı 1.999 TL

Huawei P Smart yenilendi! geçtiğimiz yıl satışa çıkan Huawei’nin P Smart akıllı telefon modeli bu sene donanım ve tasarım değişikliğine giderek yenilendi. Başlıca özellikleri arasında 13 + 2 MP çift arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunuyor. Önceki modelde olduğu gibi yapay zekaya sahip P Smart Full HD (1080p@30fps) video kaydı yapabiliyor.

3.400 mAh kapasiteye sahip akıllı telefon 800 saat bekleme ve 25 saat konuşma süresi vaad ediyor. Ayrıca 10W, 5V/2A çıkış gücünde hızlı şarj desteği de sunuyor.

8 Çekirdek (4+4) Hisilicon Kirin 710 işlemcisi var ve bu işlemciyi 3 GB RAM ile destekliyor. Ayrıca 64 GB dahili hafızaya ve microSD kart desteğine sahip. Bu donanım yapısı ile P Smart Antutu’dan 131.000 Puan alıyor. Huawei P Smart (2019)‘un satış fiyatı 1.999 TL.

Casper‘in geçtiğimiz hafta (10 Ocak 2019)’da tanıttığı yeni akıllı telefonu VIA A3 başlıca özellikleri şu şekilde.

6.2 inç 1080 x 2246 Piksel LCD ekran. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza. Ayrıca micro SD kart ile hafızayı arttırabilyorsunuz. Cihaz kutudan Android 8.1 (Oreo) yüklü olarak çıkıyor ve Casper Android 9.0 (Pie) versiyonuna yükseltebileceğinizi söylüyor.

3.400 mAh batarya kapasitesine sahip VIA A3’te hızlı şarj ve kablosuz şarj bulunmuyor. Ön tarafta tek 16 MP ve arka tarafta çift 12+5 MP kamera bulunuyor. Bu kameralar Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu sunuyor ve 1080p@30fps yeni ani full HD video kaydı yapabiliyor.

Rakiplerine göre antutudan biraz düşük puan almış görünüyor. 71.100 Puan. Casper VIA A3’ün satış fiyatı 1.899 TL.

Samsung Galaxy A6 Plus 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemciye 4 GB RAM‘e ve 64 GB dahili hafızaya sahip bir akıllı telefon. 3.500 mAh batarya kullanan akıllı telefonda hızlı ve kablosuz şarj bulunmuyor.

Ön tarafta 24 MP tek ve arka tarafta 16 + 5 MP çift kamera kurulumuna sahip Galaxy A6 Plus full HD video kaydı sunuyor. Cihaz antutu’dan 71.200 Puan almış. Arka tarafa konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu var.

Galaxy A6 Plus 6 inç 1080 x 2280 Piksel Super AMOLED ekrana sahip. Bu ekranın 411 PPI değeri bulunuyor. Android 8.0 (Oreo) yüklü olarak gelen akıllı telefonda Samsung Experience 9.0 arayüzü kullanılıyor. Galaxy A6 Plus 6‘nın satış fiyatı 1.945 TL.

LG Q7 Plus 2.000 TL altındaki önerebileceğimiz son telefon ve aralarında fiyatı en uygun olanı.

Bu telefonun 8 çekirdekli Mediatek MT6750S işlemcisi, 4 GB RAM‘i ve 64 GB dahili hafızası bulunuyor. Ayrıca microSD ile bu hafızayı 256 GB‘a kadar arttırabiliyorsunuz.

LG Q7 Plus’ta çift kamera kurulumu yok. Ön tarafta 8 MP (f/1.9) ve arka tarafta 13 MP (f/2.2) çözünürlükte bir kamerası var ve bu kamera full HD (1080p@30fps) video kaydı yapabiliyor.

USB Type-C şarj soketine sahip LG Q7+’ın 440 Saat bekleme ve 12 saat konuşma süresi sunan hızlı şarj destekli 3.000 mAh bataryası bulunuyor.

Son olarak LG Q7 Plus’ın antutu testlerinde aldığı puan biraz düşük. 53.900 Puan. LG Q7 Plus‘ın satış fiyatı 1.695 TL.

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İlk 4 telefonu teknik özellikleri bakımından karşılaştırdık.