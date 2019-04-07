2000 TL Altı Telefonlar (Nisan 2019)

Akıllı telefonlarda fiyatlar bir hayli yükseldi. Yeni modellerin, hele ki amiral gemisi akıllı telefonların fiyatları el yakıyor. Tabii ki bunun yanında uygun fiyatlı serilerde sunulmuyor değil. Hatta birçok markanın bu yönde izlediği strateji değişti. Her cebe hitap eden seriler sunulmaya çalışılıyor. Bu noktada 2000 TL Altı Telefonlar için en iyi alternatifler neler? Telefonların özellikleri ve tasarımları nasıl?

2000 TL Altı Telefonlar için En İyi Alternatifler

Bu senenin en fazla tutmasını beklediğimiz 2000 TL Altı Telefonlar için tasarım ve teknik özellik paylaşımları yapacağız. Listemizde yer alan telefonların dışında siz de önerilerinizi yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Hemen modellere geçelim.

Samsung’un yeni modeli olan seri, fiyatıyla bir hayli ses getirdi. Özellikle yenilenmiş tasarımın artıları dikkat çekici cinsten. Hemen yeni serinin özelliklerinden ve fiyatlarından söz edelim.

Galaxy M20 Tasarım

Telefonun tasarım kısmında yenilikçi bir seri olduğu görülüyor. Ön kısımda su damlası şeklinde bir çentik alanı kullanılmış durumda. Bu telefonun yenilenmiş Infinity ekranların bir üyesi olduğunun göstergesi.

Ekran kısmında çentik alanı dışında çerçevesiz düzenli bir akıllı telefon sunulduğunu görüyoruz. Biraz daha kalın bir kasa sunulsa da sadece alt kısım çerçeveleri dikkat çekici ve göze çarpıyor.

Telefonun arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yine dikkat çekici düzenlemeler görüyoruz. Üst üste sıralanmış olan çift arka kameranın hemen altında bir flaş ışığı yer alıyor.

Flaş ışığının ve kameraların oldukça küçük bir boyuta sahip olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ortalanmış parmak izi sensörlerinin kullanıldığını da ekleyelim. Telefonun hem arka kasa kısmında plastik kullandığını hem de çerçeve kısmında plastik kullandığını da söylemek gerek.

Ölçüler: 156.4 mm X 74.5 mm X 8.8 mm

Renkler: Mavi ve siyah

Ekran Özellikleri

Tasarım sonrasında ekran özelliklerine geçelim. Samsung bu konuda oldukça deneyimli. Marka bu modelde de tecrübesini göstermiş. 6.3 inçlik bir ekran kullanan telefon, PLS ekran panellerine yer veriyor.

PLS ekran panellerinin boyutu ise 6.3 inç olarak açıklandı. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri sunan modelde Samsung Experience 9.5 arayüzü de dikkat çeken artılar arasında.

409 PPi değerine sahip olan ekranların genel olarak başarılı bir görüntü kalitesi sunduğunu da eklemek gerekiyor. Ayrıca unutmadan ekran gövde oranının da %83.62 olduğunu belirtelim.

Teknik Özellikler

Orta segment seriler arasında gösterebileceğimiz modelde Samsung’un işlemcileri yer almakta. Samsung’un Exynos 7 serisi işlemcilerinin kullanıldığı telefonda, Exynos 7904 serisini görüyoruz. 8 çekirdekli işlemciler 1.8 GHz saat hızı sunuyor ve 14 nm üretim teknolojisinin ürünü. Grafik birimi kısmında ise Mali G71 MP2 serisine yer verildiğini de ekleyelim.

İşlemciler dışında iki farklı RAM bellek seçeneği var. Ana modelde 3 GB RAM bellek miktarına ve 32 GB depolama alanına yer veriliyor. Fakat ikinci modelde 4 GB RAM bellek miktarına ve 64 GB depolama alanına yer veriliyor. Teknik kısımda en çok dikkat çeken bölüm ise piller. Bu modelde 5000 mAh değerinde bir pil kapasitesi var ve hızlı şarj desteği sunuluyor.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise 13 MP f/1.9 diyafram açıklık değerine sahip olan ana kamera görüyoruz. Full HD çekim yapabilen kameraya 5 MP değerinde ikinci kamera eşlik ediyor.

İkinci kameranın diyafram açıklık değeri ise f/2.2 olarak açıklandı. Ekstra geniş açılı bu kamerada destek kamerası. Ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise yeni akıllı telefonların 8 MP değeriyle karşımıza çıktığını görebiliyoruz.

Fiyat: Tüm bu özelliklerle beraber telefonların fiyatı 1500-1600 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Huawei çatısı altında çalışan ancak Huawei kadar ünlü olan markalardan biri olan Honor, uygun fiyatlı akıllı telefon sunan markalardan bir tanesi. Tanıtacağımız bu modelde yine listemizde yer almaya hak kazanmış olan modellerden bir tanesi. Hemen telefonun tasarımı ve özelliklerine bakalım.

Honor 8X Tasarımı

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında önemli değişiklikler sunmadığı görülüyor. Son yıllarda benimsenen tasarım bu seride de devam ettirilmiş. Mini bir çentik alanının kullanıldığı ekran kısmında, çerçeve yok denecek kadar az.

Huawei modellerinden farklı olarak alt kısmın çerçeveleri de oldukça inceltilmiş durumda. Yani telefonun neredeyse tamamen çerçevesiz bir model olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Arka kapak tasarımına geçildiği zaman ise yine iddialı bir seri görüyoruz. Üst üste sıralı olan çift kameranın kullanıldığı ve çift kameranın hemen altında da flaş ışığına yer verildiğini gördüğümüz akıllı telefon, ortalanmış bir de parmak izi sensörüne yer veriyor.

Modelin arka kapak kısmında Modelin arka kapak kısmında cam ve plastiğe bir arada yer verdiğini ve çerçeve kısmında da alüminyum kullanıldığını görüyoruz.

Ölçüler: 160.4 mm X 76.6 mm X 7.8 mm

Renkler: Mavi ve siyah

Ekran Özellikleri

Tasarımın hemen sonrasında ekran özelliklerine bakalım. Ekran kısmında çentikli yapıya yer verildiğini zaten belirtmiştik. Çentik alanının oldukça dar kullanılması da yine önemli artılardan bir tanesi. Genel kullanım alanının artmasını sağlayan sistem, IPS LCD panel teknolojisini bizlere sunuyor.

6.5 inçlk ekranının çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2340 piksel değeri gözüküyor. Bu değer 396 PPi piksel yoğunluk değerinin elde edilmesini sağlıyor. %84.41 ekran gövde oranına sahip olan telefonların beraberinde EMUI 8.2 arayüzü geliyor.

Teknik Özellikler

2000 TL Altı Telefonlar listesinde iddialı özelliklere sahip olan modellerden biri olan Honor 8x, işlemci kısmında yine markanın yeni seri işlemcilerini kullanıyor. Huawei Kirin 710 serisi işlemcilerine sahip olan akıllı telefonun 2.2 GHz saat hızı sunduğunu görüyoruz.

Oldukça başarılı bir işlemci serisi olan model 8 çekirdekli ve 12 nm üretim sürecinden geçerek üretiliyor. İşlemcilerin AnTuTu üzerinden aldığı puanın 139.100 puan olduğunu hatırlatalım. Orta segment için iyi bir akıllı telefon sunulmuş. Grafik birimi kısmında da Mali G51 MP4 serisi var.

İşlemciler kısmında sunulan Kirin 710 serisi RAM ile desteklenmiş. Telefonun RAM bellek kısmında 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı seçenek var. 4 GB RAM bellek miktarını seçen kullanıcılar 64 GB depolama alanına sahip oluyor.

6 GB RAM bellek kullanan modeli seçen kullanıcılar ise 128 GB depolama alanına sahip oluyor. Son olarak batarya kapasitesinin 3750 mAh olduğunu ve hızlı şarj desteğinin sunulduğunu da ekleyelim.

Kamera

Kamera teknolojileri kısmında da iyi bir seri söz konusu. Çift arka kamera, ana kamera kısmında 20 MP bir kamera ile karşımıza çıkıyor.

f/1.8 diyafram açıklık değerinin kullanıldığı akıllı telefonun ikinci kamerası kısmında ise 2 MP değerinde bir kamera söz konusu. Yine ön kamera kısmında da 16 MP değerinde portre modu ile desteklenmiş olan bir seri söz konusu.

Fiyatlar: Bu modelde değişken fiyatlı bir seri. 1.900 TL ile 2.000 TL arasında değişen fiyatlar görüyoruz.

Ayrıca Bakınız: Galaxy S10 Plus vs Mate 20 Pro Kamera Karşılaştırması

2000 TL Altı Telefonlar arasında gösterebileceğimiz ve artık eski amiral gemisi akıllı telefonlar içerisinde anılan P20 Lite modeli de yine başarılı seriler arasında. Hemen bu telefonun özelliklerine ve tasarım detaylarına geçelim.

Tasarım Detayları

Tasarım kısmında çok önemli değişiklikler olmadığı gibi yeni seriye geçiş yapıldığı görülüyor. Açıkçası ekran kısmında çerçevesiz bir model sunulduğunu söylemek yanlış olur. Üst kısımda yer alan çentik alanı oldukça dar ve bu kullanışlı bir telefon sunulmasını sağlıyor ancak çerçeve çizgileri net bir şekilde gözüküyor. Alt kısımda ise geniş bir çerçeve alanına yer verilmiş durumda.

Alt kısımda Huawei logosunun yer aldığı geniş bir çerçeve bölümünün bulunduğu gözlerden kaçmıyor. Ön kısım için ortaya çıkan detaylar bu şekilde.

Arka kısma baktığımız zaman ise çift kamera kurulumunu görüyoruz. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın kullanıldığı akıllı telefon, ortalanmış bir de parmak izi sensörü kullanmakta.

Çift kameranın hemen altında yer alan Huawei yazısında ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Yine yazı yatay bir şekilde kamera alanının hemen alt kısmında yer alıyor. Bu bölümlerde önemli bir oynama yapılmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Son olarak kullanılan malzemenin arka kısımda cam, çerçeve kısmında ise metal olduğunu ekleyelim.

Ölçüler: 148.6 mm X 71.2 mm X 7.4 mm

Renkler: Mavi, Pembe, Siyah ve Altın

Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefonların ekran özelliklerinde de aynı sınıf akıllı telefonlarında gördüğümüz değerleri görüyoruz. Yine bu modelde de 5.84 inçlik bir ekran paneli kullanılıyor ve çentikli ekran tasarımı kullanılmaya devam ediyor. 1080 X 2280 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekran IPS LCD panel teknolojisinde.

LTPS LCD ekranların genel olarak güç tasarrufu artısı olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çözünürlük değerinde ve ekran boyutunda sunulan PPi yoğunluk değeri ise 432 PPi olarak açıklandı. Ekran kısmında son olarak ekran gövde oranının %80.46 gibi bir değer olduğunu ekleyelim. Rakiplerinden bu konuda geri kalan bir model söz konusu.

Teknik Özellikler

Telefonun teknik özellikleri kısmında orta segment bir seriyi işaret ettiği görülüyor. İşlemciler Kirin 659 serisi işlemiler ve 8 çekirdek işlemciler 2.36 GHz saat hızına sahip.

16 nm üretim sürecinin sonucu olarak karşımıza çıkan işlemcilerin beraberinde Mali T830 MP2 grafik birimine yer veriliyor. Başarılı sonuç veren işlemcilere eşlik eden RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak açıklanmıştı.

Fakat RAM bellekler eski nesil. LPDDR3 teknolojisinde bellekler görüyoruz. Telefonun bu değerlerle beraber elde ettiği AnTuTu puanı 87.700 puan. Yine son olarak batarya kapasitesinden söz edelim. Bu modelde de 3000 mAh değerinde bir batarya kullanılıyor ve hızlı şarj desteğine yer veriliyor.

Kamera Teknolojileri

2000 TL Altı Telefonlar akıllı telefonlar listemizde yer alan modelin 16 MP değerinde ana kamerası bulunuyor. f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip olan ana kameranın yanında 2 MP değerinde ikinci bir kamera kullanıldığını da görüyoruz.

Telefon ön kamera kısmında ise 16 MP değerinde bir kamera kullanıyor. f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip olan ön kamera, portre modu destekli. Zaten ikinci arka kameranın da derinlik algısı için kullanıldığını belirtelim.

Fiyat: Bu modelin fiyatları 1700 TL ile 1900 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Ayrıca Bakınız: Huawei P30 Pro vs. Pixel 3 Kamera Karşılaştırması! Hangisi Daha İyi?

2000 TL Altı Telefonlar arasında Samsung’un en çok dikkat çeken modellerinden biri olan Galaxy A7 serisi, üç kameranın kullanıldığı başarılı akıllı telefonlar arasında. Bu modelin özelliklerinin neler olduğuna ve tasarımına daha yakından bakalım. Demek istediğimizi daha net anlayacaksınız.

Galaxy A7 (2018) Tasarımı

Yeni nesil akıllı telefonların tasarım kısmında yenilenmiş nesle geçmediğini görüyoruz. Samsung, bu modelde çentikli ekran kullanmak yerine ince çerçevelere sahip olan çerçeveli bir akıllı telefon sunmayı tercih etmiş durumda.

Üst ve alt kısımda çerçevelere sahip olan akıllı telefon, yan kısımlarda ise çok daha ince çerçeveler kullanıyor. Hem üst alt hem de yan kısımda geçiş tasarımı sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Ekran kısmında sunulan bu tasarımın, arka kısımda da yenilikçi bir tasarım ile desteklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Arka kısımda tek bir kamera alanına yer verilmiş.

Biraz dışa doğru çıkış olan bu kamera alanı, üst üste üç kameranın sunulduğu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Üst üste sıralı olan üç kameranın hemen altında bir de flaş ışığının yer aldığını ekleyelim. Bunun dışında arka kapak bütünlüğünü bozan bir kısım yok.

Ekran Özellikleri

Ekran kısmında Samsung’un Super AMOLED serisinin sunulduğunu görüyoruz. 6 inçlik Super AMOLED ekranlar, 1080 X 2220 piksel çözünürlük değeri sunuyor. 411 PPi piksel yoğunluk değerine sahip olan panellerin Gorilla Glass 3 ile desteklendiğini görüyoruz.

Sürekli açık ekran teknolojisi gibi desteklere sahip olan ekranların %74.45 ekran gövde oranı bulunuyor. Ekran kısmında dikkat çeken başka bir detay söz konusu değil.

Teknik Özellikler

Yine bu modelde de Samsumg’un kendi işlemcilerine yer verdiği görülüyor. Exynos 7885 işlemcilerini kullanan akıllı telefon, 8 çekirdekli işlemcilerle beraber 2.2 GHz hız değerine kadar çıkış yapabiliyor. 14 nm üretim sürecinin bir ürünü olan işlemcilerin yanında Mali G71 MP2 grafik birimi var.

Hem grafik birimi kısmında hem de işlemci kısmında yenilenmiş bir seri söz konusu. Bunların dışında RAM bellek kısmında ise 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarına yer veriliyor.

64 GB modelde 4 GB RAM bellek kullanıldığını ve 6 GB RAM bellek miktarına sahip olan modelde ise 128 GB depolama alanı kullanıldığını görüyoruz. Teknik kısımda yine son detayımız bataryalar. Bu seride de 3300 mAh değerinde bataryalar var.

Kamera

Kamera konusunda iddialı bir telefondan söz ediyoruz. Galaxy A7 (2018) modelinin 24 MP değerinde ana kamerası f/1.7 diyafram açıklık değerine sahip. İkinci kamera kısmında ise 8 MP değerinde bir kamera görüyoruz.

f/2.4 diyafram açıklık değerine sahip olan ikinci kameraya ek olarak 5 MP değerinde, derinlik algısı kullanan bir kamera daha var. Ön kısımda ise 24 MP değerinde bir kamera var.

Telefonun Fiyatı: 1800 TL ile 2000 TL arasında değişen fiyatlar karşımıza çıkıyor. Seçeceğiniz yere göre fiyatlar değişiyor.

2000 TL Altı Telefonlar için sunacağımız modeller bu şekilde. Siz de önerilerinizi yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.