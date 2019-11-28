Oppo, Çinli akıllı telefon devleri arasında yükselen yıldızlardan biri olmayı başardı. Sürekli olarak yeni modellerini piyasaya süren marka, resmi olarak ülkemizde de satışı olan markalar arasında yer almakta. Ülkemizde de resmi olarak satışının başlamasının ardından, amiral gemisi serilerini de ülkemize getiren markanın, uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri de bir hayli öne çıkmakta. Bu listemizde de 2000 TL’ye kadar Oppo akıllı telefonlar ve özelliklerinden söz edeceğiz. Bakalım uygun fiyatlı serilerde neler var?

En iyi 2000 TL’ye Kadar Oppo Telefonlar ve Tüm Özellikleri

Listemize geçmeden önce, telefonları hem tasarım açısından değerlendireceğimizi hem de teknik özelliklere yer vereceğimizi belirtelim. Öyle ki her ne kadar bu modeller uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri olsa da tasarım kısmında da dikkat çeken akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Sözü daha fazla uzatmayalım ve Oppo telefon modellerine geçelim.

Bu sene tanıtılan akıllı telefonlardan biri olan Oppo A5s modeli, fiyatıyla çok tercih edilen akıllı telefonlar arasında yer almakta. Özellikle fiyatına göre çok iyi bir tasarım sunulduğunu söyleyerek başlamak gerekiyor.

Tasarım

Ekran tasarımı konusunda başarılı bir seri söz konusu. Tamamen çerçevesiz üst bölümde, sadece su damlası çentik alanı bulunuyor. Su damlası çentik alanının içerisinde tek bir kameranın kullanıldığı akıllı telefonun, geri kalan üst ve yan kısımlarda çerçeveye yer vermediğini görüyoruz.

Telefonun alt kısımda rahat kullanım için bir alt çerçeve kullanmasının dışında, tamamen çerçevesiz akıllı telefon modelleri arasında gösterebileceğimiz bir seriden söz ediyoruz. Arka kapak kısmına baktığımız zaman ise bir o kadar sade bir tasarıma yer veriliyor. Arka kapakta çift kameranın öne çıktığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yan yana sıralanmış olan çift kameranın hemen yanında flaş ışığı kullanılmakta.

Ölçüler: 155.9 mm X 75.4 mm X 8.2 mm

Ağırlık: 170 gram

Renkler: Kırmızı ve Siyah

Gövde Malzemesi: Plastik ve Metal Görünümlü Plastik

Ekran Özellikleri

Oppo A5s modelinde ekran kısmında çerçevesiz bir yapıya yer verildiğini söylemiştik. Ekran özelliklerinde de bu öne çıkıyor. Ekran panel boyutu 6.2 inç. IPS LCD ekran teknolojisinde olan 6.2 inçlik panelin çözünürlük değeri ise 720 X 1520 piksel. HD+ çözünürlük değeri ile elde edilen piksel yoğunluk değeri ise 271 PPi.

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Ekran gövde oranı %80.86 olarak belirlenen Oppo A5s akıllı telefonlarını, Gorilla Glass 3 camlarına sahip olduğunu ve In-Cell Touch ekran teknolojisinin desteklendiğini de ekleyelim. Yine renk seçeneği kısmında ise 16M renk desteği var.

Teknik Özellikler

Oppo A5s modelini, uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasına dahil eden kısmı, teknik özellikleri. Telefonun içerisinde fiyatı düşüren MediaTek MT6765 yani Helio P35 işlemcileri bulunuyor. 12 nm üretim sürecinden geçen işlemci, 8 çekirdek ve 2.3 GHz saat hızı ile dikkat çekmekte. İşlemcinin çekirdek dizilimi Quad Core 2.3 GHz ARM Cortex A53 + Quad Core 1.8 GHz ARM Cortex A53.

Grafik birimi kısmında da PowerVR GE8320 modeli kullanılıyor. RRAM kısmında ise iki farklı seçenek var. İlk seçenekte 2 GB RAM miktarı var ve ikinci seçenekte ise 3 GB RAM miktarı sunuluyor. RAM seçimine bağlı olarak depolama alanı 32 GB ile 64 GB arasında değişiyor. Pil kısmında 4230 mAh bir pile yer veriliyor ancak hızlı şarj desteği yok.

AnTuTu Puanı: 85700 puan

Kamera Özellikleri

Oppo A5s kamera özelliklerine geçelim. 2000 TL’ye kadar Oppo akıllı telefon modelleri listemizde yer verdiğimiz akıllı telefonun, standart bir çift kamerası var. Telefonda 13 MP f/2.2 diyafram açıklığı bulunan ana kamera ile Full HD çekim yapılabilmekte. İkinci kamera kısmında ise 2 MP f/2.4 diyafram açıklık değeri bulunan bir kamera var. Derinlik algısı için kullanılan bu kameranın dışında ön kısımda ise 8 MP f/2.0 diyafram açıklık değeri olan tek bir kamera bulunuyor.

Fiyat

Belki de en güzel kısım fiyat. Oppo A5s fiyatı 1200 TL ile 1300 TL arasında değişiyor. Kampanyalarla bu rakamın 1100 TL gibi rakamlara düştüğü de oldu.

Tasarım kısmında değil ama teknik özellikler kısmında 1 tık daha iyi bir telefon olan Oppo AX7 akıllı telefonları, yine uygun fiyatlı akıllı telefon serileri arasında yer almakta.

Tasarım

Çentik alanı kullanmayı seven markalardan biri olan Oppo, bu akıllı telefonlarında da yine çentik alanına yer veriyor. Ekran kısmında biraz daha kalın çerçeve bölümleri sunulmuş olsa da yine de çerçevesiz akıllı telefonlara yakın bir seri söz konusu. Su damlası çentik alanının bulunduğu akıllı telefonun sadece alt kısımda daha geniş bir çerçevesi var.

Arka kısma baktığımız zaman ise Oppo A5s modellerine çok benzer bir tasarımın sunulduğunu görmekteyiz. Yine yana yana iki kamera kullanılan ve kamera yerleşimi aynı olan modelin, en büyük farkı arka kısımda parmak izi sensörlerinin bulunuyor olması. Bunun dışında göze çarpan farklılık ise daha farklı bir dokulandırmanın kullanılmış olması.

Ölçüler: 155.9 mm X 75.4 mm X 8.1 mm

Ağırlık: 168 gram

Renkler: Altın ve mavi renk seçenekleri

Ekran Özellikleri

Yine 6.2 inçlik bir ekran boyutu var. 720 X 1520 çözünürlük değerine sahip olan ekranlar, IPS LCD panel teknolojisine sahip. Piksel yoğunluk değeri ise bu çözünürlükle beraber 271 PPi olarak açıklandı. Cam kısmında Gorilla Glass 3 kullanılıyor ve ekran gövde oranı ise %80.86. 16M renk sayısı ve In-Cell Touch ekran özelliği de dikkat çeken detaylar arasında.

Teknik Özellikler

Oppo AX7, MediaTek işlemciler yerine Snapdragon işlemci kullanıyor. Telefonda yer alan işlemci Snapdragon 450 serisi işlemci. 8 çekirdekli 14 nm üretim sürecinden geçen işlemci 1.8 GHz saat hızı sunuyor. Çekirdek diziliminde de tek küme görüyoruz. Octa Core 1.8 GHz ARM Cortex A53 çekirdeklerine yer verilmiş. Grafik birimi kısmında ise Adreno 506 serisi var.

RAM kısmına geçtiğimiz zaman ise iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor. Ana modelde 3 GB RAM var. Biraz daha iyi bir model olan ikinci seçenekte ise 4 GB RAM miktarı bulunuyor. Yine RAM seçeneklerine bağlı olarak 32 GB depolama alanı ve 64 GB depolama alanı seçenekleri var. Pil kısmında ise 4230 mAh kapasiteli bir pil kullanılıyor ancak hızlı şarj ya da kablosuz şarj desteği söz konusu değil.

Kamera Özellikleri

Kamera kısmında Oppo A5s modelinden farklı bir telefon sunulmamış. Yine bu modelde de 13 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklık değeri olan bir ana kamera var. 30 FPS Full HD çekim yapabilen ana kameranın yanında 2 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığı bulunan derinlik algısı kamerası var.

Ön kısımda kullanılan kamera ise biraz daha iyi bir hale getirilmiş. Ön kısımda kullanılan kameranın 16 MP değerinde olduğunu HDR Portre modunu desteklediğini ekleyelim. Bu kameranın 720p video çekim kalitesi bulunuyor ve f/2.0 diyafram açıklık değeri dikkat çekiyor.

Fiyat

Telefonun fiyatı kısmında 1400 TL ile 1500 TL arasında değişen rakamlar sunulmuş durumda.

Biraz daha başarılı modellere doğru ilerlemeye devam edelim. Üçüncü modelimiz Oppo A5 2020 akıllı telefonu olacak. 2000 TL’ye kadar Oppo akıllı telefon modelleri içerisinde en iyi alternatiflerden biri olan Oppo A5 2020, hem daha şık bir tasarım sunuyor hem de özellikler kısmında daha başarılı bir seri var.

Tasarım

Listemize başladığımız ilk modelde de söyledik. Oppo akıllı telefonlarında çentik alanı kullanmayı tercih eden markalar arasında. Her ne kadar amiral gemisi akıllı telefon modellerinde açılır kapanır kamera sistemleri kullanıyor olsa da orta segment modelleri ve giriş seviyesi akıllı telefonlarında da genel olarak çentik alanı kullanılmakta.

Oppo A5 2020 bu modellerden birisi. Telefonda yine su damlası çentik alanı var ve alt kısımda yer alan çerçeve alanı dışında, çerçevesiz bir akıllı telefon söz konusu. Arka kısma bakıldığı zaman ortalanmış bir kamera alanı görüyoruz. Üst üste sıralı olan 3 arka kameranın yer aldığı akıllı telefon, üçlü arka kameranın hemen altında bir parmak izi sensörüne yer veriyor. Ana kameraların hemen yanında ise bir flaş ışığı var ve burada da ek bir sensör var.

Ölçüler: 163.6 mm X 75.6 mm X 9.1 mm

Ağırlık: 195 gram

Renkler: Siyah ve Beyaz renk seçeneği

Ekran Özellikleri

Ekran boyutu biraz daha genişlemiş durumda. 6.5 inçlik bir panel kullanılıyor ve IPS LCD teknolojisini görüyoruz. Çözünürlük değeri kısmında ise 720 X 1600 piksel değeri var. Bu değerle PPi ise 270 seviyesine çıkarılmış. %81.75 ekran gövde oranı bulunan Oppo A5 2020, Gorilla Glass 3 koruması sunmakta ve 480 nit parlaklık değerine sahip.

Teknik Özellikler

Giriş seviyesi modelleri yerine bu kez orta segment uygun fiyatlı akıllı telefon modeliyle karşı karşıyayız. Telefonun içerisinde yer alan işlemci modeli Snapdragon 665 olarak açıklandı. 8 çekirdekli işlemci, 11 nm üretim sürecinden geçmiş ve 2.0 GHz saat hızına sahip. Çekirdek dizilimi ise Quad core 2.0 GHz Kryo 260 ve Quad Core 1.8 GHz Kryo 260.

Grafik birimi kısmında ise Adreno 610. Belleklere geçtiğimiz zaman da yenilenmiş olan bellek teknolojisi görüyoruz. Bu modelde LPDDR4x RAM teknolojisine yer verilmiş durumda. 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği var ve depolama alanı da buna göre 64 GB ile 128 GB arasında değişiyor. Pil kapasitesi kısmında ise 5000 mAh değerinde bir pile yer veriliyor. Yine bu modelde de hızlı şarj artısının olmadığını da eklemek gerekiyor.

Kamera Özellikleri

Çoklu kamera kullanımına yer veren akıllı telefon, uygun fiyatlı diğer modellere göre çok daha iyi bir kamera sistemiyle öne çıkıyor. Telefonun arka kısımda 12 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklık değeri bulunan bir ana kamera var. Başarılı ana kameranın 4K 30 fps çekim desteği söz konusu.

İkinci kamera kısmına geçtiğimiz zaman, 8 MP değerinde bir kamera görüyoruz. Ekstra geniş açılı kameranın f/2.25 diyafram açıklık değeri bulunuyor. Bu kameraya ek olarak 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP değerinde dördüncü bir kameraya da yer veriliyor. Ön kısımda ise 8 MP değerinde tek bir kamera var.

Fiyat

Telefonun fiyatı 1600 TL ile 1700 TL arasında değişmekte.

Geçelim listemizde yer alan son akıllı telefon modeline. 2000 TL’ye kadar Oppo akıllı telefon modelleri arasında en iddialı modelde Oppo RX17 Neo akıllı telefonları.

Tasarım

Oppo RX17 Neo akıllı telefonları tasarım kısmında hemen hemen aynı yapıyı sunmaya devam ediyor. Söz konusu akıllı telefonlar ön kısma baktığımız zaman yine su damlası çentik alanı kullanmaya devam ediyor. Su damlası çentik alanı içerisinde yine tek bir kamera var.

Söz konusu akıllı telefon modellerinin çerçevesiz yapısının yine dikkat çektiğini de ekleyelim. Telefonun arka kapak tasarımına geçiş yaptığımız zaman ise parlak bir yüzey bizi karşılıyor. Yine üst kısımda yan yana kameralar kullanılıyor. Bunun dışında genel olarak panelin parlak bir yüzeyi olduğunu ve geçişli renklere yer verildiğini de görmekteyiz.

Ölçüler: 158.3 mm X 75. 5 mm X 7.4 mm

Ağırlık: 159 gram

Renkler: Kırmızı ve Mavi geçişli renk seçenekleri

Ekran Özellikleri

Başarılı akıllı telefon modelinde 6.41 inçlik AMOLED ekran paneli kullanılıyor. Diğer serilerde yer verilen LCD panellerden farklı olarak bu modelde AMOLED ekran var. Bu da görünü kalitesinin biraz daha iyi bir seviyeye gelmesini sağlamış durumda. Çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2340 piksel değerin sunuluyor.

Yüksek çözünürlük değeri ve 6.41 inçlik ekran boyutuyla beraber telefonun piksel yoğunluk değeri ise 402 PPi olarak açıklandı. Görüntü kalitesi yüksek olan akıllı telefonların ekran gövde oranı ise %83.59 olarak açıklandı. Listede yer alan diğer modeller ile karşılaştırıldığı zaman ekran gövde oranı da daha iyi.

Teknik Özellikler

Orta segment akıllı telefon modellerinden biri olan Oppo RX17 Neo, içerisinde Snapdragon 660 işlemcileriyle dikkat çekiyor. 14 nm üretim sürecinden çıkan işlemciler 2.2 GHz saat hızına sahip ve toplamda 8 çekirdekli olan işlemciler, iyi bir performans sunuyor. Octa core 2.2 GHz Kryo 260 çekirdekleri ve Quad core 1.8 GHz Kryo 260 çekirdekleri kullanılmakta. Grafik birimi kısmında ise Adreno 512 serisine yer veriliyor.

RAM kısmında ise tek bir RAM seçeneği var. Telefonun RAM miktarı 4 GB. Depolama alanı da RAM belleğe bağlı olarak 128 GB olarak belirlenmiş. Pil kısmına geçtiğimiz zaman ise 3600 mAh değerinde bir batarya görüyoruz. Batarya kısmında hızlı şarj desteği yine yok ve diğer modellerden biraz daha düşük bir pil kapasitesi söz konusu.

Kamera Özellikleri

Kamera kısmında 16 MP değerinde ana kamera var. f/1.75 diyafram açıklık değeri bulunan kamera, 4K çekim yapabiliyor. İkinci kamera kısmında ise yine 2 MP değerinde derinlik algısı kamerası var.

Arka kısımda çift arka kameraya yer verilen akıllı telefon ön kısımda 25 MP değerinde tek bir kamera sunuyor. 25 MP değerinde kameranın yapay zeka destekli olduğunu ve Full HD çekim yapabileceğini de ekleyelim. Ön kameranın diyafram açıklık değeri de f/2.0 olarak kullanılmış.

Fiyatı

Listemizin sonunda yer alan akıllı telefon modelinin fiyatı da 2000 TL ile 2100 TL arasında değişiklik göstermekte.

2000 TL’ye kadar Oppo akıllı telefonları listemizi bitirdik. Tabii ki markanın bu modellerin dışında sunmuş olduğu amiral gemisi akıllı telefon modelleri de bulunuyor. Özellikle amiral gemisi akıllı telefon modelleri için fiyatlar biraz daha yüksek olsa da özelliklerin çok daha tatmin edici olduğunu da ekleyelim.