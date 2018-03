Bu senenin en iyi akıllı telefonlarını bir araya getirdik ve hangi telefonun en iyi kameraya sahip olduğunu öğrenmek için farklı koşullarda testler yaptık. Acaba en iyisi hangisi?

Günümüzde akıllı telefon kameraları profosyonel kameralardan daha popüler hale geldi. Akıllı telefonların kameralarının, profosyonel kameralara göre daha popüler olmasının cevabı olarak bu varsayımı gösterebiliriz . Çünkü akıllı telefonlar her zaman bir kol mesafesi kadar yakınımızda iken profosyonel kameralar için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Tabi akıllı telefon kameralarının bu kadar öne çıkmasının tek etkeni bu değil.

Son bir kaç yıldır kalite ve özellik olarak akıllı telefon kameraları önemli ölçüde yol katetti. Bu gelişmeler, kameranın daha hızlı ve kullanımı kolay bir şekilde mükemmel fotoğraflar çekmemize imkan sağladı. Orta düzey bir profosyonel fotoğraf makinesi ile bir amiral gemisinin kamerası arasında neredeyse fark kalmadı. Belki de bu yüzdendir ki akıllı telefonlar cebimize girmeye başladığından beri profosyonel fotoğrafçılığın nesli yavaş yavaş tükenmeye başladı.

Telefon üreticileri bu durumun farkında olacak ki ürettikleri her yeni amiral gemisi modelinde çok daha güçlü kamerayla karşımıza çıkıyor. Bu da rekabetin giderek kızışmasına yol açıyor. Bu güçlü kameralardan hangisinin daha iyi olduğunu söylemek veya almadan önce bir seçim yapmak oldukça zor. Seçim yapmak için bir kullanıcının üst seviye akıllı telefonları bir araya getirmesi ve aynı koşullarda farklı ortamlarda çekim yapması zor görünüyor. İşte bu soruyu cevaplamak ve sizlerin daha doğru tercih yapabilmesi için kamerası en iyi telefonları bir araya getirdik ve aynı koşullarda birbiriyle karşılaştırdık.

Farklı firmalardan en iyi kameraya sahip altı telefonu sizin için bir araya getirdik. Bu telefonlar iPhone 6S Plus, Samsung Galaxy Note 5, LG G4, Nexus 6P, HTC One A9 ve Moto X Pure Edition. Biz bu altı telefona yer verdik fakat iPhone 6S Plus ile iPhone 6S’in kameraları arasında ufak bir kaç fark olduğu için iPhone 6S Plus, iPhone 6S’i temsil ediyor gibi düşünebilirsiniz. Samsung Galaxy Note 5 de Galaxy S6, Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 Edge+’ı temsil ediyor. Karşılaştırmaya başlamadan önce dilerseniz kameraların teknik özelliklerini verelim.

Ve şimdi dananın kuyruğunun kopacağı yere geldik. Bu telefonlar ile yaptığımız çekimleri karşılaştırmaya başlıyoruz. Yaptığımız tüm çekimler aynı açıdan aynı koşulda yapıldı. Resimlerde gerçekleşen açı ve uzaklık farklılıkları kameraların lens büyüklüğü ve diyafram açıklığı farklılıklarından kaynaklanıyor. Gün ışığı, kapalı hava, loş ışık, karanlık ortam gibi farklı sahnelerde çekimler yaptık. Resimlerin orjinal boyutlarında farklar belli olmasa da resimlere zoom yaptığımız zaman farklar ortaya çıkıyor. Sonuçları buna göre değerlendirdik. Ayrıca tüm çekimler otomatik modda yapıldı.

Sahne 1 – Kanepe

Bu sahne için odada bulduğumuz farklı renklerde farklı eşyaları kanepe üzerine doldurduk. Fotoğrafların küçük halinde farklar belli olmuyor. Bu yüzden fotoğraflara zoom yaptık. Android maskotumuzun sağ gözüne, Android maskotunun önünde duran pembe renkli maymuna ve sağ üstteki mavimsi mindere zoom yaptık. Detaylara indiğimizde üç telefon öne çıktı. Kalite sırasına göre bunlar Nexus 6P, LG G4 ve iPhone 6S Plus.

Bu özel sahnede bu telefonlarla çok iyi detaylar ve gerçeğe çok yakın renkler elde ettik. LG G4’ün Nexus’un arkasında yer almasının sebebi LG G4 belirli alanlarda parlama yaparken renkler gerçeğe göre çok hafif soluk görünüyor. iPhone 6S Plus ise detaylardaki netlik olarak iki telefonun biraz gerisinde kaldığı için 3. sıraya yerleşti.

Şaşırtıcı bir şekilde Galaxy Note 5 beklediğimizden daha kötü sonuç verdi. Ters ışıklı alanlarda parlamalar gözlemlenirken detaylardaki pürüzlük de ilk üç sıradaki telefonlara göre daha göze çarpıyor. Aynı şeyi Moto X Pure Edition için de söyleyebiliriz.

Moto X Pure Edition, karşılaştırmadaki diğer telefonlardan daha yüksek ISO değeriyle çekim yaptı. Fotoğraftaki detayların buğulu gözükmesinin sebebi olarak bu gösterilebilir. HTC One A9’un detaylardaki netliği iyi fakat hem renkler olağandan daha soluk hem de kontrast oranı çok yüksek. Bu yüzden kendine son sırada yer buldu.

Fotoğrafların orjinal boyutları:

Sahne 2 – New Jersey’de güneşli bir gün

Gün ışığında yapılan çekimler düşük ISO değerinde ve yüksek deklanşör hızıyla çekildiği için görüntüde pürüz ve bulanıklılık daha az oluyor. Bundan dolayı bu sahnede telefonlar önceki sahneye göre daha net fotoğraflar verdi. Telefonlar arasındaki farkın daha belirgin olması için bu sefer zoomu önceki sahneye göre daha da arttırdık. Bir telefon hariç diğerleri bizi hayal kırıklığına uğratmadı.

Detaylara baktığımız zaman Moto X Pure Edition diğerlerinden belirgin bir şekilde daha iyi sonuç verdi. Detaylar temiz, renkler gerçeğine sadık ve ortaya çıkan sonuç kesinlikle muazzam. Bu sahnenin birincilik rozetini Moto X Pure Edition kaptı. Bir sonraki sırada Galaxy Note 5 ve Nexus 6P geliyor.

Galaxy Note 5’in fotoğrafları gözle gördüğümüze yakın sonuç veriyor. Fakat detaylara inildiği zaman agresif bir şekilde keskinlik söz konusu. Bu da detaylarda bozulmalara yol açmış. Bu keskinlik haricinde Galaxy Note 5’in çektiği fotoğraf için mükemmel diyebiliriz. Aynı şekilde Nexus 6P de güzel iş çıkardı. Detaylar çok çok iyi, renkler göze hoş görünüyor.

iPhone 6S Plus ve HTC One A9’un çektiği resimler diğerleriyle aynı zamanda çekilmesine rağmen sanki daha kapalı bir havada çekilmiş gibi görünüyor. Bu gerçekten havanın daha kapalı olmasından değil her iki kameranın renk profilinin bu şekilde olmasından kaynaklanıyor. Renkler biraz daha parlak görünse daha iyi bir sonuç çıkabilirmişti. Renk profilini bir kenara bırakırsak her iki kameranın çektiği fotoğraflardaki detay seviyesi iyi seviyede. Bu yüzden iki telefon için de 6 puanı uygun gördük.

LG G4 bu sahnede şaşırtıcı bir şekilde çok kötü sonuç çıkardı. Ürettiği resimde sağ taraf aşırı pozlanmış ve bulanıklılık sorunu meydana gelmiş. Detaylarda sağ taraftaki cisimlerde yaşanan bulanıklılık sorununu göreceksiniz. OIS görüntü sabitleyicisinde yazılımsal bir sorun olabilir.

Fotoğrafların orjinal boyutları:

Sahne 3 – Hobi Mağazası

Ve Motorola için bir kez daha galibiyet sevinci! Moto X Pure Edition, çektiğimiz fotoğraflar içerisinde en mükemmeline sahip. Moto X PE ile çektiğimiz resimde renkler doğal, detaylarda bozulma çok az. Resmi açıp herhangi bir yere çok yakınlaşsak bile herhangi bir pürüzlük yada bulanıklık yaşanmıyor. Moto X Pure Edition bu sahnede gerçekten çok iyi iş çıkardı.

Sıralamada iPhone 6S Plus, LG G4 ve Galaxy Note 5 sıralamada Motorola’nın amiral gemisinin hemen arkasına yerleşiyorlar. Bu üç cihaz da görevini layıkıyla yerine getirip başarılı sonuçlar çıkarmış. Üçünün de çektiği fotoğrafları birbirinden ayırt etmek zor olsa da Galaxy Note 5’deki agresif derecedeki keskinlik göze çarpıyor.

Keskinliğin aşırı olması Note 5’e avantaj değil dezavantaj sağlıyor. Bu durumda ikinci ve üçüncü sırayı iPhone 6S Plus ve LG G4 alırken Galaxy Note 5 yarım puan farkla bu iki cihazın arkasında kendine yer buluyor.

Bir sonraki sıraya Nexus 6P geliyor. Nexus 6P için söyleyeceğimiz iyi şey resimdeki detaylarda netlik problemi yaşanmamış. Detaylar üst sıraya yerleşen diğer cihazlarla hemen hemen aynı düzeyde. Fakat Nexus 6P’nin kötü yanı resimdeki renkler çok kapalı görünüyor. Örneğin kırmızı araca yaptığımız zooma bakarsanız Nexus 6P’de aracın neredeyse bordo renkte gözüktüğünü göreceksiniz.

Son sırada HTC One A9 yer alıyor. Resim ilk bakışta en azından güzel gözüküyor. Fakat zoom yaptıktan sonra ayrıntıların diğer telefonlar kadar net ve berrak görünmediğini görüyoruz. Zoom yaptığımız yerlerde bulanıklık çok fazla. Bu yüzden bizden düşük puan alıyor.

Fotoğrafların orjinal boyutları:

Sahne 4 – Köşe Masası

Bu sahne ile birlikte aydınlık ortamlardan karanlık ortamlara yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Bu sahnede odanın güneşi az alan kısmında çekimlerimizi yaptık. İdeal ışık koşullarının değişmesiyle telefonların sunduğu görüntüler arasındaki fark daha da arttı.

Örneğin önceki iki sahnede mükemmel sonuçlar veren Moto X PE bu sahnede çuvalladı. Motorola’nın amiral gemisinin aydınlık ortamlarda sunduğu netliği ışığın loş olduğu sahnelerde sunamadığını farkettik. Ama bu sahnede Moto X PE’nin sunduğu beyaz dengesinin doğruluğu takdir edilecek seviyede.

Tam tersi iPhone 6S Plus ise beyaz dengesini çok yanlış seviyede ayarlamış. Renkler olağandan çok daha sıcak görünüyor. iPhone 6S Plus’ın çektiği fotoğraf göze çok hoş görünse de verdiği renkler gerçekçi olmadığı için eksi alıyor. Fotoğraftaki detaylarda netlik kaybı olmamasından dolayı ise artı alıyor.

Bu sahnedeki fotoğrafları tüm detaylarıyla ele aldığımızda Galaxy Note 5 birinciliği elde ediyor. Az ışık koşuluna rağmen Note 5 hem renkleri doğru veriyor hem de detaylarda bozulmalar yaşamıyor. Daha sonra ise LG G4 ve Nexus 6P geliyor. Bu iki telefonuın da çektiği fotoğraflarda detay kalitesi Galaxy Note 5 kadar iyi fakat renkler olması gerekenin bir tık altında. HTC One A9’un çektiği fotoğrafların detayları ideal seviyede olsa da renkler aşırı soğuk ve kontrast çok yüksek. Bu yüzden HTC One A9 bu sahnede de sonuncu oluyor.

Fotoğrafların orjinal boyutları:

Sahne 5 – Gün Batımı

Bu sahnede çektiğimiz fotoğraflara göre ilk olarak şunu söylemeliyiz: iPhone 6S Plus düşük ışık koşullarında çok başarılı. iPhone 6S Plus’ın çektiği fotoğrafta hem nesneler daha belirgin hem de ışığın az olmasına rağmen detaylar net. Diğer telefonlar da aslında çok başarılıydı. Çok zorlayıcı bir sahne olmasına rağmen iyi fotoğraflar çektiler. Ama iPhone 6S Plus, detaylarda daha az kayıp vermesi ve renkleri daha doğru yansıtmasıyla birincilik koltuğuna oturdu.

Diğer telefonlar birbirlerine yakın görüntüler sunsalar da daha doğru renk verdikleri için Galaxy Note 5 ve LG G4 rakiplerinin bir adım önünde yer alıyorlar. Detaylardaki bozulması ise oldukça az. Sonraki sırada HTC One A9 yer alıyor. HTC One A9, tatmin edici düzeyde renk ve detay kalitesi sunmuş. Moto X PE ise genel itibariyle güzel fotoğraf sunsa da fotoğrafın bazı bölgeleri kötü görünüyor. Ve bu bölgeler malesef az değil. HTC One A9 ile hemen hemen aynı seviyede diyebiliriz.

Nexus 6P diğer telefonlardan daha kötü görüntü sunmuş. Gölge altında kalan veya karanlık olan alanlar çok kötü çıkmış. Aydınlık sahnelerde ise bulanıklık göze çarpıyor. Nexus 6P bu sahnede sınıfta kaldı.

Fotoğrafların orjinal boyutları:

Sahne 6 – The Rock Bar

Bu karşılaştırma yazımızda birbirine en yakın sonuçları bu sahneden aldık. Çekilen fotoğraflar arasındaki fark oldukça azdı. Belirgin bir şekilde LG G4 diğer cihazlardan daha iyi sonuç verdi. LG G4’ün çektiği resimde aydınlık bölgeler ile karanlık bölgeler arasındaki denge oldukça iyi. Camdaki led aydınlatmalar ve camın alttaki markaların logoları en iyi LG G4’de görünüyor. LG G4’den sonra iPhone 6S Plus ve Nexus 6P geliyor. LG G4’e göre detay seviyesi bir tık aşağıda fakat her iki kamera da çok iyi pozlamış ve ortaya güzel bir fotoğraf çıkarmış.

Bir sonraki sırada Galaxy Note 5 yer alıyor. Galaxy Note 5 detay olarak başarılı fotoğraf çıkarsa da fotoğraftaki karanlık alan ile beyaz alan arasındaki denge tam sağlanmamış. Aydınlık alanlar karanlık alanlara göre daha öne çıkmış. Son sırada HTC One A9 ve Moto X PE yer alıyor. Bu iki cihazla çektiğimiz fotoğraflara zoom yaptığınızda resimdeki blur efektinin ve detaylardaki bozulmaların bol olduğunu göreceksiniz.

Fotoğrafların orjinal boyutları:

Sahne 7 – Saat 20:00

Ve şimdi saatler daha da ilerledi. Bu sahnedeki çekimleri bulutların olmadığı açık bir günde saat 20.00 sularında yaptık. LG G4 bu sahnede diğer cihazlara göre daha aydınlık görüntü verdi. Verdiği görüntü diğerlerine göre daha canlı görünüme sahip. LG G4’ün çektiği fotoğraf göze hoş görünüyor.

Nexus 6P de şaşırtıcı bir şekilde bu sahnede başarılıydı. Tıpkı LG G4 gibi göz hoş görünen bir fotoğraf sundu. Resim iyi pozlanmış ve düşük ışık koşullarına rağmen detaylardaki netlik yeterli düzeyde. Her iki telefon bu sahnede liderlik koltuğuna oturdu.

Bu iki telefonun ardında iPhone 6S Plus’ı yerleştirmeyi uygun gördük. Çünkü fotoğraftaki detaylar net ve pozlama makul düzeyde. Aslında iPhone 6S Plus liderlik koltuğuna oturabilirdi. Çünkü bu resimi ISO 100 değeriyle çekti ve ISO değeri düşük olduğu için görüntüde kumlanma yada parazitlenme veya orjinal adıyla noise çok az seviyedeydi.

Ama iPhone’un çektiği fotoğraf Nexus 6P ve G4’e göre çok karanlıktı. Geriye kalan iki telefonumuz Moto X PE ve HTC One A9 bu resimi diğer cihazlara göre en yüksek ISO değeriyle çektiler. Bu da fotoğraflarda parazitlenme miktarını çok arttırdı. Bu yüzden bu iki telefonu son sıraya yerleştirdik. Fakat Moto X PE’nin detaylarındaki bozulma HTC One A9’a göre biraz daha kabul edilebilir olduğu için Moto X PE sondan ikinci sıraya yerleşti.

Fotoğrafların orjinal boyutları:

Sahne 8 – Flaşlar Patlasın

Ve son sahneye gelmiş bulunmaktayız. Artık eve geri dönüyoruz ve ışıkları kapatıp telefonun flaşlarıyla çekim yapıyoruz. İlk sahnede gördüğümüz kanepeyi bu sefer tam karşısından çekiyoruz. Aynı zamanda bu sahnede maskotlarımıza daha yakınız. Kanepeye olan uzaklığımız 1.2 metre. İyi haber altı telefon da odaklanmayı doğru yaptı. Telefonların çoğu flaşlı çekim yaptığında odaklanmayı hedeften farklı yerlere yapabiliyorlar. Elimizdeki telefonlarda bu sıkıntıyı yaşamadık.

HTC One A9 odayı daha çok aydınlatmasıyla öne çıkıyor. Odanın tamamını aydınlatmış ve diğer kameraların çektiği fotoğrafların köşelerindeki karartılar bu telefonda gözükmüyor. Renkler biraz kapalı gözüküyor. Telefon yüksek flaş ışığından etkilenmiş ve resimi yüksek ISO değeriyle çekmiş. Bu da resmin detaylarında parazitlenme yaşanmasına neden olmuş.

HTC One A9’un tam tersi odayı en az aydınlatan telefon ise Nexus 6P. Fotoğraf karanlık olduğu için ne yazık ki güzel görünmüyor. Bu yüzden sonuncu sıraya yerleşti.

iPhone 6S Plus, HTC One A9’un bir adım önünde yer alıyor. Flaş ışığının az gelmesinden dolayı köşelerde karartı var ve renkler soluk görünüyor.

LG G4’ün çektiği resimde renkler çok dengesiz görünüyor. Yeşil renk tonu daha ağır basmış. Ortaya soluk bir görüntü çıkmış. Ayrıntılar iyi korunmuş olsa da renklerdeki bozukluk LG G4’ün üst sırada yer almasına engel oluyor.

Sonra LG G4’ün bir üstünde Moto X PE yer alıyor. Moto X PE’nin fotoğrafı sıcak renklere sahip. Renkler hoş görünüyor. Resime zoom yapınca tıpkı önceki sahnedeki gibi parazitlerin yoğun olduğunu ve resimin blurlu gözüktüğünü görüyoruz.

En başa geldiğimizde Galaxy Note 5’i görüyoruz. Note 5’in çektiği resimlerin renkleri doğru, detaylar ufak kayıplar haricinde net. Galaxy Note 5’in çektiği resim hiç bir şekilde mükemmel değil fakat diğerleri içinde en iyisi.

Fotoğrafların orjinal boyutları:

Sonuç

Ve sonuç kısmına geldik. Sekiz sahnenin puanlarının ortalaması alınarak her cihaz için bir final puanı elde ettik.

Bizim bu karşılaştırmayı yapma amacımız en iyi kameranın hangi amiral gemisinde olduğunu görmek ve kafalardaki soru işaretlerini silmekti. Fakat amacımıza pek de ulaştık diyemiyoruz. Çünkü final puanlarına göre birinciliği üç telefon paylaşıyor. Bu telefonlar Google Nexus 6P, iPhone 6S Plus ve Samsung Galaxy Note 5. Bir alt sırada LG G4 ve Moto X PE aynı puanı alarak ikinciliği paylaşıyorlar. Son sırada ise sekiz sahnede de istenileni veremeyen HTC One A9 yer alıyor.

Sonuçlara göre kesin olarak şunu söylemeliyiz ki bu son model cihazların kameraları iyi fotoğraflar çekiyorlar. Fakat mükemmel değiller. Ve büyük ihtimalle yakın zamanda bir profosyonel kamera kadar mükemmel olamayacaklar. Fotoğrafçılığa değer veren veya bu işten para kazanan kullanıcılar için bu telefonların kamerası yeterli olmayacaktır. Orta seviye bir kullanıcı için ise gayet yeterli kaliteye sahipler.

Ve çekilen fotoğrafların kaliteleri ortama ve çekim şekline bağlı olarak çok değişkenlik gösterebilmekte. Örneğin Moto X PE ile iyi ışık koşullarında yaptığımız çekimlerde çok detaylı ve temiz fotoğraf elde ederken düşük ışık koşullarında istenileni veremiyor. İyi ışık koşullarında mükemmel iken düşük ışık koşullarında ortalamanın üzerine çıkamıyor. Moto X PE düşük ışık koşullarında rakiplerinin gerisinde kalıyor.

iPhone 6S Plus ise yaptığımız çekimlerde sahneler farklı koşullarda olmasına rağmen sunduğu kalitede pek fazla değişkenlik göstermedi. Farklı koşullar iPhone 6S Plus için pek de problem değil. Zira aydınlık ortamda nasılsa karanlık ortamda da öyle. Bu anlamda diğer telefonlara göre biraz daha güvenilir. iPhone 6S Plus’ın renklerii sıcak renge daha yakın renkler sunuyor. Bu da bazı sahnelerde çok iyi resimler elde etmemize imkan sunarken bazı sahnelerde tam tersi etki yapabiliyor.

Google Nexus 6P’ye gelince de bu cihazın kamerasından memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdiye kadarki en iyi kameraya sahip bir Nexus cihazıyla karşılaştık. Nexus 6P’den öndeki modellerde Google kamera kalitesine pek önem vermiyordu. İyi ışık koşullarında Nexus 6P hem doğru renklere hem de yüksek detay zenginliğine sahip fotoğraflar çekmemize imkan sağlıyor. Kapalı havalarda başarılı sonuç vermese de ışıklandırılmış ortamlardaki gece çekimlerimizde iyi diyebileceğimiz fotoğraflar elde ettik. Fakat ortam flaş kullanılacak kadar karanlıksa Nexus 6P’nin kötü sonuç verdiğini gözlemledik.

Diğer birincimiz Galaxy Note 5’e gelince bu telefonun kamerasının iyi olduğunu görüyoruz. Eğer Note 5 sahibi iseniz veya almayı düşünüyorsanız kamera hakkında endişe etmenize gerek yok. Sahip olduğu üst düzey kamera ile detay zenginliği yüksek fotoğraflar çekilebiliyor. Galaxy Note 5 diğer cihazlara göre daha keskin görüntü sunduğu için göze daha hoş görünüyor. Düşük ışık koşullarında orta seviye kalite sunan cihaz, flaşlı çekimlerde test ettiğimiz cihazlar arasından en iyi kaliteye sahip fotoğraf sunuyor. Ayrıca Galaxy Note 5 zengin manuel ayarlara ve indirilebilir kamera modlarına sahip.

LG G4, bu altı telefon içerisinden en önce piyasaya çıkan ve ülkemizde en düşük fiyata satılanı. Fakat sunduğu kamera kalitesi fiyatının çok üzerinde. Zira liderliği kıl payı kaçırdı diyebiliriz. LG G4 kamera arayüzüyle en başarılısı. Hem fotoğraf çekiminde hem de video kaydında neredeyse bir DSLR kadar manuel ayarlar yapabiliyoruz. LG G4’ün söyleyebileceğimiz kötü yanı renkleri gerçeğe yakın verememesi oluyor. Çoğunlukla doygunluk hissinin fazla olduğunu görüyoruz. Gece çekimleri ve flaşlı çekimlerinin kalitesi biraz daha iyi olsa ortaya üst seviye bir kamera çıkabilirmiş.

Son cihazımız ise HTC One A9 oluyor. HTC One A9’un sonuncu olmasının kötü kameraya sahip olduğu anlamına gelmesin. Sahip olduğu kamera ile iyi düzeyde fotoğraflar çekebiliyoruz, sadece üstünde yer alan cihazlar kadar iyi çekimler yapamıyoruz. Detaylarda yaşanan bozukluklar ise diğer cihazlara nazaran daha göze batıyor. Aynı zamanda renkler de biraz soluk görünüyor. Bu da sıralamada diğer cihazlardan geride yer bulmasına neden oluyor. Gece çekimlerinde yüksek ISO değeriyle çekim yapması resimde parazitlenmelere neden oluyor. Eğer amacınız en iyi kameraya sahip olmak ise HTC One A9 size göre değil.