2016 4. Çeyrek Google Play geliri Yüzde 82, App Store Yüzde 60 arttı

Apple, App Store‘dan gelen toplam uygulama geliri, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 5.4 milyar dolara ulaşırken, yıllık %60 artışla SensorTower tarafından bildirildi.

Google’ın Play Store‘u, 2015 yılının aynı dönemine göre % 82 daha da büyük bir büyümeye sahip ancak App Store‘u mutlak rakamlarla sınırlamış durumda. 3.3 milyar doları Apple’ın mağazasının bir önceki yıla göre daha az ürettiği seviyede.

Her iki platformda da toplam yaklaşık 8,7 milyar dolar – Yani %67’lik bir artış söz konusu. 2016 yılının 4. çeyreğinde toplam 19.2 milyar uygulama yüklemesi gerçekleştiği tahmin ediliyor ve bu, 2015’in aynı dönemine kıyasla % 17 daha mütevazı bir artış.

Oyunlar hariç tutulduğunda, her iki platformdan elde edilen gelirin rekor birincisi, çeyrekte birleştiğinde Line Messenger, Netflix ve Tinder geliyor. 2016 tüm yıla baktığımızda ise sıralama şu şekilde; Spotify, Line ve Netflix’in önünde liderlik ediyor.