2016 Yılı Google Play’de indirilen uygulama sayısı açıklandı

2016’da Google Play’den 82 milyardan fazla uygulama yüklendi.

Google, geçen yıl Play Store‘dan 82 milyardan fazla uygulamanın, 2015 yılı için rapor edilen 65 milyar rakamın üzerine çıktığını ortaya koydu.

Duyuru Android için Mühendislik Bölümü Başkan Yardımcısı Dave Burke tarafından şirketin devam eden I/O konferansında yapıldı.

Buna ek olarak, Burke, toplam 24 imalatçının şirketin giyilebilir platformunu kullanıyor olduğunu kaydeden Android Wear‘ı tartıştı. Ayrıca, Android Auto araç içi bilgi-eğlence platformunun yakında Audi otomobillerinde de bulunabileceğini açıkladı.

Google’ın I/O konferansı ile açıklanan her şeyi cepkolik’ten takip edebilirsiniz.

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