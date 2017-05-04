2017 AKK Uygulaması – AKK Uygulaması Kalktı mı?

Sabit internet kullanıcıları için beklenen haber geldi. Binlerce kişiyi ilgilendiren yeni AKK uygulaması yürürlüğe giriyor. Yeni çıkan kanun ile birlikte bundan sonra saat Gece 02.00 – ve Sabah 08.00 arası arasında internet kullanımlarınız mevcut kotanızdan düşmeyecek. Yeni AKK yasası ile ilgili tüm detaylar..

Adil Kullanım Kotası (AKK) için çok önceden beri konuşulan yasa artık yürürlüğe girdi. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni AKK kuralları ile ilgili aldığı kararları açıkladı.

Yeni AKK Uygulaması

02:00 ile 08:00 Saatleri arasında yapacağınız indirme, surf işlemlerinde artık kotanızdan yemeyecek ve dilediğiniz kadar indirme işlemi yapabileceksiniz. Mevcut hızınızı koruyarak yapacağınız indirmelerin hiçbiri kotanızadan düşmeyecek ve 6 saat boyunca Play Station ya da Xbox’ınıza oyun indirmeden tutunda dilediğiniz Filmleri Apple TV, Netflix ve benzeri platformlardan izleyebileceksiniz.

Diğer büyük değişiklik ise mevcut yasaya göre Adil Kullanım Kotasını geçtikten sonra 3 Mbps hız ile sınırlandırılmaktı. Bu 3 Mbps’lık hız ise yeni yasaya göre daha da yukarı çekilecek. Yeni AKK Uygulamasının en güzel özelliklerinden biri de kesinlikle daha yüksek sınır kapasitesi olacak.

Mevcut internet paketleriniz şimdilik değişmiyor. Fakat sözleşmeniz bittiğinde ya da yeni bir paket alacağınızda size AKN limitleri olmayan paketler sunuluyor. Burada dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. İnternet Servis Sağlayıcıları sizlerden bir miktar yüksek fiyat talep edebilirler. Diğer bir dikkat etmeniz gereken kısım ise küçük notlarla verilmiş AKN limitleridir.

1 Mayıs itibari ile AKN olmadan kullanılan paketlerin satışına başlanıldı. Hatta bazı kurumlar ise hiçbir AKN yani kotası olmayan internet paketlerini de devreye aldı. Mesela Turkcell Super Online ile 89 TL fiyat ödeyerek kota sınırınız olmadan 25 Mbps hızında indirme işlemi yapabiliyorsunuz. Hatta günün 24 saati. Bu paketi Platin Paket adı ile Turkcell Superonline’dan satın alabilirsiniz.

Turknet firması ise 150 GB AKN Limitsiz interneti 100 Mbps!e kadar olan hız kapasitesi ile yaklaşık 59 TL’ye sunuyor.

Bunun gibi pek çok firma rekabette yerini alabilmek için yeni paketler açıklamaya başladı. İnternet Sağlayıcıların sitelerinde ya da TV reklamlarında bu kampanyaların tüm detaylarını görmek mümkün.

AKN yasası ile ilgili detayları bu sayfadan vermeye devam edeceğiz.