GBH Insights adlı bir araştırma şirketi bugün 2017 en çok satış yapan teknoloji ürünleri listesini yayınladı. İlk sırada tabiki iPhone bulunuyor. İkinci sırada Samsung Galaxy S8‘i ve 33 milyon adet satılan Samsung Galaxy Note 8 telefonunu görmekteyiz. Amazon’un akıllı hoparlörünün alt modeli Echo Dot yıl boyunca satılan 24 milyon adet ile üçüncü olmuş. Apple, 2017 yılının en çok dördüncü satın alınan teknoloji ürünü olan Apple Watch ile birlikte listede tekrar adından söz ettirmiş. İlk 5’e girmeyi başaran Nintendo Switch konsolu olmuş.

Apple iPhone 211 milyon telefon satılan 2016’nın en çok satan teknoloji cihazı olarak birinci sırada yer almıştı. GBH Insights analisti Daniel Ives, iPhone’un 2018’de model yükseltmeye hazır olacak çok sayıda mevcut iPhone kullanıcısı sayesinde taçını başarıyla savunacağını söylüyor. Buna ek olarak Moorhead Insights’ın analisti Patrick Moorhead, Apple’ın iPhone X modeli haricindekilerin fiyatlarını düşüreceğini bekliyor.

İşte yayınlanan liste;