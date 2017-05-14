2017 Honda Civic Type R Yakıt Miktarı Belli Oldu

Uzun süredir beklenen Honda Civic Type R, EPA’dan resmi bir yakıt ekonomisi derecesi aldı; 12,8/10,1/11,3 litre, şehir içi/Şehir dışı/kombin olarak derecelendirilmiş, yüksek performanslı turbo-dört yakıt ekonomisi değil, performans için ayarlanmıştır.

Honda Civic Type R, yeni 2,0 litrelik turbo şarjlı I-4 motorundan sağlıklı bir 306 HP ve 295 lb-ft dengeledi. Civic Hatchback Sport‘ın 180 hp, 177 lb-ft’lik 1.5 litrelik turbo şarjlı I-4, altı vitesli bir manuel ile eşleştirildiğinde verimlilik için tasarlanmış, çok daha yüksek bir 9,4/7,2/8,6 litfe ile derecelendirilmiştir.

Yeni turbo şarjlı, 205 hp’lik Honda Civic Si sedan henüz resmi bir EPA derecelendirmesi almadı, ancak bu yılın başında Honda’dan belgeler sızdırıldı ve 10,1/7,4/8,8 litre olduğu ortaya çıktı.

Öfkeli yarışa kıyasla, ön tekerden çekiş Type R aslında altı ileri manuelle 12,8/9,1/11,3 litre’lik all-wheel-drive Volkswagen Golf R‘ın rating tarafından üzerinde. Ancak sırasıyla 14,9/11,3 /12,8 litre ve 16,6/12,3/14,9 litre olarak derecelendirilen all-wheel-drive Ford Focus RS ve Subaru WRX STI‘yi yener.

Honda Civic Type R için tekli iletim seçeneği altı hızlı manuel ve otomatik rev-matching özelliklerine sahiptir. Üç sürüş modu (Konfor, Spor + R), direksiyon, gaz kelebeği tepkisi, şanzıman devri eşleştirme, adaptif amortisörler ve denge kontrolü ayarlar.

İçerde, standart özellikler arasında 7.0 inçlik bir bilgi-eğlence entegreli dokunmatik ekran, navigasyon, Android Auto ve Apple CarPlay, 12 hoparlörlü birinci sınıf ses sistemi, LED farlar, ağır şekilde desteklenmiş spor koltukları ve orta konsoldaki bir Type R plakası yer alıyor. Fiyatlandırma açıklanmadı, ancak Japon canavarın rakiplerinin birçoğu gibi 30.000 $ aralığında başlaması bekleniyor.