2017 İlk Çeyreğinde Tanıtılacak Akıllı Telefonlar

Birçok dünyaca ünlü teknoloji markası akıllı telefon alanında kısa süre sonra yeni seri amiral gemisi akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü birçok markanın yeni seri ürünlerini tanıtılacağının haberlerinin gelmesi ile beraber hangi akıllı telefon modellerinin tanıtılacağı da merak konusu olmaya başladı. Bu noktada genel olarak 2017 yılı içerisinde tanıtılacak olan yeni seri akıllı telefonlardan bahsetmek yerine 2017 yılının ilk aylarında yan tanıtımı yakın olan akıllı telefonlara bakmak gerekiyor. Peki Tanıtılacak Akıllı Telefonlar arasında ne gibi modeller var?

Tanıtılacak Akıllı Telefonlar İçin Beklenen Özellikler

2017 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak olan birçok yeni seri amiral gemisi akıllı telefon modeli var. Aralarında dünyaca ünlü markaların yeni seri akıllı telefonları da olan bu modeller hangileri? Hangi akıllı telefonların tanıtılması bekleniyor? Bakalım.

Nokia 8

Bu yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen ilk amiral gemisi akıllı telefonun Nokia 8 olması bekleniyor. Kısa süre önce Nokia 6 akıllı telefonları ile beraber yeniden akıllı telefon pazarına geri dönüş yapan markanın yeni seri akıllı telefonlarının yayınlanması ile beraber stoklarının bir anda bitirildiği de belirtilmişti. Satışa çıkan Nokia 6 akıllı telefonların da sadece 1 dakika içerisinde tükenmesi ile beraber şimdilerde yeniden Nokia 6 üretimine başlayan markanın bunun dışında kısa süre sonra yeni amiral gemisi modeli olacak olan Nokia 8 akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor.

İçerisinde Sanapdragon 835 serisi işlemciler ve 6 GB Ram gibi yüksek donanım özellikleri ile beraber geleceği de düşünülen akıllı telefonların Nokia’nın amiral gemisi akıllı telefonları olacağı da düşünülüyor. Oldukça yüksek özelliklerde ve kavisli ekranlı modeller olarak gelmesi beklenen yeni serinin ne kadar beğeni toplayacağı ve tüm özelliklerinin neler olacağı da merak konusu olmuştu.

Eğer telefon hakkında ilk iddiaları öğrenmek istiyorsanız Nokia 8 yazımıza bakabilirsiniz.

LG G6

Tanıtılacak Akıllı Telefonlar arasında en çok konuşulan modellerden birisi olan LG G6 serisi akıllı telefonların LG’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları olduğunu da belirtelim. Uzun süredir ne gibi sistemlere sahip olacağı konuşulan yeni seri akıllı telefonların su geçirmez olacağı, eğer stoklarda bir sıkıntı olmamışsa Snapdragon 835 serisi işlemcilere yer vereceği gibi birçok iddia da uzun süredir konuşuluyor.

Özellikler bu alanda en büyük rakipleri olarak gösterilen Samsung, Apple gibi firmaların önüne geçebilmek için ayrıcalıklı birçok sistemi de beraberinde getireceği düşünülen LG G6 serisi için ilk yapılan açıklamalarda zaten markanın ne kadar iddialı olarak geldiğini de ortay koymuştu. Yeni kamera sistemleri, bakır borulu soğutma sistemleri, çift ekran gibi birçok özelliği iddia edilen LG akıllı telefonlarının tanıtımıyla beraber me gibi ayrıcalıklar sunacağı da ortaya çıkmış olacak.

Eğer telefon hakkında ilk iddiaları ve beklenen özellikleri görmek istiyorsanız LG G6 yazımızı da okuyabilirsiniz.

Sony Xperia X

Tanıtılacak Akıllı Telefonlar arasında yer alan bir diğer modelin ise Sony Xperia X serisi olduğunu da belirtelim. Xperia X olarak yeni seri amiral gemilerine devam edecek olan markanın kısa süre içerisinde de bu yeni akıllı telefonlarını tanıtacağı düşünülüyor. İddialara göre markanın sadece tek bir model değil 5 farklı akıllı telefon modelini de piyasaya süreceği düşünülüyor.

Üst düzey akıllı telefon modellerine dahil olacağı da düşünülen serilerin hakkında en büyük iddia ise yeni seri işlemcilerin kullanılacağı ve yeni ekran sistemleri ile beraber 4K çözünürlük desteğinin kullanılacağı. Bunun dışında Sony’nin ne gibi ayrıcalıklar sunacağı ve kaç farklı akıllı telefonun tanıtılacağı da Sony tarafından yapılan tanıtımla ortaya çıkacak gibi.

BlackBerry Mercury

Tanıtılacak Akıllı Telefonlar içerisinde merakla beklenen modellerden birisi de Mercury serisi. Akıllı telefonlarda bir türlü isteneni veremeyen markanın birkaç kez Android işletim sistemi akıllı telefon denemelerinde başarılı olamaması sonrasında marka ciddi oranda zarar ettiğini de belirtmişti.

Sürekli akıllı telefon pazarında düşüş yaşayan markalardan biri olan serinin son bir deneme daha yapacağı ve bu denemelerle beraber Mercury serisi telefonların ortaya çıkacağı da düşünülüyor. Kısa süre sonra tanıtılması beklenen akıllı telefonların Snapdragon 425 serisi işlemcilere sahip olacağı ve yine Android işletim sistemini kullanacağı ve ekstra olarak telefonda fiziksel bir klavye modeli kullanılacağı da düşünülüyor.

Çok fazla detayı belli olmasa da markanın çıkış ya da düşüş modellerinden biri olacağının açıklanması bile aslında yeni serinin tanıtımının da merakla beklenmesine neden oluyor. Bakalım telefon ne gibi sistemlere sahip olacak ve BlackBerry yeniden akıllı telefon pazarına geri dönecek mi?

HTC Ocean

Akıllı telefon dünyasının aranan markalarından biri olan HTC geçtiğimiz günlerde beklenenden çok daha az miktarda gelir elde ettiği açıklaması ile gündeme gelmiş olan bir marka. Yeni seri akıllı telefonlarında isteneni bir türlü veremeyen markanın akıllı telefonlarında ciddi oranda gelir düşüşü yaşamasından sonra markanın Google Pixel üretimini yapması tekrar gözleri HTC markasına çevirmişti.

Marka ise artık daha fazla akıllı telefonlarına özen göstereceği yönünde açıklamalar yapmış ve kar oranını yeniden arttırmak için birçok yeni seri akıllı telefonunuz piyasaya çıkarmaya başlamıştı. Bu noktada Tanıtılacak Akıllı Telefonlar arasında markanın üst segment modellerinden HTC Ocean serisini de tanıtacağı bekleniyor. Yüksek seviye işlemcileri ile beraber gelmesi beklenen yeni seri akıllı telefonların özellikleri ise merak konusu.

Huawei P10

Akıllı telefon dünyasının aranan markalarından biri haline gelen Huawei’nin de yeni seri amiral gemisi akıllı telefonlarını kısa süre içerisinde tanıtması bekleniyor. Huawei P9 serisi ile beraber sektörde ciddi oranda yükseliş elde eden markanın yeni amiral gemisi akıllı telefonları ile beraber ise elde ettiği yükselişi devam ettireceği de düşünülüyor. Özellikle akıllı telefonlarında yer vereceği üst düzey teknolojilerle beraber öne çıkması beklenen markanın ilk iddialara göre telefonu zaten Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerine rakip olabilecek cinsten.

İçerisinde Kirin 960 serisi 2.3 GHz işlemcileri ve 6 GB Ram değerleri gibi üst düzey özellikler barındırması beklenen yeni seri akıllı telefonların bunun dışında kavisli ekran ve 2K çözünürlük değeri gibi ekstra çözünürlük değerleri de sunacağı düşünülüyor. Tüm bu özellik iddiaları ile beraber tanıtımı da merakla beklenen yeni seri Huawei P10 akıllı telefonlarının da yine Tanıtılacak Akıllı Telefonlar arasında olduğunu da belirtelim. Hatta bu alanda tanıtımı kesinleşmiş serilerden biri olduğunu söylesek yalan söylemiş olmayız.

Eğer Huawei akıllı telefonlarının yeni serisinde yer alacak olan sistemler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız ilk iddialarla beraber hazırlanmış olan Huawei P10 yazımızı da okuyabilirsiniz.

Tüm bu akıllı telefon serilerinin kısa süre sonra tanıtılması da bekleniyor. Hangi marka yeni seri akıllı telefonları ile daha fazla öne çıkar? Kim daha çok tercih edilir? Hangi marka daha fazla satar tüm bunları tanıtımlardan sonra göreceğiz.