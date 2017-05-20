2017 Mustang Shelby Super Snake 750 Beygir ile geliyor

GARDENA, California – Shelby American 2017 Shelby Super Snake geniş gövde konseptini şirket merkezinde kurdu. 50. yıldönümü Shelby Super Snake olarak başlayan yol yarış odaklı Mustang, şirketin Las Vegas’taki tesisinde tasarlandı ve yapıldı.

Carroll Shelby‘nin torunu Aaron, yeni 2017 Shelby F-150 Super Snake kamyon ile birlikte şirketin son çalışmasını sergilemek üzere hazır bulundu.

Yaklaşık dört inç konsept otomobilin arka tarafına eklendi ve iki buçuk inç daha eklemeyi hızı en üst düzeye çıkarmak için ön tarafa eklendi. “Lightning Blue” konsepti, bir Shelby spec track süspansiyon, arka alt kontrol kolları ve bir performans mili ve kontrol kollarının yanı sıra yeni jantlar ve lastikler de sergiliyor.

Güç, diğer Super Snake‘lerde bulunan 750 beygir gücüne sahip aynı süper şarjlı 5.0-litre V-8‘den geliyor. Konileri, bu midillileri birleştirmek için, önde 16 inç rotor ve dört pistonlu kaliper ile arkada altı pistonlu kaliperi olan 14 inç rotorlu bir Brembo Shelby fren sistemi sunuyor.

“Tam ayarlanabilir bobin süspansiyonu ve muazzam Brembo fren sistemi, daha geniş tekerlekler ve lastikler ile birlikte otomobilin sürüş dinamiklerini önemli ölçüde değiştiriyor. Bu daha sonraki frenleme ve köşelerden daha erken hızlanma için daha fazla kavrama sağlıyor “dedi. Shelby Amerikan operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Vince LaViolette, otomobil journolarının ve konukların kalabalığına.

“Sürücüye daha fazla iletişim sağlayacak ve parça kusurlarını daha iyi çözecektir. 2017 Shelby Super Snake konsepti her yol yarışçısının hayalidir. “

Bu haftasonu Güney Kaliforniya bölgesinde iseniz, konsept otomobil, 20 Mayıs Cumartesi günü, Annual Carroll Shelby Tribute and Car Fuarı’nda, Super Snake kamyonu ve yukarıdaki fotoğraf galerisinde görebileceğiniz bazı güzelliklerle birlikte gösterilecek.