Teknoloji Haberleri

2017 Ocak cihaz kullanımları arttı

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22-05-2017
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Cihazların çoğalması, insanların çevrelerindeki dünyayla etkileşim biçimini değiştirdi. İnsanlar, işleri başarmak için cihazlar arasında ileri geri serbest dolaşıyorlar. Ve bu cihazlara her zamankinden daha bağlılar. Cihazlar arası kullanıcıların belirli bir gündeki telefonlarına, bilgisayarlarına ve tabletlerine nasıl dönüştüklerinin bir özeti.

2017 Ocak cihaz kullanımları arttı

Mobil arama, insanların her türden gereksinimi karşılamasına yardımcı olur

İnsanların hemen hemen % 40’ı acil ihtiyaçlarını karşılamak için ortalama bir günde yalnızca bir akıllı telefonda arama yapıyor.  Bu değişikliğin bir sonucu olarak akıllı telefonlarda bilgisayarlardan daha fazla arama oluyor. İşte mobil cihazlarda aranması muhtemel bazı temalar. (Sağlık, ebeveynlik, güzellik)

2017 Ocak cihaz kullanımları arttı


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