2017 Yılı En İnce Telefonlar ve Özellikleri

Akıllı telefonlar giderek çeşitleniyor ve çeşitler artıkça dikkat edilen özelliklerde sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Bu noktada telefonların hafıza özellikleri, işlemcileri, kamera özellikleri gibi birçok noktaya dikkat ediliyor belki ama artık bunların dışında telefonların tasarımlarına da epey bir ilgi gösteriliyor. Bu noktada özellikle ince olan serilerin biraz daha öne çıktığını biliyoruz. Hem şık bir görüntü oluşturan hem de kolay taşınabilen ince telefonlar daha çok tercih edilmeye başlandı. Peki 2017 yılında çıkmış ve çıkacak olan En İnce Telefonlar hangileri?

En İnce Telefonlar ve Sahip Oldukları Tüm Özellikler

İncelik konusunda geçtiğimiz senelerde 5 mm değerine kadar birçok telefon ile karşılaştık. Peki 2017 senesinde piyasaya sürülecek olan ya da sürülen akıllı telefonların inceliği ne kadar? Yeni nesil En İnce Telefonlar hangileri bakalım?

Samsung Galaxy C7 Pro

2017 yılı En İnce Telefonlar arasında ilk dikkat çeken model Samsung’un orta segment üyelerinden biri olan Galaxy C7 Pro serisi.

Tasarım Özellikleri: Boyu 156.5 mm olan telefonun eni ise 77.2 mm olarak karşımıza çıkıyor. Arka orta kısımda bir kamera ve yanında bir flaş bulunan akıllı telefonun Home tuşuna sahip gelen bir Samsung tasarımını yansıttığını ekleyelim. Telefonun ağırlığı ise 172 gram.

Renk Seçenekleri: Altın, gümüş, Gri, Pembe

Gövde Malzemesi: Metal

Kalınlığı: 7 mm

En İnce Telefonlar listemizde ilk sırada yer alan modelin teknik özellikleri konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz: Samsung Galaxy C7 Pro Teknik Özellikleri

LG Stylus 3

2017 yılının En İnce Telefonlar listesinde Samsung’un hemen arkasında LG geliyor. Yine orta segment üyesi akıllı telefonlardan biri olan Stylus 3 serisi inceliği ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor.

Tasarımı: 155.6 mm boy ve 79.8 mm en oranı ile beraber geliyor. Önde bir LG logusu ve sanal Home tuşu ile beraber gelen modelin arka kısımda ise tam orta bölümde bir kamera hemen altında flaş ve onun altında da parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefonun toplam ağırlığı ise 149 gram.

Renk Seçenekleri: Kahverengi, Pembe, Gri ve Altın

Kalınlığı: 7,4 mm

En İnce Telefonlar listemizde ikinci sırada yer alan modelin teknik özellikleri konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz: LG Stylus 3 Teknik Özellikleri

Alcatel Shine Lite

Orta ve giriş seviyesi arasında bir telefon olarak gösterilen Shine Lite serisi uygun fiyat aralığı ve 1000 TL altı seçenekleri ile dikkat çeken modellerden birisi. Ayrıca inceliğiyle de listemize girmeye hak kazandı.

Tasarımı: Genel olarak başarılı bir ekran gözde oranı sunan akıllı telefonun 141,5 mm boyu, 71.2 mm eni ve 156 gram ağırlığı bulunuyor. Genel olarak fiziksel Home tuşuna yer vermeyen modellerden biri olarak dikkat çeken serinin arka kapakta köşe kısımda bir kamera ve orta kısımda bir parmak izi okuyucuya yer verdiğini de ekleyelim.

Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Pembe

Gövde Malzemesi: Cam kapak ve Metal çerçeve

Kalınlığı: 7,45 mm

En İnce Telefonlar listemizde üçüncü sırada yer alan modelin teknik özellikleri konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz: Alcatel Shine Lite Teknik Özellikleri

Vestel Venus (V4) Vega 5.7 Premium

Henüz resmi olarak duyurusunu görmesek de belli başlı görselleri ve tasarım detayları ile ortaya çıkan ve ilk andan beri beğeni toplayan akıllı telefonlardan biri olan Vestel Venus (V4) Vega 5.7 Premium serisi de yine listemizde yer alıyor.

Tasarım: Tasarım konusunda %75 gibi rakamları bulan ekran gövde oranı ile geleceği iddia edilen telefonun yine alışkın olduğumuz Vestel serilerinde olduğu gibi ön ekranında V harfi yer alıyor. Arka kapakta büyük tek bir kameraya yer verilen akıllı telefonun kameranın hemen altında ise parmak izi sensörüne yer vermesi beklentiler arasında. Ekran boyutuna göre 152 mm boyunda ve 80 mm eninde olacağı düşünülen modelin ağırlığı ise bilinmiyor.

Renk Seçenekleri: Yayınlanan görsellere bakacak olursak Altın, Pembe, Siyah, Gümüş Gri

Gözde Malzemesi: Metal

Kalınlığı: 7,5 mm

Huawei P8 Lite (2017)

Geçelim kısa süre önce duyurusu yapılan yeni seri P8 Lite modeline. Yine bu seride ince modeller listemizde yer almayı başaran bir model.

Tasarım: Tasarım konusunda seri bekleneni vermekte. Alışkın olunan Huawei tasarımından farklı olmayan model köşe de tek bir arka kamera ve arka kısımda parmak izi okuyucu ile beraber geliyor. Ön kısımda ise sadece ekran ve Huawei logosunu görüyoruz. 147.2 mm boy ve 72.94 mm en ile beraber gelen serinin ağırlığı ise 147 gram.

Renk Seçenekleri: Beyaz, Siyah, Altın

Gözde Malzemesi: Cam kapak ve metal çerçeve

Kalınlığı: 7, 6 mm

En İnce Telefonlar listemizde beşinci sırada yer alan modelin teknik özellikleri konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz: Huawei P8 Lite Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung’un çok kısa süre önce piyasaya sürdüğü yeni seri akıllı telefonlardan biri olan A7 2017 serisi de yine en ince akıllı telefonlar arasında. Tabi buna A3 ve A5 serileri de dahil kasa olarak hemen hemen aynı yapı var.

Tasarım: Tasarıma baktığınızda alışılagelmiş Samsung tasarımını görüyoruz. Arka kısımda sadece bir kamera ve flaş bulunan serinin ön kısmında ise Home tuşu ve oval bir çerçeve bulunmakta. 156.8 mm boy ve 77.6 mm kalınlık sunan akıllı telefonun ağırlığı ise 186 gram.

Renk Seçenekleri: Pembe, Mavi, Altın, Siyah

Gövde Malzemesi: Kapak Cam çerçeve metal

Kalınlığı: 7.9 mm

En İnce Telefonlar listemizde altıncı sırada yer alan modelin teknik özellikleri konusunda daha detaylı bilgi almak isterseniz: Samsung Galaxy A7 (2017) Teknik Özellikleri