2017 Yılında Çıkan En Ucuz Akıllı Telefonlar

Akıllı telefonlar için her geçen gün yeni bir model daha piyasaya sürülmekte. Tüm bu modeller arasında ise markaların belli başlı kriterlerde ve belli başlı segmentlerde farklı farklı birçok akıllı telefonunu görebiliyoruz. Bu noktada kullanıcıların en çok tercih ettikleri modeller ise genelde en ucuz akıllı telefonlar oluyor. Peki 2017 yılında çıkış yapan yeni seriler içerisinde En Ucuz Akıllı Telefonlar hangileri?

En Ucuz Akıllı Telefonlar Ve Özellikleri

Bu noktada genelde orta ve giriş seviyesi akıllı telefonlarla karşı karşıya kalsak da 2017 yılında çıkış yapmış olan çok iyi akıllı telefon modelleri de yok değil. Peki bakalım En Ucuz Akıllı Telefonlar hangileri oldu?

Alcatel Shine Lite

2017 yılında çıkış yapan En Ucuz Akıllı Telefonlar listesinde ilk sırada Alcatel Shine Lite yer alıyor. Genel olarak uygun fiyat aralıklı akıllı telefonları piyasaya sürdüğü bilinen Alcatel markasının bu serisinde ne gibi özellikler olduğuna bakalım.

Tasarım: Telefonun tasarımı oldukça sade. Ön kısımda sanal bir home tuşu barındıran modelin arka kapağında ise kasa ile aynı seviyede köşede mini kamera ve tam orta kısımda parmak izi okuyucu dikkat çekiyor. Toplamda 156 gram ağırlığında ve 7,45 mm kalınlığında olan modelin gözde malzemesi kapak kısmında cam çerçeve kısmında ise metal olarak dikkat çekiyor.

Ana Teknik Özellikler: MediaTek MT6767 serisi 4 çekirdek 1.3 GHz işlemci. 2 GB Ram bellek ve 16 GB depolama alanı. 5.0 inç ekran boyutu ve 720p ekran çözünürlüğü. 2.5D IPS LCD ekran teknolojisi.

İşletim Sistemi: Android 6.0

Fiyatı: 979 TL

Telefon hakkında tüm detaylı bilgileri almak isterseniz Alcatel Shine Lite sayfasına bakabilirsiniz.

Casper VIA E2

Kısa süre önce çıkış yapan En Ucuz Akıllı Telefonlar arasında yer alan bir başka model ise Casper’ın devam serisi olan VIA E2. Özellikleri ile büyük oranda beğeni toplayan telefonun sistemine daha detaylı bakalım.

Tasarım: Tasarım konusunda yeni serinin ilk dikkat çeken yani eğimli ekranı. 2.5D eğimli ekran ile beraber gelen seride ön kısımda fiziksel home tuşu da dikkat çekmekte. Arka kısımda ise ortalanmış bir arka kamera ve hoparlör çıkışı dikkat çekiyor. Toplamda 195 gram ağırlığında olan telefon biraz kalın ve 10.5 mm kalınlıkta. Telefonun gövde malzemesi ise metal.

Ana Teknik Özellikler: Bu seride de yine MediaTek MT6737 işlemcileri yer alıyor. 4 çekirdek ve 1.3 GHz hızında olan işlemcilerin ise 3 GB Ram ile desteklendiğini de belirtelim. Dahili hafıza konusunda 32 GB ile beraber gelen modelin ekran boyutu ise 5.5 inç. Ekran çözünürlüğü olarak ise 720p seviyesine yer verilmiş durumda. Son olarak ekran teknolojisinin IPS LCD olduğunu belirtelim.

İşletim Sistemi: Android 6.0

Fiyatı: 987 TL

Telefon hakkında daha detaylı bilgi almak için Casper VIA E2 sayfasıan bakabilirsiniz.

Reeder P11SE

2017 yılı En Ucuz Akıllı Telefonlar arasında üçüncü sırada Reeder P11SE yer alıyor. Aslında E-kitap tabletleri ile tanıtımız markanın akıllı telefon serisinin son üyelerinden biri olan modelin özelliklerine geçelim.

Tasarım: İlk olarak ön kısımda herhangi bir fiziksel tuşu bulunmayan modelin arka kapağında ise dışa doğru çıkış ortalanmış bir arka kamera ve altında yer alan parmak izi kullanıcıları karşılıyor. Ayrıca hoparlör çıkışı da yine arka kısımda. Serisinin kalınlığı ise sadece 7.9 mm. Ayrıca gövde malzemesi ise metal olarak dikkat çekmekte.

Ana Teknik Özellikleri: Yine bu seride de fiyatı aşağı çekmek için kullanılan işlemciler olarak dikkat çeken MediaTek MT6737 işlemcileri yer almakta. 4 çekirdek 1.3 GHz hızında çalışan işlemciler ile beraber Ram miktarı ise 3 GB. Depolama birimi ise 16 GB olarak gelmekte. Ekran konusunda 5.0 inç 720p çözünürlükle beraber gelen serinin yine IPS LCD ekran teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim.

İşletim Sistemi: Android Nougat

Fiyatı: 990 TL

ZTE Blade A610 Plus

Zaten ucuz serileri ile karşımıza çıkan ZTE markasının yeni telefonu olan Blade A610 Plus modeli de yine uygun fiyatlı serilerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Tasarım: Ön kısımda %71 seviyelerini bulan ekran gövde oranı ile beraber dikkat çeken serinin arka kapakta ise orta kısımda konumlandırılmış olan bir kamerası ve altında yer alan çift flaşı dikkat çekiyor. Bunun dışında yine kameranın hemen altında bir parmak izi okuyucu bulunduğunu da ekleyelim. 189 gram ağırlığı ile gelen telefonun gözde malzemesi ise metal.

Ana Teknik Özellikler: Bu telefonda biraz daha yüksek bir seviyede olduğunu belirtelim. MediaTek MT6750T işlemcileri ile beraber gelen akıllı telefonların 1.5 GHz 8 çekirdek işlemci değerleri sunuluyor. Ram bellek konusunda ise 4 GB seçimi yapılmış. 5.5 inç ekran boyutu ile gelen seride Full HD çözünürlük desteği ve IPS LCD panel yer alıyor.

İşletim Sistemi: Android 6.0

Fiyatı: 1.390 TL

Samsung Galaxy A3 (2017)

En Ucuz Akıllı Telefonlar içerisinde biraz daha yüksek bir fiyat ile öne çıkan serinin özellikleri ile fiyatını karşılaması listemizde yer almasını sağlıyor.

Tasarım: Tasarım konusunda alışagelmiş Samsung tasarımları ile beraber gelen serinin toplam ağırlığı ise 138 gram. 7.9 mm kalınlığı ile dikkat çeken serinin birçok renk seçeneği yer aldığı gibi kapak kısmında cam malzemesi ve çerçeve kısmında ise metal malzeme yer alıyor.

Ana Teknik Özellikler: Exynos 7870 serisi işlemcilerle gelen seri 8 çekirdek 1.6 GHz hız değeri sunmakta. Bunun dışında toplamda 2 GB Ram bellek değeri ile beraber gelen serinin ekran konusunda ise 4.7 inç boyutu sunduğunu da belirtelim. Super AMOLED ve 720p çözünürlük ile beraber gelen telefonun sürekli açık ekran teknolojisine de sahip olduğunu ekleyelim.

İşletim Sistemi: Sonradan güncelleme alacak olan telefon Android 6.0.1 ile geliyor

Fiyatı: 1.500 TL

Telefon hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Samsung Galaxy A3 (2017) sayfasına bakabilirsiniz.