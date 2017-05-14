BMW, kompakt iki kapılı 2018 model yılı için güncellendi. 2018 BMW 2 Serisi coupe ve Cabrio revize ön taraf ve yeni dış aydınlatmanın yanı sıra revize tekerlek seçenekleri de ekledi.

Ön kısımda, hem taban 230i hem de orta düzey M240i, gündüz çalışan led ışık halkaları ile çevrelenmiş ve yuvaya entegre edilmiş gözden geçirilmiş bir “kaş” ile kaplanmış yeni altıgen biçimli, standart bi-LED farlara kavuşuyor. Adaptif farlar isteğe bağlıdır. LED sis lambaları 2018 BMW 230i‘de standarttır.

Diğer ön taraf değişiklikleri arasında, gözden geçirilmiş bir böbrek ızgarası ve daha düşük dış girişleri olan yeni bir ön şerit var. Arka planda, 2018 BMW 2 Serisi yeni LED arka farlara sahiptir.

BMW, 2018 yılına ait tekerlek modellerini revize etti. 230i, 17 inç Double-Spoke jantlarıyla, tüm sezon lastiklerini kullandı. M Sport paketi ile 230i, 18 inç M Hafif Alaşımlı Çift Kollu veya 18 inç mevsimlik ve çift mevsim tekerleklere sahip.

M240i, bir finisaj ve lastik seçiminde 18 inç M Double-Spoke jant setinde sürüyor. 18 inçlik tekerleklere monte edilen Michelin Pilot Süper Spor lastikleri, track handling ve M Spor paketlerinde sunulmaktadır. 2 Serisi, üç yeni dış boya rengi ile sunuluyor: Akdeniz Mavi Metalik, Sahil Mavisi Metalik ve Günbatımı Turuncu.

İçerde, gösterge paneli güncellenmiş iklim havalandırma kanallarıyla yeniden tasarlandı ve şimdi standart olan Sport Line, kontrast dikiş ekliyor. BMW, merkezi yığın ve orta konsolda yeni parlak siyah kaplama ve bardak tutucu kapağını da revize etti.

Diğer iç değişiklikler arasında kırmızı kontrast dikişli siyah, Konyak’daki Siyah ve İstiridye SensaTec ve Dakota Deri koltuklar gibi yeni renkler yer alıyor. Lüks pakette bulunan Luxline, şimdi Fineline Stream Wood veya Fineline Pure Wood‘un sedef kaplamalarına Pearl Chrome vurguları ekliyor.

Bilgi-eğlence sistemi otomobilin en yeni iDrive 6.0 sürümüne 6.6 inç ekran ile yükseltildi. Ses Kontrol fonksiyonunun geliştirildiği söyleniyor ve ortak cümleleri ve komutları tanıyor.

Geçen yıl 230i ve M240i, 228i ve M235i‘nin yerini daha güçlü olan yeni motorlarla değiştirdi. Sekiz ileri otomatik şanzuman standarttır, altı ileri manuel isteğe bağlıdır. 2018 BMW M2, aynı zamanda bir yenileme sergiliyor ve altı-ileri manuel veya yedi vitesli çift kavramalı şanzımanla eşleştirilen 3.0 litre M TwinPower Turbo I-6 ile güçlendiriliyor.

Yeni BMW 2 Serisi Görselleri