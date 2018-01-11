Akıllı telefon dünyasının giderek yükselen yıldızlarından biri olarak bilinen Casper, bu sene tanıttığı akıllı telefonlarla ne kadar iddialı serileri piyasaya sürdüğünü göstermiş oldu. Eski modellere göre çok daha başarılı seriler olarak karşımıza çıkan yeni akıllı telefonların, gerek kamera teknolojileri gerekse de ekran teknolojileri bir hayli konuşulacak gibi duruyor. Bu noktada öne çıkan yeni seri akıllı telefonlar ise Casper VIA F2 serisi ve Casper VIA A2 modelleri oldu. Özellikler üst özellikleriyle dikkat çekecek olan Casper VIA F2 akıllı telefonlarının bir hayli ilgi çekeceği düşünülüyor. Hemen özelliklere Geçelim.

Casper VIA F2 Özellikleri ve Tasarımı

Özelliklere geçmeden evvel Casper VIA F2 modeli için tasarımdan biraz bahsetmek gerekiyor. Casper bu seride çok daha iyi bir ekran gövde oranı sunuyor. Daha ince bir kasa ve daha başarılı bir dizaynla gelen Casper VIA F2, önde tamamen ekran sunmakta. Home tuşu ve benzeri bir fiziksel bir tuşu bulunmayan akıllı telefonların, arka kısımda ise parmak izi sensörleri yer alıyor.

Yine hem ön kısımda hem de arka kısımda yan yana çift arka kamera yerleşimi yapılmış durumda. Bunun dışında telefonların ölçülerinden söz edecek olursak, 160 mm X 76.8 mm X 8.2 mm ve 185 gram ağırlık değerlerini görüyoruz.

Casper VIA F2 Ekran

Tasarımdan sonra gelelim ekran kısmına. Ekran bölümünde de yenilenmiş bir seri ile karşı karşıyayız. Bu modelde 6 inç ekran boyutu ve Full HD+ IPS LCD ekran sunuluyor. Toplamda 268 PPi değerine sahip olan ekranların, çizilmeye karşı koruması, 18:9 ekran oranı, 2.5D tasarımı, ince çerçeveli yapısı, Extreme Vision gibi artı özellikleri bulunuyor.

500 nit parlaklık değeri de net görüntü sunma konusunda oldukça başarılı bir değer. Eski modellere göre ise %15 oranında daha iyi bir çerçeve oranından söz edebiliriz.

Casper VIA F2 Teknik Özellikler

Casper VIA F2 akıllı telefonlarının teknik özellik konusunda da amiral gemilerini aratmayacak sistemlere sahip olduğu görülüyor. 8 çekirdek MediaTek işlemcilerini kullanan marka, Helio P25 sayesinde 2.5 GHz saat hızına kadar çıkış sağlamış. Grafik birimi olarak da yine sıkça kullanılan Mali-T880 MP2 serisi kullanılmış.

İşlemcileri destekleme açısından bu modele eklenen RAM bellek miktarı ise 4 GB. 64 GB dahili depolama alanı ve artırılabilir hafızayı da unutmayalım. 4000 mAh gibi oldukça üst seviye pil kapasitesine de sahip olan yeni modelde, Android Nougat işletim sistemi çıkışı yapılacak.

Casper VIA F2 Kamera

Bu serinin kamera özelliklerini ekstra olarak ele almak gerekiyor. Özellikle ön kamera kısmında üst düzey seçimler yapılmış olduğunu görüyoruz. Selfie çekimlerini en iyi hale getirecek olan ana ön kamerada 20 MP boyutunda bir kamera tercihi yapılmış.

Portre modu ve yüz algılama modları gibi modları olan kameraya 8 MP değerinde ikinci kamera eşlik ediyor. Bu kameraların da 8 MP değerinde olduğu açıklandı. Arka kısımda ise 13 MP ve 5 MP olmak üzere iki kamera kullanılıyor. Arka kısımda çok önemli bir kamera sistemi yok.

Bu modelin satış fiyatı 2299 TL olarak açıklandı. Fiyat tartışılır.

Casper VIA A2 Özellikleri Ve Tasarımı

Genel olarak aynı tasarımı kullanan bir başka telefon olan Casper VIA A2 modelinde ise tek tasarım farkının arka kamera yerleşimi olduğunu görüyoruz. Bu modelde ortalanmış tek arka kamera kullanımına ve altında da parmak izi sensörlerine yer verilmiş.

Casper VIA A2 Ekran

Ekran kısmında yine çerçevesiz yapıya yakın bir yapı var. 5.7 inç ekranların, Yine HD+ çözünürlük değeri kullandığı açıklandı. 282 PPi değeri sunan ekranın IPS LCD teknolojisini devam ettirdiği ve yine 18:9 ekran oranı sunduğu açıklanan bilgiler arasında. Bunun dışında Extreme Vision gibi teknolojiler bu modelde de yer alıyor.

Casper VIA A2 Teknik Özellikler

En büyük fark teknik özellikler kısmında. Bu seride daha düşük bir işlemci modeli olsa da Snapdragon tercihi yapılmakta. Snapdragon 430 modeli işlemcileri kullanan telefon, toplamda 1.4 GHz saat hızına kadar çıkabilmekte.

8 çekirdek işlemcilerle beraber gelen Adreno 505 grafik birimini de unutmamak gerekiyor. RAM bellek miktarında da bir azalma söz konusu. Bu seride 3 GB RAM bellek kullanılıyor ve 32 GB dahili depolama alanı var. 3000 mAh değeri gibi yine yüksek kapasiteli pilleri olan Casper VIA A2 modelinin Android Nougat ile çıkacağını ekleyelim.

Casper VIA F2 Kamera

Kamera konusunda ön kamera teknolojisinde bir değişiklik yok. 20 MP + 8 MP tercihi devam ediyor. Fakat arka kısma geçtiğimiz zaman yeni telefonların tek arka kamera sunduğunu ve bu kameranın da 16 MP değerinde olduğunu görüyoruz.

Bu modelin fiyatı kesin değil ama beklenti 1700 TL civarlarında bir fiyat.