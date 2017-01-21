2018 Ford Mustang Cabrio Göründü!

Güncellenmiş 2018 Mustang Coupe‘yi açıkladıktan günler sonra Ford, Ingot Silver’da bir GT Cabrio’nun iki fotoğrafını piyasaya sürerek kısmen 2018 Mustang Convertible’ı ortaya çıkardı. Ford, Mustang Convertible‘ın önümüzdeki ay başlayacak olan 2017 Chicago otomobil fuarı ve 50 bölgesel otomobil fuarında tur atacağını söylüyor.

Ford, güncellenmiş drop-top’a özgü hiçbir bilgiyi açıklamadı. Coupe gibi, 2.3 litrelik turbo veya 5.0 litre V-8’den gelen gücüyle EcoBoost ve GT modellerinde sunulacak. Her iki motor da bir güç yükseltmesi almaya hazırlanıyor, ancak Ford henüz ne kadar beygir gücü ekleyeceğini söylemiyor (EcoBoost şu an 310 hp, GT için 435 hp). Tüm versiyonların Ford’un MagneRide süspansiyonu, yeni 10 vitesli otomatik şanzıman ve sürücünün kendi egzoz hacmi ayarlarını seçmesine olanak sağlayan bir aktif valf egzozu var.

Ayrıca 2018 Mustang Convertible‘a geçiş yolunda 12 inçlik dijital gösterge paneli, MyMode işlevselliği ve Yaya Algılamalı Ön Çarpışma Yardımcısı gibi etkin güvenlik özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca coupe’nin üç yeni rengi ve 12 tekerlek seçeneği de bulunuyor.

Görsel olarak, güncellenmiş değiştirilebilir otomobilin ön tarafı, coupe’lerden farklı görünmüyor. Aynı motor kapağı ve davlumbaz deliklerinin, ızgarasının ve standart LED ön aydınlatmanın özelliklerine sahip. Ford, cabrio modelinin arka tarafını göstermedi, ancak yenilenmiş LED kuyruk lambalarını ve yeni arka şeritleri, ayrıca EcoBoost ve GT için dört uçlu egzoz ve çift uçlu egzozunu koruduğunu düşünüyoruz.

2018 Ford Mustang Cabrio, bu sonbaharda Coupe modeli ile birlikte satışa sunulacak. Eminim ayrıntılar, çıkış tarihi yaklaştıkça her iki araç için de detaylı bilgi paylaşacaklardır.