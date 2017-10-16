2018 için gelecek iPhone’lar Touch ID Özelliğinden Vazgeçebilir

Bu yıl Apple, telefonlarıyla ilgili olarak biraz farklı bir çizgiye sahip. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus daha geleneksel ve Touch ID hala bozulmamış olarak, geçmiş modellere benziyor. Potansiyel olarak daha popüler olan seçenek iPhone X, dünyaya Apple’ın büyük silahları çıkardığında neler yapabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Bakışlar her zaman öznel olmasına rağmen, 999 dolarlık akıllı telefonda eksik olan önemli bir özellik var ve Touch ID sensörü. Firma geçmiş teknolojisinden feragat etti ve herkesi Face ID ile tanıştırdı.

Face ID, kullanıcıya telefonun kilidini açması için sadece telefona bakmasını ve hatta Apple Pay’ı kullanarak ödemeleri yetkilendirmesini sağlıyor. Bu, “yüzünüzün hassas bir derinlik haritası oluşturmak için 30.000’den fazla görünmez nokta üretip projelendirdiği” bir TrueDepth kamera kullanılarak gerçekleştirildi. iPhone X’in satışlarının başlamasına kadar hala bir ay uzaktayız, bu yüzden bunun gerçek dünyada ne kadar iyi çalışacağını söylemenin bir yolu yok ama Apple kendinden emin görünüyor. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo‘ya göre, Apple, Face ID lehine 2018’deki tüm modellerde Touch ID’yi terk edecek.

Kuo, Apple’ın yeni yüz tanıma teknolojisinin firmanın Android akıllı telefon üreticilerine kıyasla büyük bir rekabet avantajı sağlayacağına inandığı ve rakiplerinin yakalaması için yıllar alabileceğini düşünüyor. iPhone’lar gelecek yıl Touch ID olmadan çıkabilirken, Apple Software Engineering Kıdemli Başkan Yardımcısı olan Craig Federighi, Touch ID’nin tüm ürünlerinde terk edilmeyebileceğini belirtmişti.

Elbette Touch ID‘nin yokluğu gelecek yıl için sadece bir tahmin. Yani yılın herhangi bir döneminde herhangi bir şeyin gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Şimdilik, 2018’de nelerin gerçekleştiğini görmek için yolumuza devam etmeliyiz.