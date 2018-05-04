2018 İlk Çeyreğinde En Çok Satan Akıllı Telefon Hangisi?

Mayıs ayının başlaması ile birlikte 2018 yılının ilk 4 ayını geride bıraktık. Ekonomi ile ilgili çevrelerce bu 4 ay 2018’in ilk çeyreği olarak nitelendirilir. Telefonlar ilgi alanımız olduğu için satışları da ekonomi ile alakalı oluyor.

Peki 2018’in ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan telefonu hangisi?

Apple iPhone X

Daha sonra ikinci en çok satan telefon ise iPhone 8, üçüncü iPhone 8 Plus ve dördüncü sırada ise iPhone 7 var. Bu veriler araştırma firması Strategy Analytics‘ten geliyor. Apple‘ın haftanın başında yaptığı açıklamada iPhone X‘in sadece ilk çeyrek değil çeyreğin her haftası için en çok satan telefon olduğunu belirtti.

Dünyanın en çok satan telefonlarından oluşan bu listede yer alan beş numara ise aynı zamanda dünyanın en ucuz akıllı telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi 5A 90 doların altındaki resmi fiyat etiketi ile en çok Çin ve Hindistan’da satıldı.

Bu durum fiyat açısından tam bir zıtlığı bize işaret ediyor. Yukarıda listelenen en çok satan ilk 4 telefon yani iPhone’lar yüzlerce dolara satılıyorlar. Oysa dünyanın en popüler Android telefonu ise çok ucuz bir cihaz.