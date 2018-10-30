2018 iPad Pro Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatı

Apple bu gün düzenlemiş olduğu etkinlikte iPad Pro’nun yeni bir sürümlerini tanıttı. Yeni iPad Pro 2018 modelleri tam ekran bir tasarıma, düz kenarlara, yuvarlak köşelere, Face ID ve bir önceki modelde olmayan bir çok özelliğe sahip.

Hem 11 inç hem de12,9 inç iPad Pro modelleri, çerçeve boyutlarının azaltılarak daha çok kullanıcı deneyimini modernleştirmeyi amaçlayan tamamen yeni tasarımlara sahiptir. Yeni iPad Prolar, hem ekran hem de gövde için yuvarlak köşeleri olan bloklu bir tasarıma sahiptir. Dış görünümü kısmen orijinal iPad’e benzemektedir. iPhone XR gibi yeni bir Liquid Retina ekranına sahiptir.

Ekran ve Face ID

Yeni iPad Pro’lar, 10,5 inçlik modeline yakın 11 inçlik bir ekrana sahip bir cihazıda içermektedir. Yeni iPad Pro modellerinin her ikisi de 5.9mm kalınlığındadır. Bu da daha büyük iPad Pro için bir milimetre daha ince olduğunun göstergesidir.

iPad Pro 2018, artık yüz tanıma ile kilidini açmak için ilk olarak iPhone X‘te tanıtılan Face ID özelliğini bulundurmaktadır. Face ID ayrıca, Animoji, Memoji ve Apple Pay gibi uygulamalara giriş yapmanın yanı sıra bu özelliği gerektiren diğer uygulamalara da hızlı erişim sağlamaktadır.

iPad Pro 2018‘de yer alan Face ID, cihazın gerekli olan tüm sensörleri barındıracak kadar büyük bir çerçeveye sahip olmasından dolayı bir çentik gerektirmez.

iPad Pro, aynı Ana Ekran göstergesi iPhone X ve daha sonraki çıkan amiral gemilerindeki gibi tuş açıldıktan sonra doğrudan Ana Ekrana yönlendirilecek bir fonksiyona sahiptir. Yani tuşunu nerede kilitlerseniz kilitleyin otomatik olarak tuş açıldığında Ana Ekran karşınıza çıkacaktır.

İşlemci, Performans ve Batarya

iPad Pro’lar A12X Bionic çip ile desteklenmektedir. iPhone XS modelinde yer alan işlemci gibi 7nanometer teknolojisine sahip olan bu çipte, 10 milyar transistör yer almaktadır. 8 çekirdekli işlemcinin yanı sıra 7 çekirdekli GPU bulunur.

Bir önceki yıla göre %35 daha hızlı işlemci kapasitesi vardır. Çoklu çekirdek destekleyen cihazlara göre %90 daha hızlı CPU‘ya sahiptir.

Diğer modellere göre bin kat daha hızlı bir grafik performası sunnmaktadır. Bir tablete göre Xbox One X grafik performansına eş değer yapıdadır. Her zamanki gibi 10 saatlik pil ömrü vardır.

Önceki modellerden farklı olarak Apple tarafından geliştirilen yeni Neutral Engine teknolojisini taşımaktadırlar.

Depolama ve Bağlantı Noktaları

Bu güne kadar üretilen iPad Pro’lar 512GB depolama alanına sahipti. Ancak yeni iPad Pro‘lar ilk defa 1 TB’a kadar depolama alanı sunuyor. USB-C bağlantı noktasının yerini Lightning bağlatı portu almıştır.

Aynı zamanda iPad Pro, 5K görüntü çıkışına kadar destekleyen bir bağlantı noktasına sahiptir. iPad Pro ayrıca bir iPhone veya USB-C üzerinden başka cihazları da şarj edebilir kapasitededir.

Apple Pencil ve Smart Keyboard

Tanıtımda ayrıca ikinci nesil Apple Pencil‘da yerini aldı. Kablosuz ve otomatik olarak tablet ile eşleşebilmektedir. iPad Pro tabletlerinin hemen her noktasına manyetik bir özellikte olduğu için takılabilir. Kalem ile ekrana dokunulduğunda ekran otomatik olarak uyanır. Apple Pencil daha öncesinde yazılmış olan notlarda düzenleme yapabilecek bir özelliğe sahiptir.

Kalem üzerindeki dokunma hareketleri üçüncü taraf uygulamalar tarafından özelleştirilebilir. Photoshop programında, dokunma hareketi tuvali yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için hızlı bir kısayol görevi görür.

11 inçlik iPad Pro için Smart Keyboard Folyosu ihtiyaç doğrultusunda tam boyutlu bir klavyeye dönüşebilmektedir. Klavye olarak kullanılmadığında ise zarif bir tasarımı sayesinde tabletin ön ve arka taraflarına koruma sağlar. Özelleştirilebilir konumlandırması rahat görüntüleme açıları sağlar. Herhangi bir şarj veya eşleştirme gerektirmez. Kullanım için sadece tabletin yuvasına takılması yeterlidir.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPad Pro tableti ayrıca Bluetooth 5.0, Face ID kamerasında Smart HDR, Gigabit LTE, 18W’lık sarj makinası ve daha fazla özellikle gelmektedir. Fakat bir kulaklığa sahip değildir.

iPad Pro 10,5-inç‘lik modeli 649 Dolar

iPad Pro 11-inç‘lik modeli 799 Dolar

iPad Pro 12.9-inç modeli 999 Dolar ile fiyatlandırılmaktadır.

Piyasaya sürülme tarihi ise 7 Kasım‘dan itibaren olacaktır.