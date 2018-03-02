2018 Mobil Dünya Fuarı'nda (MWC) Tanıtılan En İyi Telefonlar ve Tabletler

Cep telefonu endüstrisinde en büyük etkinlik olan 2018 Mobil Dünya Fuarı (MWC) sona erdi. Gördüğümüz, dokunduğumuz ve şaşkınlık yaşadığımız cihazların detaylı özetlerinin zamanı geldi.

Fuarın büyük bir kısmı Galaxy S9 ve S9 Plus gölgesi ile Samsung‘un himayesinde gerçekleşti ancak Sony, LG, Nokia, Huawei ve diğer bazı markalar da vitrin için birkaç cihaza sahiplerdi.

Günlerce bir tanıtımdan diğerine koşturduk. Yeni çıkan tüm cihazları sizlere sunmaya çalıştık. Ön incelemeler sunduk. Ve şimdi MWC 2018‘in en iyilerini listelemenin zamanı geldi.

MWC 2018 En İyi Telefonlar

Bu giriş bir klişe gibi gelebilir ancak 720 dolar ile kilidini açtığında, Galaxy S9 belki de şu anda parasına karşılık verebilen en iyi Android telefon olabilir. Tek bir çeşit değişken diyafram kamerası, premium çerçeveye rağmen küçülmeyen tasarım ve en yeni yonga setleri hepsi gerçekten harika özelliklerdi.

Bu sizi şaşırtabilir ancak insanlar Android telefon denizinde parasına göre değerli telefonlar arıyor ve Nokia 7 Plus her açıdan buna hizmet ediyor. Trend 18:9 ekran? Var. Telefoto zoomlu ikili kamera? Var. Çok miktarda bellek? Var Android ve tutumlu yonga seti ve büyük bir pil? Var oğlu var.

Sony geleneğini sonlandırdı ve sonunda Xperia amiral gemilerinin yaşlı tasarımını değiştirdi. Günümüzün telefonları gibi % 80 üzeri ekran-gövde oranıyla daha şık bir hale getirdi. Xperia XZ2 ve XZ2 Compact da bu modaya uygun 18:9 en-boy oranına sahiptir.

Sony’nin yeni telefonları; Snapdragon 845 yonga setleri, su geçirmez belgeleri, HDR ekranlar ve yavaş hareket efektleriyle şaşırtıcı şeyler yapabilen çok yetenekli kameralar barındırıyorlar. 2018 ilkbahar amiral gemilerinin tüm özelliklerini taşıyorlar. Hatta bazı yönleriyle; gerçek HDR yakalama veya 1080p yavaş çekimli video gibi, dünyanın en büyük markası olan Android üreticisi Samsung’un yeni amiral gemilerini bile aşıyorlar.

MWC 2018’nin En İyi Tableti: Huawei MediaPad M5

Bu yılki fuarda çok fazla tablet duyurusu yapılmadığından değil ama onları puanlamak zorunda kalırsak; Huawei‘nin MediaPad M5‘ini en tepeye koyarız. 8.4 inç küçük versiyonunu biz çok beğendik. 349 $ satış fiyatı ise ayrı cezbedici oldu. Kaliteli stereo hoparlörler ve hızlı LTE bağlantısı ile zarif tasarımı, uzun pil ömrü ve diğer üst-orta sınıf özellikleri bizi oldukça etkiledi diyebiliriz.