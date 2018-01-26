2018 Model Apple iPad Pro iPhone X'e Benzeyebilir

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo ekim ayında TrueDepth Kamera ve Face ID’nin 2018’de Apple iPad Pro‘ya geleceğini söylemişti. Sonraki aylarda Apple‘ın iPad Pro‘yu bir karar vermek üzere yeniden tasarlamayı planladığı konuşması bu iddiayı takip etti. Apple iPhone X‘in görünümüne benzeyen, daha ince çerçevelerle uçtan uca ekrana dönüştereceğiz dendi. Bu aynı zamanda rezil çentiğin de iPad Pro‘nın bir parçası olacağı anlamına geliyor.

Açıkça görülüyor ki piyasaya sürülen iOS 11.3 beta sürümünde keşfedilen bazı kodlar, yayınlanmayan “modern iPad” e bazı referanslar oluşturuyor. Şimdilik henüz resmi olmaksızın bunlar tabii hiçbir şey ifade etmemektedir. Ancak geçen yıl Apple, iPhone X‘i açıklamadan önce “modern iPhone” olarak nitelendirmişti. Bildirildiğine göre “modern” sıfatının kullanılması Apple‘da iPhone 8 serisinden sonra gelen iPhone X gibi (Touch ID’ye karşı Face ID içeren) bir donanıma sahip olmasıydı.

Yeni Apple iPad Pro‘nun ne zaman piyasaya çıkacağını bilmiyoruz. Haziran ayında WWDC’de (Apple iPhone SE 2 ile birlikte) tanıtılmasını bekleyen bazı kişiler var. Ancak Eylül ayında 2018 iPhone modellerinin açıklanması sırasında da yeni iPad‘i bekleyenler var. Bakalım hangi ekip tarihi doğru tahmin edecek?