Akıllı telefon dünyasına yeniden dönüş yapan Nokai, yeni akıllı telefon modellerini sürekli olarak tanıtmaya devam ediyor. Nokia 6 ile başlayan serüvende ardı ardına tanıttığı Android modelleriyle ses getiren marka, bir yandan de efsane olan telefonlarını yenilemeye devam ediyor. Bu konuda markanın 3310 ile başlayan serüveninin Nokia 106 telefonuyla devam ettiğini görüyoruz. Kısa bir süre önce tanıtılan modelin özelliklerine daha önce yer vermiştik. Şimdi ise bu model için açıklanan fiyatlardan söz edeceğiz. Bakalım yenilenmiş Nokia 106 fiyatları nasıl?

Yenilenmiş Telefon Nokia 106

Ana modele benzer bir yapıyla gelen 2018 Nokia 106 telefonu, tam anlamıyla bir cep telefonu tasarımını yansıtıyor. Yeni modelin fiyatlarından söz etmeden önce, tasarım kısmından söz edelim. Yine tam boy bir fiziksel klavye ile gelen telefonun ne ön ne de arka kamerası yok. Cep telefonları devrini yeniden yansıtan bir seri sunulmuş durumda.

Fiziksel tuşların öne çıktığı telefonda ekran kısmında ise 1.8 inçlik bir panel sunuluyor. QVGA teknolojisinde olan TFT ekranın 160 X 120 piksel çözünürlük değeri bulunuyor. Ekran kısmında parlamaz yüzey dikkat çeken tek detay gibi.

Teknik özellikler kısmında ise yeni modelin işlemcileri dikkat çekici. Akıllı telefonların giriş seviyesi işlemci markası olarak bilinen MediaTek serisi işlemci modellerinin kullanıldığı telefonda MediaTek MT6261D serisi kullanılıyor. Standart işlemci serilerinden birini barındıran Nokia 106, RAM bellek kısmında ise 4 MB değeri sunuyor. Akıllı telefonlarla karşılaştırdığımız zaman giriş seviyesi bile olmayan bir RAM bellek miktarından söz ediyoruz.

Fakat cep telefonları için sunulan değerler arasında iyi bir değer sunulduğunu söylemek gerekiyor. Yine 3,5 mm kulaklık girişi bulunduran modelin FM radyo desteğinin olduğunu da eklemek gerekiyor. 800 mAh değerinde bataryasıyla beraber 21 günlük bir bekleme süresine de izin veren telefonların, fiyat kısmında ise 130 TL gibi bir rakamla satışa çıktığı açıklandı. 150 – 160 TL arasında ülkemizde de satılması beklenen modelin, artık vergi rakamları olacağını da ekleyelim.