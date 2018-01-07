2018 Ocak Ayı İlk Haftasının En Trend 10 Telefonu

Yeni yıl ile birlikte yeni telefonlar yeni teknolojiler ile birlikte tanıtılmaya başlandı. Haliyle bazı telefonlar trend listesinden uzaklaştı. Bazıları ise listeye dahil oldular.

Xiaomi Mi A1 akıllı telefonların trend çizelgesinin hala en üstünde duruyor. Bu haftayla birlikte son dört haftayı zirvede tamamlamış oldu. Gerçekten büyük başarı.

Henüz açıklanacak olan Xiaomi Redmi Note 5 ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Önceki söylentilere göre bu modelin henüz gelmeyeceğini duymuştuk. Ancak bu haftaki yeni raporlar hâlâ üzerinden çalışıldığını ve cihazın podyuma çok yakın olduğunu söyledi.

Nokia 6 (2018) resmi ilk tanıtımını dün yaptı. Galaxy J7 Pro‘yu sırada geriye iterek doğrudan üçüncü sıraya attı.

İki ay üst üste liderliğini sürdüren Oppo F5,şimdi Xiaomi Redmi 5A ve Samsung Galaxy Note8‘ten önce beşinci sırada yer alıyor.

İşte 2018 yılı Ocak ayı ilk haftasının trend telefonlar listesi: