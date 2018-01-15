2018 Ocak Ayı Popüler Telefonlar Listesi (2. Hafta)

Yılın ikinci haftası en popüler android telefonlar 2018 listemiz oldukça beklenmedik bir telefon sıralaması ile sona erdi. Resmi olarak henüz çıkmamış Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Mi A1‘i geçerek tacı aldı.

Samsung marka cihazlar da sonraki iki sırayı kaptılar: Galaxy A8 (2018) ve Galaxy J7 Pro.

Oppo F5, Xiaomi Redmi 5A ve Samsung Galaxy Note 8 sıralamada çok yakın dereceler ile bulundular.

Artık popülerliği azalmaya başlayan iki telefon olan Galaxy S8 ve Apple iPhone X tarafından son iki kapıldı.

Bu sonuçlar geçen hafta üçüncü olan Nokia 6 (2018)‘in yeni listede yer kalmadığı anlamına geliyordu.

Telefon isimlerine tıklayarak detaylı özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Liste tam olarak şu şekilde belirlendi :

1- Xiaomi Redmi Note 5

2- Xiaomi Mi A1

3- Samsung Galaxy A8 (2018)

4- Samsung Galaxy J7 Pro

5- Oppo F5

6- Xiaomi Redmi 5A

7- Samsung Galaxy Note 8

8- Xiaomi Redmi Note 4

9- Samsung Galaxy S8

10- Apple iPhone X