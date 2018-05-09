Dijital oyun servisleri arasında en çok dikkat çekeni ve en çok kullanılanlarından biri olarak bilinen Steam, oyuncuları memnun edecek birçok sürprizle gündeme geliyor. Ara ara gündeme gelen kampanyalarla beraber çok daha uyguna oyunları alabiliyorsunuz. Bunun dışında belli aralıklarla ücretsiz deneme imkanları ve oyunların ücretsiz olarak sunulması gibi ayrıcalıkların olduğunu da görüyoruz. İşte tüm bu kampanyalar içerisinde en çok dikkat çekeni ise yaz indirimleri oluyor. Binlerce oyunun indirime girdiği kampanya her sene düzenli olarak karşımıza çıkıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de 2018 Steam Yaz İndirimleri merakla bekleniyordu.

Kampanyanın ne zaman başlayacağı konusunda meraklı beşleyiş ise bugün son buldu. Beklenen tarih açıklandı.

2018 Steam Yaz İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Bu kez sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Valve, 2018 Steam Yaz İndirimleri için 21 Haziran tarihini gösterdi. 21 Haziran tarihinde başlayacak olan indirimlerin ne zaman son bulacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Muhtemelen 15 günlük bir indirim süresinin söz konusu olması bekleniyor. 15 günlük indirim süreci boyunca hangi oyunların indirime gireceği konusunda da net bilgiler elde etmek mümkün olmadı.

Muhtemelen 4 Temmuz tarihinde son bulmasını beklediğimiz 2018 Steam Yaz İndirimleri için geliştiricilere de maillerin gönderildiğini belirtelim. Yakın zamanda hangi oyunların ne kadar indirime gireceği de bu sayede ortaya çıkacaktır.

Bu süreç içerisinde Valve’nin başka bir sürpriz yapıp yapmayacağını da zamanla göreceğiz. İndirim oranların %80’leri bulmasının beklendiği 2018 Steam Yaz İndirimleri için yeni bir gelişme ortaya çıkacak olursa, sitemizden yeni bilgileri size aktaracağız. Şimdilik elde ettiğimiz bilgiler bu şekilde.