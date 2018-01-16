E-ticaret aldı başını gitti. Bir dönem mesafeli yaklaşılan bir teknoloji olsa da şimdilerde çok sık kullanılmaya ve her geçen gün pazardaki payını arttırmaya başlayan E-ticaret sektörü için sürekli yapılan yatırımlarda dikkat çekiyor. Bu alana ilgi gösterilmesi ve sürekli yeni yatırımların yapılması ise sağlam E-ticaret sitelerini ortaya çıkmasını sağlıyor. Her sene de bu sitelere yeni siteler ekleniyor ve yeni yatırımlar görüyoruz. Peki, bu kadar geniş bir yelpazeye yayılmaya başlayan E-ticaret sisteminde bu sene En İyi 10 Alışveriş Sitesi hangisi?

En İyi 10 Alışveriş Sitesi

Listemize geçmeden önce, sıralamaları sitelerin kullanım oranlarına, kullanıcılara sunduğu kampanyalara ve kargolama imkanları gibi aranan özelliklerde öne çıkma durumlarına göre yaptığımızı belirtelim. En İyi 10 Alışveriş Sitesi için bu şekilde belirleme yaptık ancak sıralamamız karışık olacak.

1.Hepsiburada

İlk olarak 1998 yılında İstanbul’da kurulan Hepsiburada, En İyi 10 Alışveriş Sitesi içerisinde ilk sırada yer verdiğimiz site. 98 yılından bu yana sürekli olarak gelişmesi ve Doğan Holding tarafından satın alınması sonrasında hızlı bir büyüme göstermesi sonrasında bu yıllarda hemen hemen herkesin tanıdığı bir site haline gelen Hepsiburada, ürün yelpazesi en geniş sitelerden bir tanesi. Satın alınacak ürünler için hem firmanın deposunda bulunan ürünlerden hem de aynı ürünü satan tedarikçilerin ürünleriyle karşılaştırma yapılması, hızlı kargolama, kolay iade ve güvenli alışveriş gibi artıları bulunan sitenin ülkemizde de kullanım oranları bir hayli fazla.

Hepsiburada Linki

2.GittiGidiyor

En İyi 10 Alışveriş Sitesi listesinde ikinci sırada yer alan GittiGidiyor sitesi. İlk olarak 2001 yılında kurulan site, çok kısa bir süre içerisinde yükseliş yakaladı ve 2011 yılında eBay tarafından da satın alındı. Genel anlamıyla satıcı ile alıcının buluşturulduğu bir platform olarak gösterebileceğimiz GittiGidiyor için en büyük avantaj havuz sistemi. Ürünün alınmasının ardından kullanıcı ürünü onaylayana kadar parası havuzda bekletiliyor ve onaydan sonra satıcıya aktarılıyor.

GittiGidiyor Linki

3.N11

Doğuş Planet tarafından 2012 yılında kurulmuş olan N11, yine satıcılarla alıcıları bir araya getiren bir platform olarak gösterilebilir. Ödeme yöntemlerinin alternatiflerinin bir hayli fazla olması, ürün yelpazesinin bir hayli geniş olması ve sürekli araştırma çalışmalarının devam etmesiyle beraber sayılı sitelerden biri olmayı başarmış bir platformdan söz ediyoruz. Sitenin sürekli olarak geliştirilmesi adına İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent merkezinde araştırma bölümlerinin bulunduğunu da ekleyelim.

N11 Linki

4.Çiçeksepeti

2007 yılında Emre Aydın tarafından kullanıma açılan Çiçeksepeti, adından da anlaşılacağı gibi ilk olarak çiçek gönderimini yapılabildiği bir alışveriş sitesi olarak karşımıza çıkmıştı. Türkiye’nin hemen her yerinden istenen adrese çiçek gönderiminin geçekleştirilmesini sağlayacak site, sürekli olarak genişlemeye devam etti ve hediyelik eşya satışları, gurme ürün satışları gibi ürün yelpazesini genişletti. Bu nedenle En İyi 10 Alışveriş Sitesi listemize aldığımız site alanında en çok tercih edilen site olarak biliniyor.

Çiçeksepeti Linki

5.Hızlıal

Gold Bilgisayar tarafından 2007 yılında kurulan Hızlıal, hemen her alanda ürünlerin bulunduğu bir alışveriş sitesi olmasının yanı sıra, fiyatlar konusunda da yaptığı kampanyalarla gündeme geliyor. Her ne kadar son dönemde reklam faaliyetleri biraz geri planda kalmış olsa da ilk 5 içerisinde sayabileceğimiz bir E-ticaret platformundan söz edebiliriz.

Hızlıal Linki

6.Aliexpress

Doğrudan ülkemizden satış yapmıyor olsa da En İyi 10 Alışveriş Sitesi içerisinde kesinlikle yer vermemiz gereken sitelerden birisi de Aliexpress. Çin merkezli bir site olsa da dünyanın birçok merkezine gönderim yapabilen Aliexpress, genelde elektronik ürünleri çok daha uygun fiyatlarla satışa çıkarmasıyla biliniyor. Ülkemizde de siparişe etmeniz halinde 15-60 güne varan kargo süreleri sonrasında ürünleri teslim alabiliyorsunuz.

Aliexpress Linki

7.Amazon

Yeni yeni ülkemizde de merkezi açılmaya başlanan Amazon, dünyanın en büyük E-ticaret sitesi olarak biliniyor. Jeff Bezos tarafından kurulmuş olan site, çok kısa süre içerisinde marka değerinde Apple ile yarışan bir kuruluş haline geldi. Ülkemiz için doğrudan satış söz konusu değil ancak yine yurtdışı kaynaklı olarak sipariş verebiliyorsunuz. Biraz uzun bir kargolama süresi sonrasında ürünleriniz size ulaşıyor.

Amazon Linki

8.eBay

En köklü alışveriş sitelerinden biri olan eBay, 1995 yılında kurulmuş olan ve ana temeli açık arttırmalar üzerine oluşturulmuş olan bir site. Tabii ki giderek büyümesi ve ürün yelpazesini geliştirmesiyle zaman içerisinde her şekilde satışa başlandı. Paypal kurucusu olarak da öne çıkan sitenin, en büyük avantajı ise ikinci el ürün satışının da bulunması. Özellikle yurtdışı kaynaklı olarak ikinci el ürün satışının nadir görüldüğü sitelerden bir tanesi.

eBay Linki

9.Morhipo

İlk olarak 2011 yılında kurulan Morhipo, tek bir alana yönelmiş olan E-ticaret sitelerinden biri. Moda ve aksesuar ürünlerinin satıldığı sitede tüm giyim ürünlerini bulabiliyorsunuz.

Morhipo Linki

10.Kitapyurdu

En İyi 10 Alışveriş Sitesi listesinde sona geldik. Bu alanda son sitemiz ise Kitapyurdu. Aslında tek yönlü bir E-ticaret platformu olsa da sadece kitap satışında bile ilk adres olmuş olan bir siteden söz ediyoruz. Kitap satışı konusunda ilk sırada yer alan site Kitapyurdu.

Kitapyurdu Linki