2018 Yılı SEO Trendleri ve Google Arama Motoru Değişiklikleri

Köşe yazarı Pratik Dholakiya 2018 yılı seo trendlerini araştırıyor. Bununla birlikte 2018’de arama motoru optimizasyonu yöntemlerinin nasıl bir noktaya ulaşacağı üzerine spekülasyonlar ortaya atıyor.

2018’e giriş yapalı 2 hafta kadar oldu. Yeni bir yılın başlangıcı Google arama motoru politikalarını kontrol etmek ve tam olarak o yılda neler beklediğimizi görmek için harika bir zamandır. 2018 SEO trendlerinin bu yıl nasıl değişeceği hakkında az da olsa bilgi toplamış oluyoruz.

Sahte Haber Algoritması Güncellemeleri

2010’da Google arama sonuçlarında giderek artan miktarda sahte içerik karmaşası nedeniyle medya tarafından adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu olumsuz tepkiler o kadar büyük bir boyuttaydı ki Google ayrı ayrı yanıt vermenin başka seçeneği olmadığını düşünerek kısa bir açıklama yaptı:

Web’den gelen yüksek sayıdaki tepkileri geri bildirim olarak duyuyoruz. İnsanlar öncelikle spam veya düşük kaliteli içeriğe sahip olan sitelerde daha da güçlü önlemler istiyor.

Bundan kısa bir süre sonra Şubat 2011’de, özellikle spam ve düşük kaliteli içeriği hedefleyen Google Panda güncellemesi yayınlandı.

Peki neden bunları anlattık? Medya geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Google’ı sahte haberi desteklediği için tekrar eleştiri yağmuruna tuttu. SEO uzmanı Danny Sullivan da bu durumu “Google’ın en büyük arama kalitesi krizi” olarak nitelendirmişti.

Söylememize gerek yok ama bu suçlamalar Google’ın imajını çok derin şekilde incitiyor. Yanlışları kökten çözmek zor olsa da Google’ın bu sorunları çözmek için çok fazla motivasyona sahip olması gerekiyor.

Google sahte haberleri yayınlayan yayıncıların yasaklanması için sürekli çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların saldırgan otomatik tamamlama önerilerini rapor etmenin yeni yollarını test ediyor. Algoritmasını sürekli geliştirmeye çalışan Google “fact-check” etiketini 2017 yılının Nisan ayında ülkemizde de kullanıma sunmuştu.

Fact check Nedir?

Google bir haberin doğruluk payı içerip içermediğini ClaimReview markup‘a bakarak tespit eder. Eğer yayıncılar sitelerindeki haberlerin “fact check” etiketi almasını istiyorsa haberlerinin içine ilgili markup tag’ini eklemek zorundalar.

Elbette güvenilir arama sonuçları yıllardır Google’ın ana amacı olmuştur. 2015 yılında Google araştırmacıları web sayfalarının kalitesini, gelen bağlantıların sayısından ziyade gerçek doğruluklarına dayanarak değerlendiren bir yöntem olan Knowledge-Based Trust (KBT) üzerine bir makale yayımladı. Uygulanırsa Knowledge-Based Trust sistemi, sahte haberleri defalarca yayınlayan siteleri yayından kaldırabilir.

Knowledge-Based Trust yönteminin sahte haberlerle savaşmak için yeterli olup olmadığını söylemek zor. Ancak Google’ın doğruluğu bir sıralama faktörü haline getirmekle ilgilendiği gayet açık.

Sesli Arama Sorguları ve Öne Çıkan Snippet

Beş mobil arama sorgusundan birinin şu anda sesli aramayla yapıldığını biliyor muydunuz? Google Home gibi Google Asistan destekli cihazların popülaritesinin artmaya devam etmesi nedeniyle bu sayının artması da muhtemel. Sesli arama arttıkça Google’ın sesli arama sonuçlarında çoğunlukla öne çıkan snippet sayısında bir artış görebilirsiniz.

Gerçekten de bu büyümenin gerçekleştiğine dair kanıtlar var. Stone Temple Consulting tarafından geçen yıl yayınlanan bir çalışmaya göre öne çıkan snippet sayısında artış gösterdiğini doğruladı. Test ettikleri 1.4 milyon arama sorgusunun yaklaşık yüzde 30’unda göründüklerini doğruladı.

Bu eğilim devam ederse öne çıkan snippet ile en iyi organik girişi fark ettirmek istiyorsanız sitenizde kullanmayı düşünebilirsiniz.

Yapay zeka (AI) Arama Motorlarını da Güçlendirecek

Arama sonuçlarının işlenmesine yardımcı olan Google’ın AI sistemi olan RankBrain’e ilk tanıştığımız andan itibaren 2 yıl geçti. Gelişinden bu yana arama sorgularının yüzde 15’ini inceleyebildi.

Bununla birlikte yapay zekaya olan Google’ın ilgisi RankBrain’den çok daha ileriye gidecek. Çok sayıda nesneyi tanıyabilen Cloud Vision API’sini geliştirdiler. Gerçekten Google’ın o kadar çok öğrenebilen makinesi var ki gerçekten bu alanda liderler diyebiliriz.

Bu çalışmalar özellikle Google için AI oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir ekip olan Google Brain tarafından hazırlanıyorlar.

Ne yazık ki yapay zekalar her zaman sorunsuz değildir. Yapay zekalar “yeterli” sonuca ulaştıkları ve daha iyi bir çözüm bulmak için daha fazla uğraşmayan bir minimale sıkışma eğilimindelerdir. Geliştiriciler yalnızca makine öğrenme algoritmasını programladığından kendileri nihai algoritmanın nasıl çalıştığını anlamazlar. Sonuç olarak geleneksel programlarda olduğundan daha fazlasını yapacağını tahmin etmekte daha da zorlanırlar.

Google yapay zekayı kucaklayarak daha fazlasını arama algoritmalarına dahil ettiğinde arama sonuçlarının daha az öngörülebilir şekilde davranmaya başlamasını bekleyebiliriz. Bu her zaman iyi bir şey olmayacaktır. Ancak bizim hazırlıklı olmamız gereken bir durumdur.

Yapay zeka uzun vadeli SEO stratejileri açısından pek büyük bir fark yaratmaz. Bir makine öğrenme algoritmasının amacı insanlara benzer tahminlerde bulunmak olduğu için, en iyi duruma getirme hedefleri esasen insanlar için optimize edilmiştir.

Manipülatif Ziyaretçi Yorumları

Google 2017 Mayıs ayında webmasterlarını yorum pazarlamacılığı konusunda büyük çaplı bir bağlantı kurma taktiği olarak kullanmamaları konusunda uyardı. Yönergelerine aykırı ve bir cezaya neden olabileceği konusunda bir anlamda tehdit etti. Bu zaten SEO topluluğunda iyi biliniyor olduğundan, Google’ın duyurusu büyük olasılıkla manipülatif ziyaretçi yorumlarını yakalayacak bir algoritma güncellemesinin ufukta olduğunu gösteriyor.

Manipülatif ziyaretçi yorumu nedir?

Google yönergelerine göre manipülatif olarak hiç bir yarar sağlamayan ziyaretçi yorumları ile yakalanırsanız Google size ceza verecektir. Manipülatif ziyaretçi yorumu sitenizdeki yayına hiç bir amaç olmadan sıralamanızı yükseltmek için yapılmış yorumlardır.

Marka farkındalığını artırmayan veya herhangi bilgi vermeyen ziyaretçi yorumları, arama motoru sıralamalarınızı kısa süreliğine olumlu yönde etkileme olasılığı dışında aslında yapmaya değmez. Bu yaklaşımı kullanmanın ironisi ise arama motoru sıralamalarınız için uzun vadeli bir yöntem olmamasıdır.

SEO topluluğunda yaygın bir bilgi olmayan bir şey söylemiyoruz. Ancak bu sektördeki birçok insanın kendisini kandırdığını düşünüyoruz. Çoğu zaman pazarlamacıların sürdürülemez ziyaretçi yorumlarını satmaya ve kendi yaptıklarının mantıklı olduğunu söylediklerini görüyoruz. Uzun vadede bu yöntem ile asla başarılı olamazsınız.

Popup ve Splash Reklam Önlemi Yolda Olabilir

2017 yılının ilk yarısında mobil popup reklamlarla ilgili ceza uygulaması, Google’ın agresif mobil reklamlara karşı devam eden savaşının bir işaretiydi. En zorlu sitelerde dahi kullanıcıların hareket etmesini engelleyen popup veya splash reklamlar vardı. Aldatıcı reklam yerleşimi ve arayüz kullanımını engelleyen agresif reklamlar görülüyordu.

Bununla birlikte köşe yazarı ve SEO uzmanı Glenn Gabe bu cezanın etkisinin ve bu yöntemin etkisinin çok az olduğunu kaydetti. Büyük markalar hala splash reklamları kullanıyor görünüyorlar. Ancak Google yakın gelecekte bunları yok etmeye karar verebilir. Bunu engelleyen en önemli faktör büyük markaların başka yollardan biriken güvenleri gibi görünüyor. Google’ın kullanıcıları rahatsız eden popup ve splash reklamcılığı nasıl engelleyeceği merak konusu.

Mobil Uyumlu Sayfaların Mobilde Üstte Çıkması

Google’ın mobil aramaların nihayetinde arama motorundaki masaüstü aramaları aştığını ilan etmesinin üzerinden yaklaşık üç yıl geçti. Sadece geçen yıl BrightEdge müşterileri arasındaki trafiğin yüzde 57’sinin mobil cihazlardan geldiğini duyurdu.

Google kullanıcı davranışındaki bu kaymaya mobil uyumlu sayfaları onlara üstte göstermekle yanıt vermektedir. Google temsilcilerinden bu yöntemin bu yıl piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Başka bir deyişle 2018 mobil cihazlardan yapılan aramaların diğer tüm aramaları daha çok etkileyecek sinyaller haline geldiği yıl olabilir. Mobil bir cihaz üzerinde çalışmamakta olan siteler kısa bir süre sonra artık kullanılmaz hale gelebilir.

2018’e Hazır Olun

Google 1990’ların sonlarında ilk geldiğinden beri uzunca bir yol kat etti. Yapay zekanın yaygınlığı, manipülatif misafirlik yorumları ve dikkat dağıtıcı reklamlara karşı verilen çabalar ve uyarılar değişimin geldiğini bizlere işaret ediyor. Sizi önümüzdeki yıl rekabette tutacak uzun vadeli SEO stratejilerine odaklanın. Asla kısa vadeli stratejiler ile zamanınızı harcamayın.