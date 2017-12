2018 Yılında Çıkacak En İyi VR Oyunlar

Bu yazımızda 2018 yılında çıkacak en iyi VR oyunlar listesini sizlere ayrıntıları ile birlikte sunuyoruz.

Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR hepsi şu an satın alınabilir durumda. 2017 bizlere çok beklenen Fallout 4 VR‘dan L.A Noire‘in sürpriz lansmanına kadar birçok yeni VR oyunu sundu.

Peki yakın gelecekte neyi bekleyeceğiz? 2018 ve sonrasında ortaya çıkacak en iyi VR oyunlarından bazılarının üstünden konuşalım. Aşağıda yer almayan bir oyunu mu bekliyosunuz? Yorumlar bölümünden bize bildirin!

1-) The Inpatient

Yayın Tarihi: 23 Ocak 2018 – Platform(lar): Playstation VR Until Dawn oyunu geliştiricisi Supermassive Games, Sony‘nin E3 2017 vitrininde ikinci Until Dawn VR bölümünü ilan etti. Ancak Until Dawn: Rush of Blood oyununun atış deneyiminden çok uzaktı. Yaklaşan bu oyun ana oyunun olaylarından 60 yıl önce Until Dawn hazırlanıncaya kadar olan kısmı anlatıyor.

E3 2017’de sergilenene dayanarak son derece ürpertici ve anlatı odaklı bir macera oyunu olacak gibi görünüyor. Outlast ve Silent Hill‘den hoşlananlar için oldukça güzel bir oyun seçimi gibi duruyor.

2-) Brass Tactics

Yayın Tarihi: 28 Şubat 2018 – Platform(lar): Oculus Rift Sanal bir RTS oyunu piyasaya mı çıkıyor? Evet şaka değil gerçek. Brass Tactics oyunu VR olarak geliyor. Bu fikri oyun dünyasının gerçek zamanlı strateji oyunu Game of Thrones‘tan almış gibi görünüyor. Birliklerinizi tahtaya yerleştiriyorsunuz ve oyuncu temelli RTS savaşının hayata geçirilmesini izliyorsunuz. Şimdiye kadar yaşadığımız en keyifli RTS deneyimlerinden birini sağladığından RTS oyunlarına ilgiliyseniz Brass Tactics kesinlikle güzel bir oyun.

3-) Bravo Team VR

Yayın Tarihi: 7 Mart 2018 – Platform(lar): Playstation VR

Bravo Team VR, Supermassive Games tarafından yalnızca PlayStation VR için geliştirilen bir FPS oyunu. Oyun modern bir günde (kurgusal olarak) Avrupa’nın bir kentinde geçiyor. Paralı askerler aracılığıyla savaşmak, dolambaçlı sokaklarda gezinmek ve kaotik çatışmalardan kurtulmak size kalmış.

PSN aracılığıyla bir arkadaşınızla oynayabilir yada yalnız da oynayabilirsiniz. Bravo Team yolda olduğundan emin olmak için ses sinyalinin verildiği diğer oyunların aksine, yaklaşan düşmanlar için iki oyuncu arasındaki iletişimi tamamen kullanır.

Bu yeterince heyecan verici gelmediyse oyunda PlayStation VR’nin Aim denetleyicisi desteği sağlanmış ve oyuna fazladan bir gerçekçilik katılmış olduğunu belirtelim.

4-) Transference

Yayın Tarihi: Haziran 2018 – Platform(lar): HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation VR

Transference, aktör Elijah Wood‘un sahibi olduğu Spectrevision tarafından geliştirilen ve Ubisoft‘un E3 2017’deki medya vitrinde sergilenen oyun fragmanında bulunan yeni bir psikolojik gerilim oyunudur. VR’ye özel bir oyun değildir. Aynı zamanda PS4, Xbox One ve PC için kullanılabilir. Ancak VR bunu yaşamanın en iyi yolu gibi görünüyor.

Oyun hakkında ayrıntılara bakılırsa yarı film, yarı oyun olarak nitelendiriliyor. İnsan anılarının kaydedilebildiği ve dijital olarak yeniden oluşturulduğu bir dünyada bulunuyor. Oyuncular oldukça sorunlu bir adam rolünde ailesiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için labirent benzeri zor bir bulmacayı çözmekle görevlidir.

5-) Beat Saber

Yayın Tarihi: 2018 İlk Çeyreği – Platform(lar): HTC Vive, Oculus Rift

Beat Saber iOS ve Android için oldukça popüler olan Chameleon Run oyunu geliştiricileri tarafından Oculus Rift ve HTC Vive için yayınlanacak olan bir ritim oyunudur. Diğer VR tabanlı ritim oyunlarında olduğu gibi, Beat Sabre’nin amacı, gelen hedefleri doğru zamanla vurmaktır.

Bu oyunun farkı nedir? İki farkı bulunuyor. Birincisi, normalde olduğundan daha epik bir his yaratan ışık küpü görünümlü kılıç kullanıyorsunuz. İkincisi, standart ritm oyunundan çok daha zorludur. Yalnızca gelen hedefleri doğru zamanla vurmakla kalmaz, aynı zamanda kılıcın rengine bağlı olarak belirli yönlerdeki belirli hedefleri vurmak zorundasınız.

6-) Walking Dead VR

Yayın Tarihi: 2018 – Platform(lar): bilinmiyor

Skybound Entertainment ve Skydance Interactive, Walking Dead VR oyununun kitaplıklarında bulunduğunu doğruladı. Bir basın açıklamasında iki şirket, “Walking Dead Evreninin geniş dünyasına dayanan bir dizi sanal gerçeklik video oyunu” üzerinde çalışmak için ortak oldular.

Öyle görünüyor ki şirketler oyuncuların karakterleri ve kıyamet sonrası dünyayı popüler TV şovundan deneyimleyebilecekleri ve etkileşimde bulunabilecekleri bir dizi Walking Dead VR oyunu hazırlıyorlar.

7-) Lila’s Tale

Yayın Tarihi: bilinmiyor – Platform(lar): Gear VR

Lila’s Tale oyunu bulmaca tabanlı bir oyun.

Bu oyuna sadık kalmaya yardımcı olan sanat yönü ise suluboya dayalı bir sanat stili kullanılmış olması. Muhteşem ve VR için özel olarak tasarlanmış görüntüleri barındırıyor. Bazı harika perspektif hileleri de oyunda bulunuyor.

Daha iyi anlamanız için tanıtım videosunu buraya bırakalım:

😎 Toran

Yayın Tarihi: bilinmiyor – Platform(lar): Oculus Rift, Htc Vive

Toran teknik olarak şu an sadece bir demo oyun. Geliştiricilerin büyük planları var. Bizler de çok heyecanlıyız. Toran oyuncuların gizemli bir teknolojiyi kullanarak farklı dünyalara seyahat ettiği Really Interactive tarafından geliştirilen bir bilim kurgu ve bulmaca-macera oyunudur.

Oyun özellikle bilim kurgu hayranları için son derecede eğlencelidir. Gizemli küreler kaplayıp büyüterek sizi çevrelediğinden, aynayı ve diğer holografik nesneleri kullanarak ışığın bir ucundan diğerine nasıl yansıtılacağını bulmalısınız.

9-) Star Child VR

Yayın Tarihi: bilinmiyor – Platform(lar): Playstation VR

Star Child oyunu fütüristik uzay gemileri ve tuhaf görünümlü yaratıklarla dolup taşan yabancı bir dünya üzerine kuruludur. Gezegene inersiniz ve varlığınıza tepki veren canlı yaratıklarla dolu olan ortamı keşfedersiniz.

Listemizin sonuna geldik. Listemizde bulunmayan ama beklediğiniz VR oyunları yorum olarak atabilirsiniz.