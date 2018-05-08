2018 Yılında Çıkacak Üç Yeni iPhone Hakkında Yeni Bilgiler!

2018’de tanıtılacak üç yeni iPhone’un hikayeleri Kasım’dan beri ortaya çıkıyor. Analistler hepsinin Face ID ve Touch ID‘yi almasını bekliyor ve Japonca kaynaklardan alınan son raporlar ise cihazlar hakkında daha fazla bilgi veriyor.

Macotakara tarafından bildirildiği üzere iPhone X Plus olarak adlandırılan 6.5 inç OLED ekranlı amiral gemisi, iPhone 8 Plus ile aynı boyutta olacak. Muhtemelen çentikle tamamlanan bir çerçevesiz tasarıma sahip olacak.

Raporda daha küçük iPhone’un 6 inç LCD panel yerine 6,1 inç seçeceği bildiriliyor. Ayrıca ekranın etrafında bir çentik ve ince çerçeveler olma eğilimini takip edecek. Üçüncü ve en küçük telefon ise yenilenen iPhone X gibi olup onun form faktörünü koruyacak. Ancak daha parlak bir lens ve daha büyük bir kamera ile gelecek. Rapor ayrıca iOS 12’ye de bir miktar ışık tutuyor. Face ID’nin ayrıca yatay modda da çalışması bekleniyor. Bu da iPad’lerin güvenlik teknolojisini arttırmak için yeni bir adım olacak.

Yeni iPhone’lar Unimicron tarafından üretilen daha güçlü pillerle geliyor. iPhone X Plus henüz bir Apple akıllı telefonundaki en büyük olan 3300 mAh‘lik bir pil ile geliyor.