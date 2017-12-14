2017 yılının son günlerindeyken 2018 yılında çıkacak olan telefonlar ile oluşturduğumuz Gelecek Yıl En Çok Beklenen Telefonları listesini sizler için hazırladık.

2017 yılının en iyi telefonlarından hep bahsettik fakat 2018’de neleri görmeyi bekliyoruz?

Çoğu akıllı telefon üreticisi yıllık güncelleme dönemlerine girmiş durumda. Bu yüzden bazı sızıntı ve dedikodular ile 2018 yılının en çok beklenen telefonlarının ne zaman geleceği konusunda bazı fikirlerimiz oluştu. Tabi bunlar sadece söylentiden ibaret olduğu için kesin tarihleri olarak kabullenemeyiz.

2018 yılının amiral gemisi diye tabir edilen Android telefonlarının odak noktası yeni Snapdragon 845 sistem çipi ve getirdiği yeni iyileştirmeler olacak gibi görünüyor. 2017 yılında (tamamı olmasa da) çoğu amiral gemisi telefon Snapdragon 835 ile çalışıyordu.

Daha fazla uzatmadan isterseniz listeye geçelim:

12) Sony Xperia XZ Premium (2018 versiyonu)

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 Yaz

Sony firması 2017 yılında Xperia XZ Premium 5.5 inçlik bir LCD ekranda akıl almaz 4K çözünürlüklü ilk telefonunu sunmuştu. Sony‘nin 2018’de “premium” bir Xperia telefonu göstermeye devam etmesini bekleriz. Ancak bu kez Sony de edge-to-edge görüntüyü benimsemeli. İzleyip görelim.

11) Xiaomi Mi Mix 3

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 Sonbahar

Çinli Xiaomi şirketi yavaş yavaş Asya dışına doğru büyümeye başladı. Gelecekte Amerika’da bir ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyorlar. Ancak her şeyi doğru yapmak ve gerçek bir patlama yaşamak istiyorlar. Xiaomi Mi Mix 3 modeli ise aslında Sony’nin “Premium” Xperia modeline benziyor. Yeni gelecek modelin Xiaomi Mi Mix 2 modelinin güncellenmiş tasarımı olacağı ve daha uygun fiyatlı olacağı düşünülüyor.

10) Nokia 9

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 İlkbahar

HMD Global şirketi 2017 yılında telefonda sevilen bir fenomen olan Nokia markasını bize getirmişti. Ancak büyük bir sıçrama yapamadı. Bir sonraki amiral gemisinin daha iyi olmasını bekliyoruz. Yani marka büyümek istiyorsa daha iyi olmaları gerekiyor. Nokia mükemmel bir kameraya sahip olmaya odaklanmış. 2018 yılında yeni Nokia 9 amiral gemisinin bu etkene yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Zeiss optik ile olağanüstü bir kamera ile harika bir akıllı telefon geleceğini öngörmekteyiz. İzleyip görelim.

9) Huawei P11 ve Huawei Mate 11

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 İlkbahar

Huawei hala Amerika’da birçok insanın bildiği bir şirket değil. Ama dünya genelinde büyük bir konuma geldikleri gayet açık sanırım. Aslında şu anki verilere bakarsak dünyanın üçüncü büyük telefon üreticisi konumundalar. Samsung’un S ve Not serileri gibi biraz üst düzey iki cihazları bulunuyor. Bunlar ilkbaharda piyasaya çıkan Huawei P serisi ve sonbaharda piyasaya çıkan Huawei Mate serisi. Yeni Huawei P11 modelinin Apple ve Samsung gibi firmalardan daha uygun fiyatlı sunulmasını bekliyoruz. Ancak Huawei’nin kendi yapay zeka (AI) geliştirmeleri, Kirin işlemcileri ve kendi çizgileri ile öncü olmasını bekliyoruz.

8) Moto Z3 Force

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 Yaz

Lenovo‘nun sahip olduğu Motorola markası uygun fiyatlı G serisinden orta menzilli X modeline ve premium Z serisine kadar tüm fiyat seviyelerinde iyi telefonlar üretiyor. Yeni 2018 Moto Z3 Force modelinin önemli bir gücü de yanında getirmesi bekleniyor. Kırılmaz “ShatterShield” ekran!

7) Essential Phone 2

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 Yaz

Android platformunun yaratıcısı olan Andy Rubin 2017 yılında Android telefonların doğru yönde yönlendirilmesine yardımcı olacak yeni bir şirket yarattı. Sonuç ise çok yüksek fiyat, kaliteli olmayan bir yazılım ve cansız kamera ile piyasaya sürülen Essential Phone oldu. Essential Phone markasını hep keskin bir dille eleştirdik, ancak son birkaç aydır güncellemelerle muazzam gelişmeler gösterdiler. Ayrıca 500 dolarlık büyük bir fiyat indirimi gerçekleştirildi. Şimdi bu haliyle bir nebze alınabilir bir telefon haline büründü. Bakalım yeni modeliyle nasıl bir satış rakamına ulaşacaklar.

6) HTC U12

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 İlkbahar

HTC şirketi mali açıdan karmakarışık bir halde olmasına rağmen iyi telefonlar üretmeye odaklandı. Bu yılki HTC U11‘den oldukça etkilenmiştik. Ancak önümüzdeki yıl HTC U12‘nin daha da ileri gitmesi bekleniyor. Telefon muhtemelen 2018 baharında resmi olarak tanıtılmış olacak. Şuna oldukça eminiz ki gerçek bir amiral gemisi telefonu olacak.

5) LG G7 ve LG V40

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 İlkbahar

LG markası 2017’de bazı harika telefonlar yapmıştı. LG V30 özellikle tasarım ve teknik açıdan LG için yeni bir standart belirlemişti. Ancak LG telefonlar kamera performansı konusunda biraz geride kaldılar. Gelecek yıl büyük olasılıkla iki telefon çıkaracak firma kamera konusunda el atacağı kesin gibi görünüyor. LG G7 modelinin ilkbaharda gelmesi ve daha küçük boyutlu bir telefon olması beklenirken, LG V40 sonbaharda geç saatlerde Note gibi cihazlarla birlikte gelmesi bekleniyor.

4) OnePlus 6 ve OnePlus 6T

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 Yaz

OnePlus şirketi cep telefonu dünyasında 4 yıllık tecrübeye sahip bir şirket olduğunu belirmeliyiz. 2017’de OnePlus 5 ve OnePlus 5T modellerini iyi tasarlanmış telefonlar olarak bizlerin beğenisine sunmuşlardı. 2018’de ise OnePlus 6 ve OnePlus 6T modelini bekliyoruz.

3) Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 Sonbahar

Google‘ın Pixel serisi telefonları Android hayranlarını adeta mest etmişti. Nexus ailesinin manevi çocukları olan Pixel telefonlar daha pahalı sunulmuşlardı. Ancak şaşırtıcı kameralara sahip olan bu modeller fiyatlarını bu yüzden karşılar nitelikteler. Beklenen modeller Pixel 3 ve Pixel 3 XL ise önceki serinin önemli sorunu olan ekran kalitesinin artması ile gelirse şirket için çok iyi olur. Bizden söylemesi.

2) Samsung Galaxy S9 ve Samsung Note 9

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 İlkbahar ve Sonbahar

Samsung Android’in fenomen çocuğu olmasına karşın telefonları çok popüler iken pek de mükemmel değiller. 2018’de Samsung firması Galaxy S9‘u ve büyük kardeşi olan S9 Plus‘ı ilkbaharda sunmayı düşünüyor. Sonbaharda ise Note 9 modelini sunacaklar. Söylentilere göre Samsung parmak izi okuyucu için devrim yaratan yeni bir parmak izi tarayıcı içeriyor. Konumu da Galaxy S8 modelindeki gibi korkunç bir konumda bulunmayacakmış. Yaptıkları hatayı görebilmişler. Güzel gelişme doğrusu.

1) Apple iPhone Xs ve iPhone 8s ve tabiki iPhone 8s Plus

Beklenen Çıkış Tarihi: 2018 Sonbahar

Apple 2017 yılında bildiğiniz üzere 1.000 dolarlık iPhone X modelini çerçevesiz ekranı ve en üstteki büyük çentik ile tanıttı. 2018’de ise yine aynı tasarım stilini koruyacak. Fakat sistem ve kamera performansında bir artış görmeyi bekliyoruz. iPhone Xs modelinde başka yeni şeylerin neler olacağını söylemek için henüz çok erken. Fakat biliyoruz ki cihazın Eylül 2018’in ortasında resmen ilan edileceği!

Apple‘ın diğer iki iPhone’u da yükseltmesi tabiki geleneksel olarak sürecek. iPhone 8s ve 8s Plus türlerini sunacaklar. Bu telefonlara aynı çerçeve tasarımı sunulacak mı? Touch ID parmak izi algılayıcısı bulunacak mı? Bu sorular önümüzdeki yıl cevaplandırılmak üzere şimdilik yanıtsız kalıyorlar. Çıkan her sızıntıyı sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın. Tetikteyiz.

Evet listenin sonuna geldik. Sizin bu telefonlar arasından en beğendiğiniz hangisi yada almayı düşündüğünüz, merakla beklediğiniz bir model var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.