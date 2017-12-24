2018 yılında teknoloji dünyasında neler olacak? Teknoloji trendleri kolay anlaşılamayan ve tahmin edilemeyen şeylerdir. Trendleri takip etmek için donanım veya yazılım yapan insanlarla konuşabilir ya da her Ocak’ta Las Vegas’ta yapılan CES Fuarı’na çok dikkat edebilirsiniz.

2018 yılında daha da belirginleşecek olan rakamlara göre ve analistlerin raporlarına dayananlara göre bazı yeni teknoloji eğilimleri var. Bunları sizler için listeledik.

Elektrikli Araç Teknolojisi Patlama Yaşayacak

Kendi kendini sürebilen otomobiller 2020’li yıllar için laboratuvarlarda hazırlanıyorlar. Birkaç yıl boyunca onları unutun ve zamanı gelince elektrikli otomobilleri kucaklamayı bekleyin.

2018’de Tesla Model 3 ve ikinci nesil Nissan Leaf dahil olmak üzere 200 mil veya daha fazla mesafe katedebilen yeni elektrikli otomobiller göreceğiz. Bu medyada elektrikli otomobiller için daha olumlu bir hava oluşması anlamına gelecektir.

Uzmanlar 2015 yılında 1.2 milyon olan elektrikli otomobil sayısının 2035 yılında 100 milyona yükseleceğini öngörüyorlar. Ancak bu tüm otomobillerin sadece %6’sını temsil ediyor. İngiltere ve Fransa’da 2040 yılına kadar gelmesi planlanan yeni benzinli ve dizel otomobil satışlarını yasaklama öngörüsü de mevcut. Çin de buna uymayı uygun buluyor. Uzun vadeli yatırımlar için benzinli araç kategorisi yakında durma noktasına gelecek. 2018 yılı elektronik araç teknolojisinin bir devrim noktası olacak gibi görünüyor.

iPhone X ve Galaxy S Güç Kaybedecekler

Bir zamanlar ikonik cihazlar olan Apple ve Samsung, iPhone ve Galaxy S modellerini her zaman küçük bir basın ilgisiyle güncellemişlerdir. Apple en sonki akıllı telefonun üzerinden mi geçti? Pek de değişiklik var diyemeyiz. ABI Research, AI, artırılmış realite ve hareket teknolojisinin büyümekte olduğu bir “post-akıllı telefon” dönemine girdiğimizi ve Google‘ın ve Amazon‘un liderliğe göz kırptıkları öngörülüyor.

Apple halinden memnun görünse de büyük rakipleri çok çalışıyorlar.

Akıllı aygıt ekosistemindeki bu yeni inovasyon dalgası, yeni nesil kullanıcı deneyimlerine daha esnek bir yaklaşım sağladığı için Google ve Amazon tarafından yönetilecek. ABI Research’teki Araştırma Müdürü David McQueen görüşlerini bu şekilde sunmuş.

Ses Kontrollü Hoparlörler Artacak Daha İyi Şekilde Kullanılacaklar

Alexa! Şu anda tüketici elektroniklerinde en bomba trend nedir?

-Kitlenin kabulü hala birkaç yıl uzakta gözükebilir. Ancak satışlara göre 2017’de sesli komutla çalışan hoparlörlerin kullanımı %130 civarında büyüdü.

Amazon 2018’de piyasanın yaklaşık %70’ini kapmak zorunda. Google Home geri kalanını sahiplenecektir. Elbette Apple‘ın çok gecikmiş olan HomePod’un 2018’de piyasaya sürülmesi de planlanıyor.

Şimdilik ses kontrollü hoparlörler büyük ölçüde müzik çalmaya ve aptal sorulara cevaplar bulmaya çalışıyor olabilirler. Alexa, Siri, Google Now ve Cortana‘nın çeşitli cihazlarda daha genel kullanımı 2017’de %23 oranında büyüdüğünü hatırlatalım. 2018’de de mantar gibi sayıları artacak.

Teknik danışmanlık şirketi DataArt’ta SVP Medya ve Eğlence Bölümü’nden Sergey Bludov;

Artık Google Assistant ve Alexa‘ya üçüncü parti geliştiricilerin açıkça erişebildikleri için, donanım değil yazılım büyük ölçüde sesle aktive edilmiş teknolojinin başarısını belirleyecek dedi.

Müzik Uygulamaları Savaşı Şiddetlenecek

Spotify, Apple Music, Amazon Prime Music veya Google Play Müzik‘i kullanıyor musunuz?

2018’de ses kontrollü hoparlörlerin satışlarındaki artışa paralel olarak; müzik uygulamaları da fazlasıyla satılacak gibi duruyor. Spotify gerçekten büyük bir oyuncu. Netflix‘in video örneğini takip ettiler. Milyonlarca insanı aylık ücret ödemenin iyi bir değer olduğuna ikna etmeyi başardılar. Apple 2018’de Shazam ile ne yapacak? Apple tarafındaki bu belirsizlik de sürüyor. Böyle devam ederse sadece Apple Music üzerine yoğunlaşılacağı düşünülüyor.

PxC 2017 yılında müzik uygulamaları gelirlerinin % 37 artarak 9,1 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor. Fiziksel formattaki satışların ise % 10 düşerek 7,7 milyar dolara ineceğini tahmin etmişler. Elde edilen kritik değerler şimdilik bunlar. Bu iyi bir şey mi? Tartışmaya oldukça açık bir soru oldu sanırım.

Akıllı Soundbar Sayısı Artacak

Artık Marshall, Bluesound ve Denon gibi markalar da modüler çok odalı ses sistemleri sunuyorlar. Bu sektördeki öncü marka Sonos‘tan artık söz etmek neredeyse mümkün bile değil.

Elbette hem ses kontrollü hoparlör pazarı hem de müzik uygulamaları ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan türler. GfK 2017’de premium çok odalı ses sistemlerinde %14’lük bir artış kaydetti. Özellikle akıllı soundbarlar için.

GfK 2018’de Dolby Atmos ve High Resolution Audio‘nun sayesinde daha fazla bir seviyede kalite yaşayacağımızı düşünüyor.

Facebook Daha Az Kullanılacak

Sosyal medya şüphesiz baskı altında. Facebook sahte haberler, şiddet içeren videolar ve nefret söylemleri, uygunsuz reklamları barındırdığı için çok eleştirildi.

Ortalama bir Facebook kullanıcısı, 2015 yılına kıyasla 2017 yılında daha az içerik yayınlarken, bu süre boyunca yayın başına etkileşimlerde %15 düşüş oldu. Yayın başına yapılan yorumlar da %37 oranında geriledi.

Düşüşte 12 ila 24 yaş arasındaki kullanıcılar çoğunlukta görünüyor. 2018 yılında da sürecek olan basit bir gerçek var; artık Facebook’u eskisinden daha az önemsiyoruz.

Yayıncılık Artışa Geçecek

Video ve müzik yayını 2017 yılında oldukça popüler seviyedeydi.

Analist Bludov’a göre; Yayıncılık bir süredir büyümekte ve yıldan yıla %21 ile %24 arasında artış göstermekteymiş. İzleyiciler ağırlıklı olarak 18-54 yaşlarındaymış. Edison Research’te yapılan son araştırmaya göre 4 Amerikalıdan biri son bir ayda en az bir yayın izledi veya dinledi.

Netflix ve Amazon Video’ya Karşı Disney de Yarışa Dahil Olacak

Disney insanlara yakınlaşmak istiyor. 52 milyar dolarlık dev anlaşma sonucunda Fox‘un film stüdyolarını, bir düzineden fazla kablo TV şebekesini, Sky‘daki %39 hisseye sahip olan üretim şirketi Endemol Shine‘ın %50 hissesini kontrol edecek.

Müşterilerine doğrudan gitmek için Disney şimdi içeriğini Netflix‘ten çekecek ve bunun yerine Hulu‘ya dahil ederek onu güçlendirecek. Buna karşılık Netflix büyük olasılıkla kendi özgün programlamasını oluşturma konusunda giderek daha fazla harcama yapacak. Sanırım aylık dijital ödemelerinize Disney/Hulu’ya aylık bir abonelik eklemeniz gerekecek.

Sosyal Videolar Daha da Artacak

360 dereceli kameradan giyilebilir kameraya kadar, videoyu çekebilecek her şey aynı zamanda gerçek zamanlı olarak sosyal medyada da yayınlanabiliyor.

Sosyal videolar aslında hepimizin YouTube, Facebook, Snapchat ve Instagram‘a daha fazla video yükleme isteğinin sonucu olarak görülebilir.

Cisco‘nun 2016-2021 Görsel Ağ Endeksi‘ne göre, mobil video trafiğinin hacmi 2017’de yaklaşık iki katına çıktı. 2018’deki internet trafiğinin yaklaşık %80’i kişisel, sosyal video trafiğinden gelecek.

Video reklamcılığın en hızlı büyüyen reklam türü olması da bekleniyor. İhtiyacınız olmayan şeylerle ilgili 30 saniyelik video reklamları artık daha fazla göreceksiniz gibi görünüyor.

İlk Uzay Turistleri Yola Çıkacak

Elon Musk‘un SpaceX projesi muhtemelen Ay’a iki tane ücretli turisti bile gönderemeyecektir. Ancak nihayet dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy roketinin deneme sürümü gerçekleştirilecek. NASA ise Mars’a gitmek için tasarlanan Orion uzay aracını deneyecek.

Bununla birlikte uzay turizmi nihayet başlayacak. Jeff Bezos’un Blue Origin, New Shepherd roketi ilk uzay turistlerini yörüngeye çıkarmaya umutlu değil. Ancak Richard Branson’un Virgin Galactic, VSS Unity uzay aracı için yörüngeye yapılan ilk ticari gezi oldukça mümkün görünüyor.

2018 gerçekten de uzay turizminin canlı hale geldiği yıl olacak mı?

Geri sayım devam ediyor.