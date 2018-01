Apple yıl boyunca farklı aylarda yeni ürünler tanıttığı etkinlikler düzenler. 2018 yılında bu etkinliklerde bizi neler bekliyor tek tek inceleyelim istedik. Geçmişte şirket baharda, WWDC ile haziran’da ve eylül ayı etkinliklerinde büyük duyurular yaptı.

Bu yazıda Apple‘ın 2018’deki çeşitli özel etkinliklerinde neler geleceğini, spekülasyonları, gizemli davetleri inceleyeceğiz. Bunların ne zaman yapılacağını ve Apple’ın bu tanıtımlar için neler yapabileceğini tartışacağız.

Bazen Apple açık bir gökyüzündeki şimşek gibi bir anda piyasaya bir ürün düşürür. Ancak çoğunlukla tanınabilir bir modelin devamı niteliğinde olur. Sonuç olarak Macworld‘de yaşayan usta Apple uzmanları, bu deneyimlerini bir sonraki Apple etkinliğinin ne zaman gerçekleştirileceğine dair yol gösterebilirler.

Aşağıdakiler önümüzdeki 12 ay içinde beklediğimiz Apple etkinlikleri:

Apple Bahar Tanıtım Etkinlikleri 2018

Bu etkinlikler Apple‘ın Noel’den sonra tekrar spot ışığına çıktığı ilk tanıtımlar olarak da bilinir.

Apple 2015 yılında orijinal Apple Watch‘ın fiyatlama ve çıkış tarihini açıklayan ve ilk 12-inç MacBook’u duyurduğu 9 Mart’ta Spring Forward adlı bir etkinlik düzenlemişti. 21 Mart 2016’da Let us loop you in etkinliğinde iPhone SE, iPad Pro 9.7 ve iOS 9.3 ürünlerini sunmuştu.

2017 İlkbaharı Apple takipçileri için biraz hayal kırıklığı yarattı. Tam teşekküllü bir etkinlik yerine şirket sessizce çevrimiçi mağazasını kapatıp iPad 2017 ve kırmızı iPhone 7‘nin piyasaya duyuran basit bir basın açıklaması yayınladı.

2018 baharında yeni ürünlerin piyasaya sürüleceğini bekliyoruz. Büyük soru ise yeni ürünlerin bir etkinlikte mi? yoksa basit bir duyuru ile mi tanıtacağıdır.

Şirket ürünlerin tanıtılması için bir etkinlik düzenleyeceğine karar verirse genellikle bu heyecan verici yeni ürünler bulunduğunun göstergesidir.

Apple‘ın bir sonraki etkinliğini tahminlere göre muhtemelen Mart ayında aşağıdaki yeni ürünleri ile yapacağını umuyoruz.

iPhone SE2

iPhone SE hem küçük hem de en ucuz telefon olma özelliğiyle popüler bir iPhone modelidir. Söylentilere göre 2018 baharında bu modelin yeni hali olarak iPhone SE 2 tanıtılacak.

iPhone SE 2 ön inceleme yazısı için tıklayın!

HomePod

Bu ürün aslında Mart ayından önce de tanıtılabilir. Apple başlangıçta akıllı hoparlörünü Aralık ayında tanıtmayı planlıyordu. Ancak Apple ortalığı ayağa kaldırarak tanıtmak istiyorsa o zaman bunu özel bir etkinlikte yapacaktır.

TV

Apple‘ın kendi TV içeriğini üretmeye hazırlandığını biliyoruz. Şirket bu baharda bir duyuru yapmaya hazırlanıyor tarzında duyumlar aldık.

Mac mini

Apple, Mac mini‘nin üzerinde çok titrediğini belirtti. 2013’ten beri pek değişime uğramamış olan Mac için güncelleme yapmayı planlıyor olabilirler mi? Biz öyle umuyoruz da!

iPad

9.7inç iPad Mart 2017’de tanıtılmıştı. Bu nedenle Mart 2018‘de bir güncelleme gelebilir. iPad mini‘de olduğu gibi…

Apple WWDC 2018

WWDC, Worldwide Developers Conference‘in (Dünya Geliştirici Konferansı) kısaltmasıdır. Bu etkinlik yazılım odaklı bir etkinliktir. Burada yıllık işletim sistemi güncellemeleri, amiral gemisi özellikleri, yazılımlarını yeni işletim sistemiyle çalışacak şekilde güncellemek zorunda kalacak yazılım geliştirici ortakları buluşurlar.

WWDC 2016‘da Apple, macOS Sierra ve iOS 10‘u duyurmuştu. Her birinin beta sürümlerini yayınladı.

WWDC 2017‘de iOS 11 ve macOS 10.13 High Sierra‘nın yanı sıra tvOS ve watchOS‘taki güncellemeleri duyduk. Yeni iMac‘lerin yanı sıra güncellenmiş MacBook Pro ve MacBook‘un önizlemesinin yapıldığı yeni iMac Pro‘ya da ilk bakışı yapmıştık.

Peki WWDC 2018’de neleri göreceğiz?

Her zamanki gibi Apple‘ın bir sonraki MacOS sürümü (10.14) ve iOS (12) yanı sıra tvOS, watchOS hakkındaki ayrıntıların duyurulacağını bekliyoruz.

Ayrıca aşağıdakileri görmeyi bekliyoruz:

Mac Pro

WWDC açılışında Apple‘ın üzerinde çalıştığı yeni Mac Pro‘ya göz atabileceğimizden oldukça eminiz.

Mevcut Mac Pro 2013’te WWDC’de tanıtıldı. Apple‘ın yeni Mac Pro’yu 2018 WWDC’de sergilememesi için hiçbir sebep görmüyoruz.

Mac Pro‘nın 2018’de çok daha sonra satın alınabileceği hatta 2019 yılında bile satışa sunulabileceğini düşündüğümüzü ekleyelim.

Yeni Apple Ekranı

Apple beklediğimiz yeni Mac Pro’yı gösterecekse üzerinde çalıştığı yeni ekranı da gösterecektir. Bu ekran 8K sunabilir. Büyük bir merakla beklemedeyiz.

iMac, MacBook, MacBook Pro

Ayrıca Apple’ın Mac’lerdeki yeni modelleri açıklayacağını da beklemekteyiz.

En önemlisi iMac ve MacBook Pro‘nun daha fazla çekirdek ile sunulmasını bekliyoruz. Bu serinin en üstünde 4 yerine 6 çekirdekli işlemci bulunacaktır.

Ve sonunda bu yıl MacBook nihayet Apple‘ın MacBook Air‘i durdurma yolunu açan bir fiyat indirimi alabilir.

Apple Sonbahar Tanıtım Etkinlikleri

Eylül 2018’de bir sonraki iPhone’un piyasaya sürülmesi ihtimalini yüksek görüyoruz. Ancak Apple‘ın bir sonraki iPhone’u (veya iPhone’ları) ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor.

iPhone 9, iPhone Xi, iPhone 11 veya başka bir şey…

Bir iPhone 9 görebiliriz veya Apple bir iPhone Xi (iPhone 11) duyurulabilir. Eğer iPhone X Plus ilkbaharda piyasaya çıkmazsa, Eylül ayında mutlaka bir iPhone X Plus modelinin kesinlikle piyasaya sürüleceğini düşünmekteyiz.

Ancak tüm bunlar teorilerimizden ibaret şeyler, gerçekleri zaman gösterecek.

Aslında bir yandan da bazı söylentiler Apple‘ın OLED ekranlı 2 farklı üst düzey modeli ve LCD-TFT ekranlı daha ucuz bir modelini 2018’de duyuracağını öne sürüyor.

iOS 12 ve macOS 14

iPhone genelde Eylül etkinliklerini o yılın başında WWDC’de ilan edildikten sonra iOS’un en son sürümünün ve macOS’un son halini tanıtacağı duyurularıyla paylaşır. Bu yüzden önce gözlerimizi WWDC’de tutmalıyız.

Apple Watch

Eylül 2017’de Apple Watch Series 3 duyurusunu görmüştük. 2018 Eylülünde de yeni modelin duyurusu ile karşılaşacağımızı düşünüyoruz.