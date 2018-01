Oyun sektörü açısından oldukça verimli bir yılı geride bıraktık, peki 2018’de bizleri bekleyen en kaliteli oyunlar hangileri?

Önümüzde yepyeni bir yıl ve oyunlar var. Siz geçtiğimiz yıldan kalan harika oyunlarınıza devam ederken, ben sizler için yıl içerisinde çıkacak olan en iyi 10 oyunu listeleyeyim. Listemize göz gezdirirken 2018’in aksiyon dolu bir yıl olacağını göreceksiniz.

God of War / Platform: PS4

PlayStation’a özel oyunların en başarılarından biri olan God of War’ın ana karakteri Kratos’un yıllardır devam eden mücadelesi hiç beklenmeyecek bir yola giriyor. İlk olarak 2005 senesinde PS2 kullanıcılarını serüvene çeken God of War, bu defa Kratos ile çok daha yakın bir bağ kurmamıza imkan verecek. Bunun en önemli sebebiyse cengaverimiz Kratos’un yanında artık oğlu Atreus’un da bulunması. Hikaye boyunca oğlunu hem eğiten, hem de koruyan Kratos’un yeni maceralarındaki büyük değişiklerlerden biri de seriye konu olmuş Yunan mitolojisi yerine Nors mitolojisinin tercih edilmiş olması.

The Last of Us Part II / Platform: PS4

PlayStation’a özel oyunlar listenin ilk iki sırasını almayı başardı, üzülmeyin listenin devamında her platformda oynanabilecek oyunlar da var. Uncharted serisinin de yapımcılığını üstlenen Naughty Dog’un 2013 senesinde oyuncularla tanıştırdığı The Last of Us, benimde kişisel olarak en çok etkilendiğim oyunlardan biri olmayı başarmıştır. Oyunun harika atmosferi, siz istemeseniz bile ana karakterlerle kurmuş olduğunuz duygusal bağ, ekran başındakileri çaresizlikle karşı karşıya bırakan dünya ve harika oyun mekanikleri… Ellie ve Joel’in macerası elbette tek oyunla bitemezdi, hele ki oyuncu kitlesi serinin devamı için büyük bir baskı yaparken. Serinin ilk oyununun beş yıl sonrasını konu alacak olan The Last of Us Part II, 2018’in en iyi oyunlarından biri olacak diyebilirim.

Metro Exodus / Platform: PC, Xbox One, PS4

Metro serisi oyunlarıyla olduğu kadar kitaplarıyla da tüm dünya ve ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip. Elbette bu yazımızda serinin kitaplarından değil 2018 yılında karşımıza çıkacak yeni oyunundan bahsedeceğiz. E3 tanıtımıyla izleyicileri nefessiz bırakan Metro Exodus, bizleri 2036 yılına taşıyacak. Nükleer savaşın ardından mahvolmuş dünyada hayatta kalmayı başarmış insanların yanında yaratıklarda bulunuyor. Bir yandan iç savaş sürerken bir yandan da bizler Artyom karakteriyle Doğu’ya doğru ilerleyip yeni bir hayat kurmaya çalışacağız.

Anthem / Platform: PC, Xbox One, PS4

Karşımıza ilk olarak 2017’de düzenlenen E3 fuarında çıkan Anthem’in yapımını Mass Effect, Dragon Age, Baldur’s Gate ve Neverwinter Nights gibi serilerde imzası bulunan BioWare üstleniyor. Yalnızca yapımcının adını duymak bile Anthem’den beklentileri yükseltmek için yeterli oluyor. Aksiyon/RPG kategorisinde yer alan Anthem, multiplayer odaklı bir oyun olarak gözüküyor ve Destiny ile benzerlikleri dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında böyle bir izlenim oluşturuyor olsa da BioWare yetkilileri senaryo moduna büyük özen gösterdiklerini söylüyorlar. Oyunun çıkış tarihinde bir ertelenme olmazsa, Anthem sonbahar aylarında bizlerle olacak.

Red Dead Redemption 2 / Platform: PS4, Xbox One

Grand Theft Auto serisinin yapımcısı olan Rockstar Games’in Vahşi Batı temalı oyunu Red Dead Redemption’ın ikinci oyunu, GTA gibi açık dünyaya sahip bir oyun. Bizlere harika bir atmosfer sunan oyunun, PC sürümünün çıkması uzun süredir bekleniyordu ancak bunun yerine yeni oyun haberi duyuruldu ve oyun yine yalnızca konsollar için çıkış yapacak. Red Dead Redemption 2‘nin ana karakteri olarak ilk oyundan tanıdığımız Dutch vander Linde çetesinden Arthur Morgan seçilmiş.

Far Cry 5 / Platform: PC, Xbox One, PS4

Bugüne dek oyuncularını dünyanın dört bir yanına sokan, hatta tarihten önceki çağlara bizleri götüren Far Cry serisinin yeni konumu gerçek bir yer olmayacak, serinin beşinci oyunu tamamen hayali bir dünyada geçecek. Hayali dünya sizi yanlış yönlendirmesin, 27 Mart’ta çıkacak olan Far Cry 5’te kendimizi fantastik bir dünyada bulmayacağız bunun aksine hikayemiz bir Amerikan kasabasında geçecek. Oyunun geçeceği Hope County’nin açık dünyasına giriş yapmadan önce, seride daha önce görmediğimiz bir yenilik bizleri karşılayacak. Evet! Kendi karakterimizi oluşturabileceğiz. Şerif yardımcısı olarak başlayacak hikayemizde kendisini seçilmiş kili olarak gören Joseph Seed’in kasabadaki hakimiyetini sonlandırmaya çalışacağız.

Days Gone / Platform: PS4

Zombi oyun sevdalılarını zombilere doyuracak cinsten bir oyun olan Days Gone, eski bir ödül avcısı ve kanun kaçağı olan Deacon’ı kontrol edeceğiz. Sürekli zombilerle karşılaşacağımız oyunda hem güvenli bölgelerde hayatta kalmaya çalışacağız hem de dış dünyayı keşfetmeye devam edeceğiz. Çoğu zombi oyunundan farklı olarak direkt silahlara sarılmanın yanında gizliliğe önem vermek Days Gone’da oldukça önemli olacak.

Death Stranding / Platform: PS4

Oyun dehası olarak kabul edilen Hideo Kojima’nın Konami ile yollarının sarsıntılı bir şekilde ayrılması ve Meat Gear serisinin geride kalmasından sonra nasıl bir projeyle karşımıza çıkacağı merak ediliyordu. Death Stranding oyununun duyurusu n ardından oyuncuların kafalarında büyük soru işaretleri oluştu çünkü Kojima bizlere anlaması son derece güç bir dünya sundu. Macera/Aksiyon türünde bir yapım olan Death Stranding’in yapım kadrosunda Norman Reedus, Guillermo del Toro ve Mads Mikkelsen gibi isimler bulunuyor. Önümüzdeki aylarda Kojima’nın bizler için nasıl bir oyun hazırladığını hep birlikte göreceğiz.

A Way Out / Platform: PC, Xbox One, PS4

Brothers: A Tale of Two Sons’ın yapımında önemli rol oynayan ve sinema yönetmenliği de yapan Josef Fares, iki karakterin işbirliği ile şekillen hikayeleri seviyor gibi duruyor. 23 Mart’ta çıkışı gerçekleşecek olan macera/aksiyon türündeki oyun hem lokam, hem de çevrimiçi olarak co-op oynanabilecek. Co-op oyunların sayısının azaldığı günümüzde A Way Out, arkadaşlarınızla oynamanız için harika bir seçenek olacak. Oyunun amacıysa Vincent ve Leo adlı karakterleri kontrol ederek hapishaneden, ardından da peşimize takılan güvenlik güçlerinden kaçmak olacak. Oyunun her aşamasında oyuncuların iyi bir iletişim kurması önemli olacak.

Detroit: Become Human / Platform: PS4

Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Fahrenheit gibi oyunlarla interaktif film tadında özel bir tür yaratan Quantic Dream’in yeni yapımı Detroit: Become Human oyuncuların kararlarıyla şekillenen bir oyun olacak. İnsanların ve android’lerin birlikte yaşadığı bir gelecekte geçen oyun bizleri zor kararlar almaya itecek. Oyun hakkında bugüne dek yayınlanan videolara baktığımızda duygusal olarak önemli kritik noktalarla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Yapımın başrolünde bir fabrikadan kaçan Kara, devrimsel lider Markus ve polis müfettişi Connor üçlüsü yer alıyor. Detroit: Become Human yılın ilk yarısında oyuncuların beğenisine sunulacak.

Listemizde detaylı olarak yer verdiğimiz oyunların dışında World of Warcraft: Battle for Azeroth genişletmesi ve Darksiders 3, Left Alive, Runner 3, The Walking Dead Sezon 4, The Wolf Among Us Sezon 2 gibi oyunlar yıl içerisinde karşımıza çıkacak.