Apple 2017’nin son aylarında duyduğumuz söylentilere göre bu sonbaharda gerçekleştirilecek büyük lansmana 3 yeni iPhone hazırlıyor. Bunlardan ikisi iPhone X gibi OLED panellerine sahip olacak ve aslında şu an mevcut olan modelin devamı olacak ve tabiki aynı ekran boyutuna sahip olacaklar.

Üçüncü iPhone’un 6.1 inç LCD ekranı olacağı söyleniyor ve Apple‘ın bu yeni modelinin ​fiyatının 700-800 $ arasında olması bekleniyor. Şimdi Tayvan’daki yeni bir söylenti tam olarak hangi ekran panelini kullanacağını iddia ediyor. Kullanılacak panel söylentiye göre JDI‘nın çıkardığı son model olacak. Geçen Haziran ayında tanıtılan ekranın 18:9 en-boy oranı, 2160×1080 çözünürlük ve dört tarafta da ince çerçeveleri bulunuyor.

LCD ekranı olacak iPhone modelinin farklı bir devamlı aktif ekran görünümü sunacağı söyleniyor. Ancak görünen o ki tüm üç cihazı ayrı tutabilmek için bir modelde çentik yine bulunabilir. Bu çentik bize boyut uyumsuzluğunu açıklayabilir. Çünkü LCD iPhone‘da bulunacak 6.1 inç JDI ekrana sahip panelin 6 inç olduğu iddia ediliyor.

Bu daha uygun fiyatlı olacak olan yeni iPhone Apple‘ın uygun fiyat noktasına ulaşmasına yardımcı olacak. Ancak çerçevesinde paslanmaz çelik yerine alüminyum kullanılacak. Ayrıca çift arka kameraya ve 3D Touch özelliğine sahip olmaması da bekleniyor. Tüm bu iddialar fiyatının düşük olmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.