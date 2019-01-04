2018 yılını geride bırakalı çok az bir zaman oldu. Ancak her türden atılım için oldukça renkli bir yıl geçti. 2018 yılında üretilen ve en iyi teknoloji ürünlerine sahip olmak istiyorsanız, muhtemelen dikkat edeceğiniz ilk yol donanım özellikleri olacaktır. Gerçekten üst düzey özelliklere sahip en iyi teknoloji ürününü almak istiyorsanız, deyim yerinde ise kesenin ağzını açmanız gerekebilir.

Sizleri büyük bir araştırma probleminden kurtararak 2018 En İyi Teknoloji ürünlerini bir başlık altında topladık. Özetlemek gerekirse, endüstri liderleri ve en iyinin en iyisi şeklinde bir çok kategoriyi size sunuyoruz.

Her kategori için, sadece bir ürün yer alıyor. Bu ürün ise, o konuda en iyi donanıma en iyi özelliklere sahip olduğu için, tavsiyemiz onu kullanmanız.

Yeni bir ürün satın almak isterseniz ya da 2018’in en iyi teknolojik ürünlerinin en iyisinin ne olduğunu bilmek isterseniz, o halde aşağıdaki liste sizlere umduğunuz araştırma için güzel bir rehber olacak.

İşte 2018’in En İyi Teknoloji Ürünleri

2018’in En İyi Telefonu

Samsung’un büyük ekranlı ve mükemmel kamerası ile en iyi telefonu

Ağırlık: 189gr | Boyut: 158.1×73.8×8.5 mm | İşletim Sistemi: Android 8 | Ekran boyutu: 6.2inç | Çözünürlük: 1440×2960 | CPU: Snapdragon 845/Exynos 9810 | RAM: 6GB | Depolama: 64GB/128GB | Batarya: 3.500mAh | Arka kamera: Çift 12MP | Ön kamera: 8MP

Samsung, S9 serisinde yer alan kameralar arasında çok fazla değişiklik yapıyor. Geliştirmeler bakımından 12 megapiksellik arka kamera kurulumu, her ikisi de etkileyici f/1.5 maksimum diyafram açıklığına sahip. Bu genişlikte bir diyafram açıklığına sahip tek telefondur. Bunun önemi ise düşük ışıklı ortamlarda oldukça kaliteli resimler çkemsine olanak sağlamasıdır.

Buna ek olarak, Samsung Galaxy serisinde ünlü olan Infinity ekranını taşıyor. Bu sayede büyük ekranlı tasarımı kolaylıkla ve konforlu bir şekilde telefonu üst sıralara taşıyor. Artırılmış Gerçeklik (AR) Emoji özelliğinin üst düzey olduğunu da göz önünde bulundurursak, oldukça önemli bir telefondur diyebiliriz.

Telefon hakkında daha fazla bilgi almak için Samsung Galaxy S9 Plus İncelemesini okuyabilirsiniz.

2018’in En İyi Laptopu

Huawei MateBook X Pro

Dünyanın en iyi dizüstü bilgisayarı için yükselen bir yıldız konumuna sahip.

İşlemci: 8.nesil Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Grafik 620, Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8GB – 16GB | Ekran: 13,9 inç 3K (3,000 x 2,080) | Depolama: 512GB SSD

Huawei MateBook X Pro, 2018 yılı ürünleri arasında satın alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayarlan birisidir. Fiyatı üst düzey performanslara sahip bilgisayarlara yakışır biçimdedir. Huawei uzun süredir dizüstü bilgisayarlarını üretmiyor olsa da, MateBook X Pro ile kesinlikle üretilenlerin arasında en iyilerden bir tanesidir.

Oldukça garip bir en boy oranına sahip olmasına rağmen, etkileyici bir ekrana sahip. Muhteşem bir şekilde tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar ve mükemmel bir performans sergilemesine olanak tanıyan en yeni bileşenlerle ve rakiplerinin çoğunun sunmadığı batarya ömrü ile geliyor. Aynı zamanda oldukça rekabetçi bir fiyata sahiptir. Size biraz daha az fiyat ile üst düzey özellikler, tasarım ve performans sunar.

2018’in En İyi Televizyonu

Samsung Q9FN QLED (2018)

Şimdiye kadar üretilen en iyi televizyon

Boyut: 65inç | Ekran: OLED

OLED ekranların ilk çıktığında beklenilen ilgi fazla olmamıştı. Bundan dolayı Samsung 2018 yılında bu teknolojiyi ön plana çıkarmanın yollarını aradı. Telefonlardan sonra Samsung bunu televizyonlara da ekleyerek, istenilen başarıyı yakaladı.

2017 yılında üretilen eşdeğer modelinden daha parlak ve renkli olmasının yanı sıra, Samsung’un 2018 amiral gemisi ekranları, önceki modelin kontrast sorunlarını ortadan kaldırdı. Artık tamamen farklı bir aydınlatma sistemi kullanıyor: Kenardan aydınlatmalı LED yerine Tam Dizi Yerel Karartma teknolojisi yer alıyor. FALD paneli olarak adlandırılan aydınlatma sistemi daha parlak ve daha renkli bir görüntü üretmek için Samsung QLED Quantum Dots ile uyumlu çalışmaktadır.

Bu özellikler tek başına Samsung Q9FN’yi pazardaki en iyi televizyon mu yapıyor? Hayır, ancak HDR10+ ve Q HDR EliteMax gibi teknolojiyi kullanması ön sıralara çıkmasına yardımcı oluyor. Samsung’un Q9FN’ye özel olan maksimum Yüksek Dinamik Aralık deneyimi sayesinde de şimdiye kadarki en iyi televizyonu olduğunu söyleyebiliriz.

2018’in En İyi Oyun Konsolu

PlayStation 4 Pro

Sony’nin en son teknolojisi PlayStation 4 Pro, 4K televizyon sahipleri için harika bir seçim

Boyut: 29.5×32.7×5.5 cm (GxLxY) | GPU: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon™ tabanlı grafik | RAM: 8GB GDDR5, 1GB DDR3 | Bağlantı: USB 3.1, HDMI 2.0a, Ethernet, Optik Ses ve PlayStation Kamera bağlantı noktaları, İkili bant 802.11ac kablosuz, Bluetooth 4.0 | Maksimum Çözünürlük: 3840×2160 | Maksimum Konsol: 4 | Depolama: 1TB

Sony’nin PlayStation konsolları ile Microsoft’un Xbox serisi arasındaki savaş oldukça çeyin şekilde devam ediyor. Ancak şu anda PS4 Pro’nun Xbox One S veya Xbox One X’te üstün bir donanımının olduğu bir gerçek. Harika oyunları ve cömert bir fiyatı sayesinde sayesinde üstün olduğunu düşünüyoruz.

Zaten çok güçlü olan PS4 modelinden yükseltilmiş geliştirmeler ile PS4 Pro, 4K ve HDR teknolojilerini destekliyor. Görüntü işleme hızlarının artırılması sayesinde, oyun daha temiz, canlı ve pürüzsüz görünmektedir. PS4 Pro’yu en üst düzey konsol olmaktan alıkoyan tek şey bir UltraHD Blu-ray sürücüsünün olmamasıdır.

2018’in En İyi Fitness Saati Moov Now Ekransız bir saat ile fitness deneyimi Ekran: Yok | Kalp atış hızı ölçer: Yok | Su geçirmez: Evet | Etkinlik takibi: Evet | GPS: Evet, telefonla bir çalışır | Pil ömrü: Altı ay | Uyumluluk: Android / iOS Moov Now, fitness saati genel olarak diğer takip cihazlarından farklı bir tasarıma ev sahipliği yapar. Her hangi bir zil sesi yada bildirim sesi ayarlayamazsınız. GPS izlemesi yok, ekranı bile yok; ama sahip olduğu ucuz fiyat etiketi ve altı aylık pil ömrü. Evet, doğru okudunuz: altı aylık pil ömrü ile en iyi olmayı hakediyor. Bu altı ay boyunca, adımlarınızı, uykunuzu, zindeliğinizi, koşu tekniğinizi ve daha fazlasını takip edebilirsiniz. Bu sıradışı bir fitness saati olabilir, ancak pil ömrü ve eşsiz tasarımı ile gerçekten en iyisidir. 2018’in En İyi Fotoğraf Makinesi Nikon Z6 Nikon’un en yeni, çok detaylı fotoğraf makinesi Sensör: Tam kare CMOS | Çözünürlük: 24.5MP | Otomatik odaklama: 273-nokta AF | Ekran türü: 3.0 inç hareketli dokunmatik ekran, 2.100K noktalama | Maksimum sürekli çekim hızı: 12fps | Video: 30p’de 4K | Kullanıcı tipi: Meraklı / uzmanı Tam çerçeve ve aynasız özelliği ile, üstün renk üretimi ve keskin ayrıntılar sunar. 24.5MP sensörü, üst özellikleri ve performansı olmasına rağmen, fiyat bakımından oldukça idealdir.

Çekim yaparken el titremesine karşın yada hızlı hareket eden bir sahnenin her anını yakalamak için 12 fps seri çekim modu var. Buna ek olarak 273 noktalı otomatik netleme sistemi bulunuyor.

Ayrıca, hassas bir şekilde yerleştirilmiş kontroller ve büyük, parlak bir EVF ile kavrama oldukça kolaydır. Ergonomik bir gövdeye sahip. Zaten Nikon kamerası öncesinde kullandıysanız, basit bir FZT adaptörünün mevcut F montaj lenslerinin tamamının iyi çalışmasına izin vereceğini duymaktan memnun olacaksınız. Bir profesyonel veya yükseltme yapmak isteyen bir meraklı için sunulan çok fazla özellik var.

2018’in En İyi Tableti iPad Pro 11 (2018) Şu anda satın alabileceğiniz en iyi tablet Ağırlık: 468gr | Boyut: 247.6×178.5×5.9 mm | İşletim Sistemi: iOS 12 | Ekran boyutu: 11-inç | Çözünürlük: 2388×1668 piksel | CPU: A12X Biyonic | Depolama: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD yuvası: Yok| Batarya: 7.812mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 7MP Eğer para gerçekten sorun değilse, iPad Pro 11-inçlik modeli oldukça mükemmel bir tablettir. Folio klavye kılıfı ile birleştirildiğinde mükemmel bir ikisi bir arada optimizasyon sunuyor. Tekli kullanımda ise hoş bir büyük dokunmatik ekranı ile ön plana geliyor. Önceki iPad Pro tabletlerinde yer alan bütün olumsuz özellikler kaldırılmıştır. Apple Pencil nihayet tablete manyetik olarak bağlanıyor. Hoparlörler artık daha büyüktür. Ekran/gövde oranı, oldukça yüksek bir noktaya yükseltildi. Gerçek bir dizüstü bilgisayarına eş değer mi? Bu hala zor bir soru ve satın almadan önce düşünülmeye değer. iOS 12 yazılımı çoklu görevler yapmaya ve dizüstü bilgisayar benzeri görevleri yerine getirmeye çalışırken bazen sınırlayıcı hissediyor. 2018’in En İyi Akıllı Saati Samsung Galaxy Watch Sportif bir tasarımı ile Samsung akıllı saat gerçekten bir stil sahibi İşletim Sistemi: Tizen OS | Uyumluluk: Android, iOS | Ekran: 1.2inç veya 1.3inç, 360×360 Super AMOLED | İşlemci: Çift çekirdekli 1.15GHz | Bant boyutları: 22mm veya 20mm | Dahili depolama: 4GB | Pil süresi: Ortalama 4 gün | Şarj yöntemi: Kablosuz | IP derecesi: 50m derinliğe kadar su geçirmez | Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth

2017’de piyasaya sürülen Gear S3 serisinden ve Gear Sport’dan sonra Samsung Galaxy Watch, öncekilerden çok daha gelişmiş bir hale getirildi. En tepede yer alan Apple Watch’ı geride bıraktı.

Galaxy Watch’ın daha büyük olan 46mm sürümünü kullanacaksanız, akıllı saatte dört gün süren batarya ömrüne sahip olursunuz. Sürekli kullanımını göz önünde bulundursanız bile yarı yarıya gitme ihtimaline gerçekten çok sevineceksiniz.

Tizen işletim sistemi akıllı saatler arasında giderek daha yetenekli bir hale geliyor. Gezinti yapmak için kullanılan döner çerçeve ise bir cazibe unsuru gibi çalışıyor.