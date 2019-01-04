2018 yılını geride bırakalı çok az bir zaman oldu. Ancak her türden atılım için oldukça renkli bir yıl geçti. 2018 yılında üretilen ve en iyi teknoloji ürünlerine sahip olmak istiyorsanız, muhtemelen dikkat edeceğiniz ilk yol donanım özellikleri olacaktır. Gerçekten üst düzey özelliklere sahip en iyi teknoloji ürününü almak istiyorsanız, deyim yerinde ise kesenin ağzını açmanız gerekebilir.
Sizleri büyük bir araştırma probleminden kurtararak 2018 En İyi Teknoloji ürünlerini bir başlık altında topladık. Özetlemek gerekirse, endüstri liderleri ve en iyinin en iyisi şeklinde bir çok kategoriyi size sunuyoruz.
Her kategori için, sadece bir ürün yer alıyor. Bu ürün ise, o konuda en iyi donanıma en iyi özelliklere sahip olduğu için, tavsiyemiz onu kullanmanız.
Yeni bir ürün satın almak isterseniz ya da 2018’in en iyi teknolojik ürünlerinin en iyisinin ne olduğunu bilmek isterseniz, o halde aşağıdaki liste sizlere umduğunuz araştırma için güzel bir rehber olacak.
İşte 2018’in En İyi Teknoloji Ürünleri
2018’in En İyi Telefonu
Samsung Galaxy S9 Plus
Samsung’un büyük ekranlı ve mükemmel kamerası ile en iyi telefonu
Ağırlık: 189gr | Boyut: 158.1×73.8×8.5 mm | İşletim Sistemi: Android 8 | Ekran boyutu: 6.2inç | Çözünürlük: 1440×2960 | CPU: Snapdragon 845/Exynos 9810 | RAM: 6GB | Depolama: 64GB/128GB | Batarya: 3.500mAh | Arka kamera: Çift 12MP | Ön kamera: 8MP
Samsung, S9 serisinde yer alan kameralar arasında çok fazla değişiklik yapıyor. Geliştirmeler bakımından 12 megapiksellik arka kamera kurulumu, her ikisi de etkileyici f/1.5 maksimum diyafram açıklığına sahip. Bu genişlikte bir diyafram açıklığına sahip tek telefondur. Bunun önemi ise düşük ışıklı ortamlarda oldukça kaliteli resimler çkemsine olanak sağlamasıdır.
Buna ek olarak, Samsung Galaxy serisinde ünlü olan Infinity ekranını taşıyor. Bu sayede büyük ekranlı tasarımı kolaylıkla ve konforlu bir şekilde telefonu üst sıralara taşıyor. Artırılmış Gerçeklik (AR) Emoji özelliğinin üst düzey olduğunu da göz önünde bulundurursak, oldukça önemli bir telefondur diyebiliriz.
Telefon hakkında daha fazla bilgi almak için Samsung Galaxy S9 Plus İncelemesini okuyabilirsiniz.
2018’in En İyi Laptopu
Huawei MateBook X Pro
Dünyanın en iyi dizüstü bilgisayarı için yükselen bir yıldız konumuna sahip.
İşlemci: 8.nesil Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Grafik 620, Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8GB – 16GB | Ekran: 13,9 inç 3K (3,000 x 2,080) | Depolama: 512GB SSD
Huawei MateBook X Pro, 2018 yılı ürünleri arasında satın alabileceğiniz en iyi dizüstü bilgisayarlan birisidir. Fiyatı üst düzey performanslara sahip bilgisayarlara yakışır biçimdedir. Huawei uzun süredir dizüstü bilgisayarlarını üretmiyor olsa da, MateBook X Pro ile kesinlikle üretilenlerin arasında en iyilerden bir tanesidir.
Oldukça garip bir en boy oranına sahip olmasına rağmen, etkileyici bir ekrana sahip. Muhteşem bir şekilde tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar ve mükemmel bir performans sergilemesine olanak tanıyan en yeni bileşenlerle ve rakiplerinin çoğunun sunmadığı batarya ömrü ile geliyor. Aynı zamanda oldukça rekabetçi bir fiyata sahiptir. Size biraz daha az fiyat ile üst düzey özellikler, tasarım ve performans sunar.
2018’in En İyi Televizyonu
Samsung Q9FN QLED (2018)
Şimdiye kadar üretilen en iyi televizyon
Boyut: 65inç | Ekran: OLED
OLED ekranların ilk çıktığında beklenilen ilgi fazla olmamıştı. Bundan dolayı Samsung 2018 yılında bu teknolojiyi ön plana çıkarmanın yollarını aradı. Telefonlardan sonra Samsung bunu televizyonlara da ekleyerek, istenilen başarıyı yakaladı.
2017 yılında üretilen eşdeğer modelinden daha parlak ve renkli olmasının yanı sıra, Samsung’un 2018 amiral gemisi ekranları, önceki modelin kontrast sorunlarını ortadan kaldırdı. Artık tamamen farklı bir aydınlatma sistemi kullanıyor: Kenardan aydınlatmalı LED yerine Tam Dizi Yerel Karartma teknolojisi yer alıyor. FALD paneli olarak adlandırılan aydınlatma sistemi daha parlak ve daha renkli bir görüntü üretmek için Samsung QLED Quantum Dots ile uyumlu çalışmaktadır.
Bu özellikler tek başına Samsung Q9FN’yi pazardaki en iyi televizyon mu yapıyor? Hayır, ancak HDR10+ ve Q HDR EliteMax gibi teknolojiyi kullanması ön sıralara çıkmasına yardımcı oluyor. Samsung’un Q9FN’ye özel olan maksimum Yüksek Dinamik Aralık deneyimi sayesinde de şimdiye kadarki en iyi televizyonu olduğunu söyleyebiliriz.
2018’in En İyi Oyun Konsolu
PlayStation 4 Pro
Sony’nin en son teknolojisi PlayStation 4 Pro, 4K televizyon sahipleri için harika bir seçim
2018’in En İyi Fitness Saati
Moov Now
Ekransız bir saat ile fitness deneyimi
Ekran: Yok | Kalp atış hızı ölçer: Yok | Su geçirmez: Evet | Etkinlik takibi: Evet | GPS: Evet, telefonla bir çalışır | Pil ömrü: Altı ay | Uyumluluk: Android / iOS
Moov Now, fitness saati genel olarak diğer takip cihazlarından farklı bir tasarıma ev sahipliği yapar. Her hangi bir zil sesi yada bildirim sesi ayarlayamazsınız. GPS izlemesi yok, ekranı bile yok; ama sahip olduğu ucuz fiyat etiketi ve altı aylık pil ömrü. Evet, doğru okudunuz: altı aylık pil ömrü ile en iyi olmayı hakediyor.
Bu altı ay boyunca, adımlarınızı, uykunuzu, zindeliğinizi, koşu tekniğinizi ve daha fazlasını takip edebilirsiniz. Bu sıradışı bir fitness saati olabilir, ancak pil ömrü ve eşsiz tasarımı ile gerçekten en iyisidir.
2018’in En İyi Fotoğraf Makinesi
Nikon Z6
2018’in En İyi Tableti
iPad Pro 11 (2018)
Şu anda satın alabileceğiniz en iyi tablet
Ağırlık: 468gr | Boyut: 247.6×178.5×5.9 mm | İşletim Sistemi: iOS 12 | Ekran boyutu: 11-inç | Çözünürlük: 2388×1668 piksel | CPU: A12X Biyonic | Depolama: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD yuvası: Yok| Batarya: 7.812mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 7MP
Eğer para gerçekten sorun değilse, iPad Pro 11-inçlik modeli oldukça mükemmel bir tablettir. Folio klavye kılıfı ile birleştirildiğinde mükemmel bir ikisi bir arada optimizasyon sunuyor. Tekli kullanımda ise hoş bir büyük dokunmatik ekranı ile ön plana geliyor.
Önceki iPad Pro tabletlerinde yer alan bütün olumsuz özellikler kaldırılmıştır. Apple Pencil nihayet tablete manyetik olarak bağlanıyor. Hoparlörler artık daha büyüktür. Ekran/gövde oranı, oldukça yüksek bir noktaya yükseltildi.
Gerçek bir dizüstü bilgisayarına eş değer mi? Bu hala zor bir soru ve satın almadan önce düşünülmeye değer. iOS 12 yazılımı çoklu görevler yapmaya ve dizüstü bilgisayar benzeri görevleri yerine getirmeye çalışırken bazen sınırlayıcı hissediyor.
2018’in En İyi Akıllı Saati
Samsung Galaxy Watch
2018’in En İyi Sanal Gerçeklik Gözlüğü
HTC Vive
HTC Vive, sanal gerçeklik gözlükleri arasında savaşı kazanan ilk ürün oluyor.
Ekran çözünürlüğü: 2160×1200 | Uyumluluk: Windows | Görüş alanı: 110 derece | Oyun alanı: 13×13 adım | Kontrolörler dahil mi ?: Evet | Ağırlık: 470g
HTC Vive şu anda dünyadaki en iyi VR seti. Kontrollerin kullanımı sezgisel, çözünürlük inanılmaz, her iki göz kısmında da 1080p ekran var. Ortalama oyun alanı ise 13×13 adım boyutundadır. Bir nevi oldukça geniş.
Listemizde yer alan diğer ürünlere nazaran, bu da yüksek fiyata yüksek kaliteli bir üründür. Fakat şu an için en iyi birinci nesil VR donanımı arıyorsanız, HTC Vive, aradığınız üründür.
2018’in En İyi Kulaklığı
Sony WH-1000XM3
Dünyadaki en iyi gürültü önleyici kulaklık
Akustik tasarım: Kapalı | Ağırlık: 255gr | Kablo uzunluğu: 120cm | Frekans: 4Hz – 40kHz | Cihaz Sürücüleri: 40mm Çift Katmanlı Diyafram | Sürücü tipi: Dinamik | Hassasiyet: 104.5dB | Empedans: 47ohm | Pil ömrü: 30 saat | Kablosuz menzil: 30 metre (98ft) | NFC: Evet
Sony yapacağını yine yaptı. 2018 için yeni bir model olmasına rağmen, Sony WH-1000XM3 iki yıl üst üste dünyanın en iyi gürültü önleyici kulaklıkları arasında yer alıyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bunun nedeni, devam eden yeni ses sihirbazı olmasıdır. Önceki modele göre çok daha iyi güzelleştirilmiş ses verir.
WH-1000XM3, eski bir microUSB bağlantısı yerine daha yeni USB-C şarj etme standardını kullanıyor. Aynı zamanda kulağın ağrımaması için özel dolgular eklenmiştir.