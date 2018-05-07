2018'in En Ucuz Honor Telefonu Huawei Honor 7S Avrupa'ya Geliyor!

Huawei’nin alt markası Honor, Avrupa pazarında yeni bir uygun fiyatlı cihazın piyasaya sürülmesine hazırlanıyor. Bu modelin adı Honor 7S. Ünlü sızıntı uzmanı Roland Quandt‘a göre telefon bazı Avrupa pazarlarında Honor 7A‘nın düşük uçlu bir versiyonu olarak satışa çıkacak. Telefonun 2018’de Honor tarafından başlatılan en uygun fiyatlı telefon olması bekleniyor ve giriş seviyesi özellikleriyle birlikte sunulacak. Sızan çizimlere göre telefonda geçen yıl ortaya çıkarılan diğer Honor cihazlarından farklı olarak parmak izi okuyucu bile olmayacak.

Donanım kısmında maksimum 1.5 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli bir MediaTek MT6739 SoC yanı sıra micro SD ile genişletilebilen 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Honor 7S, 18:9 en boy oranına ve 720 x 1440 piksel HD + çözünürlüğe sahip 5.45 inç ekran ile gelecek. Ana kameranın 13 MP, ön kameranın ise ön tarafa bakan bir LED flaşa sahip 5 MP çözünürlükte sensörü olacak. 3020 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek telefon 142 gram ağırlığında ve 8.3mm ince bir gövdeye sahip olacak.

Huawei Honor 7S Fiyatı

Çok ucuz olacak bu model ancak yine de EMUI 8.0 tarafından özelleştirilmiş Android 8.0 Oreo‘yu çalıştırabilecek. Raporlara göre cihaz önümüzdeki haftalarda Avrupa’da Siyah renk seçeneği ile 150 Euro’nun altında bir fiyat etiketi ile piyasaya sunulacak.