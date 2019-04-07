Nisan ayında öne çıkan en iyi akıllı telefonları listeledik. Tüm kullanıcılara hitap eden ve fiyat/performans odaklı rakiplerinin bir adım önünde olan akıllı telefonları derledik.

Listemizin ilk sırasında geçtiğimiz hafta tanıtılan Huawei‘nin amiral gemisi modeli P30 Pro yer alıyor. P30 Pro Huawei’nin en yeni ve en iyi donanıma sahip akıllı telefonu. Bu modelin bir benzeri de geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan Mate 20 Pro modeli. Her iki telefon da aynı işlemciye sahip ve her ikisi de kamera özellikleri bakımından en üst sırada yer alıyor. Fakat P30 Pro‘nun kamerası Mate 20 Pro‘ya göre bir çıt daha iyi. P30 Pro’nun Antutu’dan aldığı puan yaklaşık 290.200 Puan

Ayrıca bkz: En iyi Kameraya Sahip Telefon

P30 Pro‘yu şu anda 6.400 TL fiyata 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı versiyonunu satın alabiliyorsunuz. Telefon 4 arka kamera ve tek ön kameraya sahip. Teknik özelliklerinin tamamına P30 Pro sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu telefona rakip olarak Galaxy S10 Plus modelini baz alabilirsiniz. S10 Plus‘ın fiyatı da yaklaşık 6.400 TL civarında. Bu fiyata 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip modeli satın alabiliyorsunuz. Buradan detaylı karşılaştırmasına göz atabilir ve aşağıdaki linkten ise teknik özelliklerini kıyaslayabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Galaxy S10 Plus vs P30 Pro Karşılaştırma

Listemizin 2. sırasında ise Samsung’un geçtiğimiz ay tanıttığı ekran içerisinde yer alan kamera tasarımı ile oldukça şık bulduğumuz Galaxy S10e modeli var.

Bu telefonun fiyatı 4.400 TL ve şüphesiz ki bu fiyata alınabilecek en iyi telefon. Galaxy S10 ve S10 Plus modellerindeki aynı işlemciyi kullanıyor ve çok şık bir tasarıma sahip.

Samsung’un da bu telefondan beklentisi oldukça yüksek. 5.8″ ekran boyutu, %84.47 ekran/gövde oranı ve 142.2 x 69.9 x 7.9 mm ölçüleri ile iPhone XS‘e de oldukça benzediğini söylemek mümkün. Bu telefonun Antutu’dan aldığı puan yaklaşık 327.600 Puan

Ayrıca bkz: Galaxy S10e inceleme

Listemizin 3. sırasında ise bir iPhone modeli var. iPhone XR geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtıldı. Telefonun 64 GB dahili hafızaya sahip modelini şu an 6.200 TL‘ye satın alabilirsiniz. Dilerseniz 6.600 TL‘ye 128 GB kapasiteye sahip versiyonunu da satın alabilirsiniz.

iPhone XR, Apple‘ın XS ve XS Max modelleri ile birlikte tanıttığı ve en uygun fiyata sahip akıllı telefonu. Diğer modellere göre belki de tek eksiği arka tarafta tek kameraya sahip olması. Fakat bu sizin bokeh yani derinlik efektine sahip fotoğraflar çekemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.

Ayrıca iPhone XR Antutu’dan yaklaşık 338.000 Puan alarak rakiplerini de geride bırakıyor. Kamera performansı açısından diğer modellere göre bir çıt altta kalabilir fakat video kayıt performansı olarak bakıldığında bu fark o kadar da değil. Özetle bu telefonu hız, batarya kapasitesi ve iOS işletim sistemi için tercih edebilirsiniz. XR modeli XS ve XS Max’den daha uzun bir pil süresine sahip.

Ayrıca bkz: iOS mu? Android mi?

Yukarıda saydığımız 3 akıllı telefon modeli de Nisan ayının en gözde akıllı telefonları. Fakat bu modeller dışında önerebileceğimiz bir kaç telefon daha var.

Bunlardan biri Huawei’nin Mate 20 Pro modeli. P30’un çıkması ile bu modelin fiyatlarında düşüş yaşandı ve hala P30‘dan sonra en iyi kameraya sahip akıllı telefon ünvanın koruyor. 5.700 TL‘ye bu telefonu satın alabilirsiniz.

Bir diğer akıllı telefon modeli ise Galaxy S10, Bu telefon da oldukça başarılı ve rakiplerini aratmayan özelliklere sahip. Mate 20 Pro ile aynı fiyat bandında olan S10’u da tercih edebilirsiniz. Aşağıda 4 akıllı telefonu teknik özellikleri bakımından kıyasladık. Bakmanızda fayda var.

Huawei P30 Pro vs Samsung Galaxy S10e vs Apple iPhone XR vs Huawei Mate 20 Pro Karşılaştırması