Pick-up modellerinin öncülerinden biri olan Ford, bu alanda Ranger modeliyle kendisini gösteriyor. Sürekli olarak yenilenen araç serisi ile dikkat çeken markanın, geçtiğimiz günlerde bu seriyi bir kez daha güncellediğini gördük. Bu kez marka 2019 Ford Ranger Pick-up modelini tanıttı. Sınıfının ünlü serilerinden biri olmaya aday olarak gösterilen yeni araçların, tanıtımından sonra merakla beklenen özelliklerde paylaşıldı. Hemen yeni serinin özelliklerinden söz edelim.

2019 Ford Ranger Pick-up Tasarımı Nasıl?

Yeni araçlarda yer verilen tasarım, eski serilerden izler taşımakta. Fakat tabii ki bu modelde daha başarılı tasarım detayları dikkat çekiyor. Tasarım detaylarına geçmeden önce 2019 Ford Ranger Pick-up serisinin birçok parçada güçlendirilmiş çelik kullandığını belirtelim.

Böylece çok daha başarılı bir araç serisi sunulmasının yanı sıra çok daha sağlam bir seri sunulmuş oldu. Yeni yapının dış kasada da doğrudan karşımıza çıktığını görüyoruz.

Ön ve arka tampon bölümlerinde artık çok daha kaslı bir yapı söz konusu. Özellikle ön bölümde artık çok daha geniş bir yüzey kullanıldığını görüyoruz. Kaporta bölümünde de bulunan özel tasarım detayları dikkat çekmekte. Ayrıca artık aracın yan kısımlarındaki hatlarda daha fazla öne çıkacak şekilde tasarlanmış durumda. Ford logosunu bulunduğu bölümde çok daha geniş ızgaralar kullanan ve hemen alt kısımda sis lambalarının yanında da aynı derece büyük ızgaralara yer veren araç çok daha başarılı bir görünüm elde etmiş durumda.

İç Tasarım

Dış tasarımda genel olarak daha kaslı bir yapı benimsenmişken iç tasarımda da önemli değişikliklerin öne çıktığını görmekteyiz. İlk dikkat çeken kısım 8 inç boyutunda gelen multimedya ekranı.

Tam ortalanmış olarak sunulan multimedya ekranı, paket seçeneklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Bu ekranın hemen alt kısmında ise klima ve genel kontrol butonlarının yer aldığını görüyoruz. Bunun dışında eski tasarımlarla oldukça benzeri bir genel iç yapı tasarımı var demek yanlış olmayacaktır.

2019 Ford Ranger Pick-up Motor Sistemi

Tasarımından sonra gelelim 2019 Ford Ranger Pick-up serisinin motor özelliklerine. Modelde dikkat çeken güçlendirilmiş bir motor seçeneği var. Yeni motorlarda 2.3 litre dört silindirli yapı dikkat çekiyor. 2.3 litre 4 silindir EcoBoost motor seçeneği için genele değerler açıklanmadı. Fakat burada motorların daha önce kullanılmış olması, bu motor için bazı verilerin bilinmesine neden oldu.

Bu seride de 310 beygirlik bir güçten söz edilecek. Opsiyonel olarak 4 çekişe de sahip olacak olan araçların bu motorla beraber 475 Nm tork değerine sahip olması da yüksek bir performans değeri elde edileceğini gösteriyor. Bu motor için maksimum hız değerlerinin neler olacağı ve 0-100 sürelerinin neler olduğu gibi detaylar henüz belli değil.

Bunları açıklamamayı tercih eden Ford, şanzıman konusunda da bazı bilgiler paylaşmış durumda. Buna göre yeni araçların 10 ileri vites sunacağı açıklandı. Tamamen otomatik olan bir model gelip gelmeyeceği konusunda da bir bilgi verilmedi. 3 farklı paket seçeneğiyle beraber farklı teknolojilere sahip serilerin de seçilebileceğini belirtelim.

Sürüş desteği, arazi süspansiyon paketleri, özel lastikler, çelik destek bölümleri, çekiş yönetimi, sürüş modlarını değiştirme gibi özel modlarını sunan araçların, yay algılamadan otomatik frenlemeye kadar da birçok özel teknolojisi bulunuyor. Sürücüler bu teknolojileri kendilerine göre özelleştirebiliyorlar.

Tüm bu özellikleriyle beraber 2019 Ford Ranger Pick-up serisinin yıl sonunda üretimi başlayacak. İlk araçlarda 2019 tarihinde satışa çıkmış olacak. Fakat fiyat açıklaması yapılmadığı için hem paket fiyatlarını hem de çıkış fiyatını bilemiyoruz.