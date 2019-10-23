2019 Yılı Akıllı Telefon Satış Rakamları Açıklandı -Huawei Satış Rekorları Kırıyor!

Huawei‘nin özellikle bu yıl büyük sorunlar yaşadığını hepimiz biliyoruz. Bir nevi Amerika-Çin savaşları arasında ortada kalan şirket, Amerika tarafından büyük zarar gördü. Google‘ın, Google hizmetlerini ve uygulamalarını geri çekmiş olması, birçok kullanıcısının farklı markalara yönelmesine neden oldu.

Ama son raporlar, şirketin beklenildiği kadar kötü bir dönem geçirmediğini ortaya çıkarıyor. Açıklanan son bilgilere göre şirket 2019 yılının başından beri 200 milyon akıllı telefon satmıştır. Çinli teknoloji devi, Mart ayında tanıtılan Huawei P30 serisinin ve geçen yıl piyasaya sürülen Mate 20 serisinden daha çok satıldığını bildirdi.

Aslında 200 milyonluk rakam bir sürpriz edasıyla itham edilmemeli. Bunun en büyük nedenlerinde birisi, şirketin akıllı telefonlarını Çin merkezli daha çok geliştirmesi ve Çinli vatandaşların Amerika’nın yaptırımlarına karşı çıkmasının neticesidir. Kısacası şirket, ülkesi sayesinde zarara fazla uğramadı.

Bununla birlikte Huawei CEO’su zaten şirketin tüketici iş grubunun yıllık gelirinde %10’luk bir düşüşe hazır olduğunu itiraf etti. Huawei Mate 30, 19 Eylül’de piyasaya sürüldü ancak mağazalardaki yerini henüz almadı. Kısa bir süre sonra ülkemize de gelecek.

Google’ın yapmış olduğu ambargonun önüne geçmeye çalışan Huawei, HarmonyOS desteğini tamamlamaya çalışıyor olabilir. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda çıkan bir raporda, HarmonyOS’un ayrıca Google Android ile başlatılma seçeneğinin de olduğunu göstermişti. Yani şirkete ne kadar yaptırım uygulansa da, Huawei planlarını bir şekilde geliştirmeye devam ediyor.