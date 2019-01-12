2019 Yılının En İyi 6 Torrent Sitesi

Eğer torrent ekosistemine yakın yaşıyorsanız, torrent dosyalarını arayabileceğiniz tonlarca torrent sitesi olduğunun farkında olmalısınız. Durumun bu şekilde olmasına rağmen, torrent sitelerinin varlığı ilk defa KickAss Torrent sitesinin FBI, tarafından kapılması sonucunda duyuldu.

Sürekli sıklaşan güvenliklerden dolayı, torrent siteleri, torrentleri barındırdıklarını iddia etmek yerine, sadece torrent arama motoru olarak hizmet verdiklerini ifade etmeye başladılar. Kendi veritabanlarında her hangi bir torrent dosyasını barındırmayan, ancak kullanıcıların diğer torrent sitelerinde torrentleri bulmalarını sağlayan bir arama motoru görevi sunmaktadırlar.

Kısacası, ihtiyacınız olan torrenti bulmak için listemizde yer alan her hangi bir torrent arama motorunu kullanabilirsiniz. Ancak daha fazla torrent sitesine ulaşmak için En İyi Torrent Siteleri (2018) makalemize de göz atabilirsiniz. 2018 listesinde geçtiğimiz yıl tarayıcılar üzerinde en çok aratılan torrent sitelerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Alexa sıralaması ile, ne kadar tercih edildiklerini öğrenebilirsiniz.

Torrent siteleri illegal olarak değerlendirilmektedir. Burada yer alan listemizdeki torrent arama siteleri sadece bilgilendirme amaçlı sıralanmıştır.

2019 İçin En İyi Ücretsiz Torrent Arama Motorları

Bu popüler meta torrent arama motoru sitesi, göreceğiniz diğer BitTorrent ile ilgili sitelerden çok farklı bir yapıya sahiptir. Ana sayfasında yoğun torrent listeleri bulunurken, Torrents.me popüler sorgular için arama önerilerini de görüntüler. Bu trendler sıklıkla değişmeye devam eder. Kısacası neyin en çok arandığını ve diğer BitTorrent kullanıcılarının aradığı şeylerin neler olduğu hakkında iyi bir fikir veriyor.

Aşağı kaydırdıkça, farklı sitelere bölünmüş torrent siteleri bulabilirsiniz. Kullanıcı arayüzü düzgün ve temizdir ve hiçbir yerde ortaya çıkan rahatsız edici reklamları göremezsiniz. Sol üstteki arama düğmesini kullanarak, istediğiniz torrenti arayabilir ve ilgili BitTorrent indirmesini alabilirsiniz. Ayrıca sonuçları tarihe ve alaka düzeyine göre sıralama seçeneğiniz de vardır.

Ayrıca bkz: En İyi Torrent Siteleri (2018)

Torrentz2’yi, şu anda kullanılmayan Torrentz sitesine alternatif olarak deneyebilirsiniz. Torrent sitesinde, sahte ya da geçersiz torrenlerin yanı sıra klonlanan torrentleri görmekte mümkündür. Ancak indirilme sayısına göre tercih ederseniz, işinize yarayacak çok sağlam torrentler bulabilirsiniz.

2019 için bu torrent arama motoru, önceki Torrentz sitesi ile aynı arayüze sahip. Hatta Tor üzerinden erişmek isteyen kullanıcılar için bir onion sitesi versiyonunda da mevcut. Bu seçenek ile, her herhangi bir kesinti olmadan istediğiniz zaman erişebilmenizi sağlar.

Torrentz2’nin 90+ torrent sitesinden gelen 61 milyondan fazla torrent sorgulama yeteneği vardır. Endekleme yapmak ve torrent bulmak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Utorrent Hızlandırma

En iyi torrent arama motorları listesinde yer alan bir diğer isim Google’dan ilham alan Toorgle arama motorudur. Tıpkı Torrentz2 gibi, ana sayfasında sadece torrent çubuğunu barındırıyor. Bu torrent tarayıcısını kullanarak dosyaları aradıktan sonra, sonucu alaka ve tarihe göre sıralayabilirsiniz.

İlk izlenimde Toorgle biraz modası geçmiş gibi görünebilir, ancak bu torrent arama sitesini hafif ve daha yavaş bağlantılar için hızlı endeksleme özelliği sunar. İstediğinizi bulmak ve en iyi sonuçları sunmak için 450’den fazla torrent sitesini tarar.

Ayrıca bkz: En İyi VPN Servisleri 2019

TorrentSeeker, 100’den fazla torrent sitesinden torrentleri dizinlemek için özel Google Arama kullanan güçlü bir torrent arama motorudur. Site ayrıca veritabanını düzenli aralıklarla popüler torrentler, en son proxy siteleri, niş ve dile özgü kaynaklarla güncellediğini iddia ediyor.

Kullanımı kolay arayüzü sayesinde, torrent arama işlemini hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Ancak, harika görünüm ve his yalnızca ana sayfa ile sınırlıdır. Sonuçlar sayfası hoş değil. Ama genel olarak yaptığı şeyi yapar, kullanıcıların istediği torrentleri bulma görevini yerine getirir. Ayrıca sonuçları alaka ve tarihe göre sıralayabilirsiniz.

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Bu siyah renkli web sitesi, web’de bulabileceğiniz güçlü torrent arama motoru siteleri arasında da her zaman yer edinir. Muhtemelen karanlık teması nedeniyle kullanıcılar arasında hızla popülerlik kazanıyor. Gittikçe daha fazla kullanıcının, koyu temalı hizmetleri aradığı gerçeğini inkar etmek mümkün değil.

Özel Google Arama’yı kullanan Veoble, kullanıcılara torrent arama ve görsel arama seçenekleri sunar. Bir sorgu başlattıktan sonra, sonuçlar torrent siteleri, dil, vb. gibi sıralama seçeneklerinde daraltılabilir. Tarih ve alaka düzeyine göre sıralamanın yanı sıra, Veoble ayrıca görsel arama da sunar. Görsel arama yalnızca Google Görsel aramadır, ancak güzel bir eklenti olduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz.

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En sevdiğiniz torrentleri bulmaya çalışırken kullanabileceğiniz, başka bir harika torrent arama sitesi Xtorx adıyla şu anda mevcut. Bu listedeki diğer alternatifler gibi, Xtorx da ana sayfasında sadece bir arama çubuğu sunuyor.

Torrent arama sonuçlarınızı anında alabilirsiniz, ancak ne yazık ki bunları filtrelemenin bir yolu yok. Aslında buna gerek yoktur, çünkü Xtorx diğer torrent siteleri için arama URL’leri sağlar. Bu, sonuçlardan herhangi birinin tıklanmasının başka bir torrent sitesinde yeni bir arama açacağı anlamına gelir.

Ayrıca bkz: Google Alternatifi En İyi 12 Arama Motoru 2019