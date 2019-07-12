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2019 Yılının En İyi Mobil Yonga Setleri Açıklandı!

2019 yılının ilk yarısında AI performansı bakımından en iyi yonga setleri yayınlandı. Listenin muhtemelen en çok ün kazananı MediaTek Helio P90 yonga seti olacak...

By Muhammed Arslan

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Çin merkezli kıyasalama platformu Master Lu 2019’un ilk yarısına ait Yapay Zeka (AI) performansı açısından en iyi mobil yonga setleri listesini yayınladı. 2019’un ilk çeyreğinde zirveye oturan Snapdragon 855 yonga seti listenin en iyisi iken, Apple A12 Bionic ve Helio P90 yonga seti sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Beklendiği gibi, lider Snapdragon 855 ve ardından Apple’ın mükemmel A12 yongasını yer alıyor. Şaşırılacak nokta ise Huawei Kirin 980‘nin oldukça iddialı olmasına rağmen, listede dördüncü sırada yer alması. MediaTek Helio P90’ı en iyi yonga setleri arasına yerleştirmeyi başardı. Görünüşe göre AI performansı konusunda oldukça iyi bir performans sergiliyor.

Master Lu’ya göre, Helio P90 tam olarak en güçlü çip olmasa da, AI performansı diğer rakiplerin çoğunun üstünde. Bununla birlikte, Huawei’nin Hisilicon Kirin 980’i AI sıralamasında geçmeyi de başardı. Bu, MediaTek’in AI kralını yendiği için oldukça büyük bir başarı.

2019 Yılının En İyi Mobil Yonga Setleri Açıklandı!

En iyi mobil yonga setleri arasında listenin geri kalanı hemen hemen genel olarak Snapdragon’un farklı sürümlerini içeriyor. Yukarıdaki ilk 10’u incelediğinizde, akıllı telefonları sınıflarına göre beklenilen özellikte olduğunu görebilirsiniz. Tek büyük sürpriz Helio P90 olarak nitelendirebiliriz. Hatta kesinlikle olabilecek en büyük sürprizlerden biri. Yılın ikinci yarısında bu durum  belki değişebilir.

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