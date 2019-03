Avrupa’da 2019 yılının en iyi otomobili belli oldu.

Car of the Year 2019 adıyla Cenevre Otomobil Fuar’ında düzenlenen etkinlikte Avrupa’da Yılın Otomobili belli oldu. Jaguar I-Pace, 7 finalist karşısında yılın en iyisi seçildi.

Car of the Year 2019 ödülleri 38 aday ile yapıldı ve geçtiğimiz kasım ayında 7 finalist belirlenmişti. Car of the Year 2019’un kazananı, İsviçre’de düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda duyuruldu.

Yapılan oylama ile Jaguar I-Pace ve Alpine A110 250’şer puan alarak birinciliği paylaştı.

18 jüri üyesinin birinci sırada yer verdiği Jaguar I Pace, 16 jürinin 1. sırada gösterdiği Alpine A110’u geçerek Avrupa’da yılın otomobili seçildi.

Jaguar I Pace’in %100 elektrikli bir otomobil olduğunu ve geçtiğimiz yıl ülkemizde de tanıtıldığını belirtelim. Başlangıç fiyatı ise 80.000 EURO’dur.

Diğer finalistler ise şöyle;