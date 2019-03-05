2019 Yılının En iyi Otomobili Belli Oldu

Avrupa’da 2019 yılının en iyi otomobili belli oldu.

Car of the Year 2019 adıyla Cenevre Otomobil Fuar’ında düzenlenen etkinlikte Avrupa’da Yılın Otomobili belli oldu. Jaguar I-Pace, 7 finalist karşısında yılın en iyisi seçildi.

Car of the Year 2019 ödülleri 38 aday ile yapıldı ve geçtiğimiz kasım ayında 7 finalist belirlenmişti. Car of the Year 2019’un kazananı, İsviçre’de düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda duyuruldu.

Yapılan oylama ile Jaguar I-Pace ve Alpine A110 250’şer puan alarak birinciliği paylaştı.

18 jüri üyesinin birinci sırada yer verdiği Jaguar I Pace, 16 jürinin 1. sırada gösterdiği Alpine A110’u geçerek Avrupa’da yılın otomobili seçildi.

Jaguar I Pace’in %100 elektrikli bir otomobil olduğunu ve geçtiğimiz yıl ülkemizde de tanıtıldığını belirtelim. Başlangıç fiyatı ise 80.000 EURO’dur.

Alpine A110
Alpine A110

Diğer finalistler ise şöyle;

  • Kia Ceed
  • Peugeot 508
  • Citroen C5 Aircross
  • Mercedes-Benz A-class
  • Ford Focus

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