2019 yılının en şık telefonları neler? Her geçen gün gelişen teknoloji inanılmaz tasarımlara imza attı. Bundan dolayı da en şık telefonlar için seçenek giderek arttı. En şık telefonlar, en yeni teknolojikler bir arada. Kısacası akıllı telefonlar, dünyadaki milyarlarca insanın hayatını değiştiren en büyük icatlardan biridir.

Akıllı telefonlar inanılmaz bir icat olmuştur ve hayatı kolaylaştırmada son derece önemli bir araç haline gelmiştir. Çünkü tüm elektronik ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olacak bütün gereksinimleri tek bir çatı altına toplamıştır. Tabiki bu devasa teknoloji yığınında en şık akıllı telefonlar neler, bulmak biraz zor bir hal alıyor.

Bu yüzden, bugün şık ve gerçekten harika görünen 10 akıllı telefonun bir listesini hazırladık. Bu telefonların hepsi şaşırtıcı. Aynı zamanda telefon özellikleriyle pek ilgilenmiyorsanız, bunlardan birine sahip olmalısınız çünkü bunlar son derece şık telefonlar.

Şu anda Satın Alabileceğiniz En Şık Telefonlar

iPhone XS Max, Apple’ın bütün zamanlara uygun olarak tasarladığı bir telefon. Canlı renkler ile büyük bir ekrana sahip. Bu iPhone modelinde bir çentik ve kenarlı bir OLED ekran olsa da, şaşırtıcı özelliklere sahip şık bir telefon. Başlıca özelliği, stereo ses kaydı yapabilen bir mikrofonunun olması.

Aynı zamanda XS Max modeli, HDR ekrana ve 4 GB RAM ile 64 GB, 256 GB veya 512 GB flaş depolama kapasitesine sahiptir. Ayrıca, düşük ışıkta fotoğraf çekmek için 12MP kamerası ile inanılmaz fotoğraglar çekmekte. Bu telefon önceki Apple modellerinden daha değerli.

Ayrıca bkz: iPhone XS Max İnceleme

2019 yılının en şık telefonları arasında bir diğer öne çıkan telefon Samsung Galaxy S9 Plus modelidir. Samsung’un bu telefonu, telefonda olmasını beklediğiniz şaşırtıcı özelliklere sahip. Yeni bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız, o zaman hem özellikleri hem de görünüm açısından bu telefonu satın almak uygundur.

Telefon 64GB dahili depolama ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonun şaşırtıcı özelliği, 12MP arka kamera ve 8MP ön selfie kameraya sahip olmasıdır. Bu telefon farklı renklerde sunulduğundan, istediğiniz rengi seçebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S9 Plus İncelemesi

Samsung Galaxy Note 8 gerçekten muhteşem görünümlü bir akıllı telefon. Ekranın hoş kavisleri bulunan ve edge özellikli olarak adlandırılan 2019 yılının En Şık Telefonları ‘ndan birisidir.

Harika özellikleri ve görünümü var ve ofiste çalışanların telefonlarını sürekli kullanabilmeleri için harika bir seçenek. Ofisinizde size yardımcı olabilecek ve ayrıca partilerde harika görünecek bir telefon istiyorsanız, bu sizin için şık bir telefon. Havalı biçimsel görünümü, daha keskin kavisleri ve şaşırtıcı özellikleriyle, sahip olmak için harika bir akıllı telefon.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Note 8 İncelemesi

Ekim 2018’de piyasaya sürülen bu akıllı telefon harika özelliklere ve tasarıma sahip, süper havalı bir cihaz. Bu akıllı telefon özellikleri ve fiyat açısından diğer şık telefonlara göre daha ölçülüdür. En yeni özelliklere sahip düşük bütçeli bir akıllı telefon. Muhteşem görünmesini sağlayan uçtan uca bir ekrana sahip.

Telefon 4GB RAM ve 256GB’a genişletilebilen 32GB dahili depolama kapasitesine sahiptir. 4000mAh gücünde çıkarılabilir bir bataryası bulunur. Telefonun kamera kalitesi iyi. Çift SIM desteği var. Hepsi bu kadar da değil, bu telefon ayrıca parmak izi sensörü, yüz kilidi açma, ivmeölçer, yakınlık sensörü ve daha fazlasını içeren sensörlere ev sahipliği yapıyor. Genel olarak bu akıllı telefon hem ekonomik açıdan hem de görünüm açısından satın almak için iyidir.

Ayrıca bkz: En İyi Honor Telefonları 2019

2019 yılının en şık telefonları arasında değerlendirilen Xiaomi Mi Mix 2, büyük beklentiler üzerine ortaya çıktı. Fakat telefonun özellikleri ve donanımları kullanıcıların beklentilerini karşılayamadı.

Ancak, mevcut en iyi çalışan akıllı telefonlardan biri olmasa da, satın alabileceğiniz en iyi görünümlü akıllı telefonlardan biri. Telefonun baştan başa şaşırtıcı bir ekranı var. Alt kısımda sasdece biraz çerçeveye sahip, diğer akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında benzersiz bir görünüm veriyor.

Ayrıca bkz: En İyi Xiaomi Telefonlar 2018

2019 yılının en şık telefonları arasında en çok Samsung telefonlar var. Yine aynı şekilde Samsung, koleksiyonları arasında başka bir harika görünümlü akıllı telefona sahip. Oldukça güzel bir tasarımı mevcut. Aynı zamanda Samsung Galaxy A9 muhteşem bir cam tasarıma sahip ve benzersiz bir model olarak ön plana çıkıyor.

Tasarımların ve cam kaplamanın keskin özellikleri birlikte harika bir eşleşme var. İyi görünümlü ve Galaxy S serisine gücü yetmeyenler için daha ucuz bir versiyon. Ofisinizde size yardımcı olabilecek ve ayrıca partilerde harika görünecek bir telefon istiyorsanız, bu sizin için harika bir seçenek.

OnePlus 5T muhteşem görünümlü bir akıllı telefon ve bazı mükemmel keskin özelliklere sahip. Tasarıma ekstra bir şey eklenmemiş, ancak hoparlör ile çerçevelerin bir araya gelmesi harika görünüyor.

Bu özelliklerine ek olarak harika bir batarya ömrüne ev sahipliği yapıyor. Sizi asla gün içerisinde yalnız bırakmaz. Ayrıca ekonomiktir ve mevcut en iyi akıllı telefonlardan biridir. 2019 yılının en şık telefonları arasına eklenmesindeki temel sebeplerden birisi de uygun olmasıdır.

Motorola bugünlerde popüler bir marka olmasa da, orta sınıf akıllı telefon pazarına hitap eden birçok güzel telefonu var. Bunlardan biris de Moto X4, havalı ve eşsiz görünümlü bir akıllı telefon. Büyük cam ve metalik yüzeye sahip. Telefonun kenarları kıvrılmış, kavrayışı oldukça kolaytırıyor ve gerçekten iyi hissettiriyor.

Dikkate değer diğer tasarım uzantısı kamera konumu; bu telefondaki kameranın konumu, gerçekten de bilim-kurgu karakteri gibi görünmesini sağlayan daha büyük bir yuvarlak mermi içine gömülü. Aynı zamanda bu, kaliteyi biraz düşürüyor, ancak telefon gerçekten harika görünüyor ve benzersiz bir şık telefona gidiyorsanız seçiminiz olmalı.

Akıllı telefon pazarında OnePlus 6 en genç üyelerden. Kısa süre önce çıkan bir akıllı telefon ve bazı şaşırtıcı özellikleri beraberinde getirmiştir. Ancak özellikleri bir kenara koyarsakta, telefonun harika görünmesini sağlayan tasarımı da dikkat çekicidir.

Mevcut bir cam ve metalik kaplama çeşitliliği ile, sahip olunabilecek harika bir telefon. Telefonun odunsu bir dokulu arka kapağı bile var ve onu gerçekten eşsiz kılıyor. Çerçeve ve çentik, her ikisi de bir araya getirildiğinde, bu kullanıcılar için sahip olunması gereken harika bir telefon olmasına olanak sağlıyor.

Ayrıca bkz: OnePlus 6 İncelemesi

Bu fiyat aralığında 6.3 inçlik bir ekrana sahip bir akıllı telefonunun sadece alarm zilleri çalması gerekir, kullanımı oldukça yavaştır, korkunç kameralara sahip olmalı ya da en azından çirkin olmalı, değil mi? Yanlış, Honor Play kanıtıdır. Nosyonel olarak oyuncular için tasarlanan devasa FullHD+ ekran ve HiSilicon Kirin 970 yonga seti, dünyanın en iyi telefonlar listesine girmeye hak kazanması anlamına geliyor.

16MP çift objektifli ana kamera, Instagram dostu çekimler için iyi iş çıkarıyor (düşük ışıkta fotoğraf çekimi zorlaşmaya başlasa da), zarif boyutları ve tam metal tek parça kılıfı Honor Play’in görünüşü ve hissi olduğunu gösteriyor. Tüm bu özelliklere sahip ucuz bir akıllı telefon arıyorsanız, bizim en iyi önerilerimizden birisidir.