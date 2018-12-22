2019’da hangi yeni telefonlar geliyor? Hangi yeni özelliklere sahip olacaklar? Yaklaşan telefonlarla ilgili söylentilerin bol olduğu şu anda, 2019’un bize ne getireceğine dair fikirlerimiz az çok oluştu.

Çoğu akıllı telefon üreticisi, yıllık bir yükseltme döngüsüne çoktan karar verdi. Bundan dolayı da 2019’in en çok beklenen telefonlarının ne zaman geleceğine dair iyi bir fikrimiz var. Bazı cihazlar hakkında diğerlerinden daha fazla şey biliyoruz. Ancak piyasaya sürülmeden önce ve zaman çok zaman geçtikçe işler kesinlikle değişebilir.

2019 yılına damgasını vuracak telefonların büyük odak noktası kesinlikle çentikleri. Sonuç olarak ekran boyutu yüksek, çerçeveleri neredeyse giç olmayan akıllı telefonlar gelecek ve tam ekran deneyimini üst zirvelere çıkaracak. Bazıları küçük selfie kamera deliklerine sahip olarak, bazıları ise akıllı kaydırma mekanizmalarıyla karşımıza çıkacak. Performans iyileştirmeleri, kamera iyileştirmeleri ve daha fazla yükseltme ile şu ana kadar çıkmış olan akıllı telefonları geride bırakacak. Şimdi ise şu ana çıkan bilgiler eşliğinde 2019 yılına damgasını vuracak akıllı telefonların ayrıntısına bakalım.

2019’un İlk Yarısı Çıkacak Telefonlar

Samsung Galaxy S10 Serisi

Beklenilen Çıkış Tarihi: Şubat – Nisan 2019

Samsung, muhtemelen Galaxy S10’un üç farklı sürümünü tanıtacak. Bunların üçü de 7nm işlemciye dayanan yepyeni, güçlü bir sistem çipini kullanabilecek. Bu da, bu telefonların 2018 amiral gemisi Android serisinden çok daha hıza sahip olacakları anlamına geliyor.

Son çıkan söylentilere göre seri 3 farklı modele ev sahipliği yapacak. Bunların temel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Uygun fiyatlı Galaxy S10 Lite, Kod adı: Beyond 0



5.8inçlik düz ekran

Yan tarafında parmak izi tarayıcı

Tek arka kamera

Tek selfie kamerası

Galaxy S10, Kod adı: Beyond 1

6.1inçlik kavisli Infinity ekran

Ekranda içi parmak izi tarayıcı

Tek selfie kamerası

Çift arka kamera kurulumu (Normal, telefoto)

Galaxy S10 Plus, Kod adı: Beyond 2

6.44inçlik kavisli Infinity ekran

Ekranda içi parmak izi tarayıcı

Çift selfie kamerası

Üçlü arka kamera kurulumu (Normal, telefoto, geniş açılı)

Galaxy S10 serisi hakkında daha detaylı bilgi için Galaxy S10 ve S10 Plus Hakkında Herşey! adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Samsung Flex

Beklenilen Çıkış Tarihi: 2019’un ilk yarısı

İlk defa Samsung Geliştiriciler Konferasında, Samsung Flex diye adlandırılan katlanabilir telefon, dikkatleri üzerine çekmişti. 2018 yılının sonlarında diğer akıllı telefon üreticilerininde bu yola girmelerine ilham veren bir telefon oldu. Cihazın yayınlanan teknik çizimleri bakış açılarının değişmesine olanak sağlayarak devrimci bir fikir olarak ilk defa ortaya çıkmıştı.

Samsung’un etkinlikte gösterdiği tasarım, mevcut akıllı telefonlardan daha kalın. Hatta geleneksel bir telefondaki gibi ekranı olan benzer bir dikdörtgen şekle sahip bir telefonu içeriyor. Ancak katlandığında bir telefon iken açıldığında yepyeni, devasa, tablet benzeri bir akıllı cihaz.

Samsung Flex hakkında ortaya çıkan temel detaylar için Samsung’un Katlanabilir Telefonunun 3D Teknik Çizimleri adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

LG G8 ThinQ

Beklenilen Çıkış Tarihi: Şubat – Nisan 2019

LG G8 ThinQ hakkında henüz fazla bir şey bilmiyoruz. Tek bilinen gerçek bu telefonun gerçekten geleceğidir. Hatta yılın ilk yarısında LG’nin en iyi telefonu olacağından eminiz. Şimdiye kadar, G8 hakkındaki en iyi tahminimiz, ikili selfie kamerası bulunan ekrana sahip. Ayrıca gerçekten çerçevesiz bir telefon için LG patentinin başvuruda bulundu. Böyle bir fütüristik tasarım patenti olsa bile, bunun G8 olacağından pek emin değiliz.

Bununla birlikte, G8 modelinin aynı kısa süre önce üçlü kamera ile piyasa sürülen V40 Thinq modeline benzer bir kamera kulumuna sahip olacağı düşünülmektedir. Bunlar bir ultra geniş açılı lensin yanı sıra portre ve telefoto sensörleridir. Batarya ömrü, son birkaç yılda LG telefonlarının can sıkıcı bir noktası oldu. Bu yüzden şirketin de bu yönde gelişeceğini umuyoruz.

Telefonun teknik tasarımları hakkında daha fazla bilgi almak için LG G8 tasarımlarının yer aldığı yazıyı okuyabilirsiniz.

Sony Xperia XZ4

Beklenilen Çıkış Tarihi: Şubat – Haziran 2019

Sony’nin garip telefon piyasaya sürme konusunda garip bir programı var. Her altı ayda bir yeni üst düzey telefonları piyasaya sürüyor. Bu durum diğer şirketlerin geleneksel 1 yıllık sürüm programlarından çok daha hızlı. Bu yüzden yeni Sony Xperia XZ4’ün Şubat ayındaki Barselona’da düzenlenmesi beklenilen 2019 Mobil Dünya Kongresi’nde bu telefonu tanıtması makul. Şubat ayında gösterdikleri telefonu piyasaya sürmesi genellikle Sony’nin birkaç ayını alıyor, bu nedenle XZ4’ün Mayıs veya Haziran aylarında mağaza raflarına ulaşmasını bekliyoruz.

Peki, bu telefondan nelere sahip olmasını bekleyebiliriz? Qualcomm’un yeni Snapdragon 855 sistem çipi bunların başında gelebilir. Ayrıca 7nm işlemcisi ile üst düzey bir performansa sahip olabilir. Söz konusu kameralar ise daha da geliştirilmiştir.

Bu telefon hakkında sızdırılan tasarım özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için Xperia XZ4 tasarım yazımıza göz atabilirsiniz.

Nokia 9 PureView

Beklenilen Çıkış Tarihi: Şubat – Mart 2019

Deyim yerindeyse bir dünya arka kameraya sahip olan Nokia 9’da yıla damgasını vuracak. Uzun süredir suskunluğunu koruyan PureView modeli, Nokia 9 ile tekrardan hayat bulacak. Nokia‘nın amiral gemisi telefonlarını geride bırakarak 2019 yılı içerisinde tasarım açısından ön planda olması beklenilen bir telefon olacak.

Nokia bu konuda çok uzun zamandır çalışıyor gibi görünüyor. Yeni nesil 7nm işlemciler ile gelmesi, şirkete iddialı kamera hedeflerini gerçekleştirmesi için gereken gücü verebilir.

Telefon hakkında ortaya çıkan son bilgileri almak için Nokia 9 PureView tasarımı hakkındaki yazımıza göz gezdirebilirsiniz.

Huawei P30 ve P30 Pro

Beklenilen Çıkış Tarihi: Mart – Nisan 2019

Çinli Huawei firması, telefonlarının yasaklandığı Amerika Birleşik Devletleri’nde ateş altında olsa da dünya genelinde hızla büyümeye devam ediyor. Huawei P30 ve P30 Pro modelleri P20 serisi için en çok beklenen devam serisi olacak. Ayrıca performans ve parmak izi güvenlik sistemleri bakımından da mevcut Mate 20 Pro modeline benzer olması bekleniliyor.

Tabii ki, P30 serisinin de güçlü Kirin 980 sistem çipi ile donatılmasını bekliyoruz. Ayrıca, Huawei’nin Porsche sürümü gibi olmasa da yine de çok şık görünen gradyan bir tasarıma ev sahipliği yapması muhtemel

Telefon hakkında en son yayınlanan bilgileri öğrenmek için Huawei P30 Pro isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

OnePlus 7

Beklenilen Çıkış Tarihi: Haziran 2019

OnePlus, performans ve hıza değer veren Android hayranlarının favori şirketi oldu. Şirket, yalnızca gecikmeli başlamayı ortadan kaldırmak, sorunsuz ve hızlı bir deneyim elde etmenizi sağlamak için çalışan özel bir mühendis ekibine sahip. Ayrıca şimdiye kadar çok fazla bir sorun çıkarmadan memnun kullanıcılar kazanmayı başardı.

Bu yıl piyasaya sürdüğü üst düzey performansa sahip amiral gemisi telefonlardan sonra OnePlus 7 ile 2019 yılına damgasını vuracak gibi duruyor.

Telefon hakkında daha detaylı bilgiler elde etmek için OnePlus 7 Hakkında Herşey başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

BlackBerry Key3 Beklenilen Çıkış Tarihi: Haziran 2019 Fiziksel klavyesi olan bir telefon büyük olasılıkla 2019’da var olmaya devam edecek. Tabiki büyük olasılıkla da BlackBerry Key3 olarak adlandırılacak. Bunu görmezden gelmemelisiniz: sadece fiziksel bir klavyede yazmak o tuhaf tatmini vermekle kalmaz, her tuş bir kısayol olarak işlev görür ve tüm klavye bir trackpad olarak çalışır. Key3 bunu daha güçlü bir çip ve geliştirilmiş bir kamera ile destekleyebilir. Bu yüzden 2019’da dikkat edilmesi gereken farklı bir telefon olabilir. 2019’un İkinci Yarısı Çıkacak Telefonlar

Samsung Galaxy Note 10 Beklenilen Çıkış Tarihi: Ağustos – Eylül 2019 Samsung, Note 7 modelindeki batarya patlama skandalından sonra omuzlarındaki tozu sildi. Akabininde ikincisi büyük olan, uzun ömürlü ve güvenli bir 4.000mAh pil içeren mükemmel Note 8 ve Note 9‘u piyasaya sürdü. Note 10’un, Samsung’u batarya konusunda mükemmelliği taşıyacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca daha hızlı ve daha yumuşak bir performans, daha fazla S Pen hilesi, daha iyi bir kamera ilk beklentiler arasında yer alıyor. Hepsinden önemlisi, 2019’da bize zamanında yazılım güncellemeleri vermeye kararlı bir Samsung sunmasından yana bir şans arıyoruz.