2020 En İyi Teknolojik Yılbaşı Hediyeleri

2020 yılı için geri sayım başladı. Teknoloji dünyası için değerlendirecek olursak, 2019 yılı bir hayli hareketli geçti. Yeni akıllı telefonlar, yepyeni tablet ve bilgisayarların tanıtıldığı ve belli başlı teknolojiler de önemli değişikliklerin söz konusu olduğu bir yıl geçirdik. Haliyle bu yıl başında en iyi yılbaşı hediyelerinde de başrol oyuncusu teknolojik ürünler olacak. Peki, 2020 yılına girerken tercih edebileceğiniz en iyi teknolojik yılbaşı hediyeleri hangileri? Önerilerimize bakalım.

En İyi Teknolojik Yılbaşı Hediyeleri

Listemize geçmeden 2020 en iyi teknolojik yılbaşı hediyeleri listemizde her bütçeye uygun ürünlere yer vereceğimizi söylemek isteriz. Hediyenin küçüğü büyüyü olmaz ama söz konusu teknoloji hediyeler olunca biraz beklentilerin üzerinde olabiliyor.

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Anker Nebula Capsule Kablosuz Pico Projeksiyon Cihazı

Listemizde ilk yer vereceğimiz ürün portatif projeksiyon cihazı olacak. Boyutu küçük ama işlevi büyük teknolojik cihazlardan biri olan Anker projeksiyon, adından da anlaşılacağı gibi kapsül şeklinde bir projeksiyon. Silindir şeklinde bir tasarıma sahip olan ürün, sadece bir kutu kola boyutunda. Bu yönüyle taşınabilir cihazlar arasında yer alan serinin 2018 yılında tasarım ödülü aldığını da söyleyelim.

Android 7.1 işletim sistemi ve üzerini destekleyen cihaza, doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden görüntü aktarabiliyorsunuz. Tam orta kısımda bulunan odak sayesinde 100 inç büyüklüğünde görüntü sunulabiliyor. Anker projeksiyon cihazının bir diğer artısı ise alt kısmında hoparlör bulunuyor olması. Yani bir yandan projeksiyon olarak kullanılan bir yandan ise ses sistemi olarak kullanılması mümkün olan bir cihazla karşı karşıyayız.

360 derece hoparlör sayesinde, filmlerinizi ya da içeriklerinizi keyifle izleyebiliyorsunuz. 100 ANSI parlaklık değerinde görüntü sunulmasını sağlayan serinin kolay kullanılan ve hem iOS hem de Android cihazlarında çalışan bir de uygulaması bulunuyor. Bu uygulama üzerinden kolayca kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz.

Fiyat: 1999 TL – 2500 TL ( Fiyat aralığının bu denli değişmesinin nedeni, yılbaşı indirimleri kapsamında ürünün birçok sitede indirime girmiş olması)

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Fujifilm Instax Mini 9 Fotoğraf Makinesi

Fotoğraf çekme hobisi olanlar için en iyi teknolojik yılbaşı hediyeleri arasında gösterebileceğimiz Fujifilm Instax Mini 9, oldukça renkli ve eğlenceli bir fotoğraf makinesi. Açık mavi, pembe gibi canlı renk seçenekleri bulunan fotoğraf makinesi, özel bir selfie aynasına sahip.

35 cm’ye kadar yakın çekim sunabilen özel bir lensle gelen seri, parlaklık ayarının yapılması için özel bir kadran alanıyla beraber geliyor. En iyi parlaklık değerini bu kadran üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Böylece Fujifilm Instax Mini 9 ile Retro fotoğraflar çekmek bile mümkün oluyor.

Kapalı ortam, bulutlu, güneşli, açık hava olmak üzere farklı çekim modlarının da sunulduğu serinin çekim sırasında ışığı algılayan ve buna göre size uyarı veren sensörleri de bulunuyor. 10 pozluk filmlerle çalışan kameranın hem klasik fotoğraf makinelerinin ruhunu yansıttığını hem de anında baskı özelliği ile nostaljik bir hava sunduğunu da ekleyelim. Baskı fotoğraftan vazgeçemeyen kullanıcılar için çok eğlenceli bir kamera.

Fiyat: 339 TL ile 500 TL arası

Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör

Dünyanın en ünlü ses sistemi üreticilerinden biri olan Ultimate Ears tarafından sunulan Ultimate Ears Wonderboom, tam anlamıyla bir canavar hoparlör olarak tanımlanabilir. En iyi yılbaşı hediyeleri içerisinde hoparlör modellerinin mutlaka yer alması gerekiyor. Ultimate Ears Wonderboom bu modellerden birisi.

Tamamen kablosuz kullanıma sahip olan seri, silindir bir tasarımla geliyor. 30 metre mesafeye kadar Bluetooth bağlantısını destekleyen hoparlör, 360 derece çevresel ses sistemi kullanıyor. Bu sayede tam stereo şekilde ses verilebiliyor. Sadece 0.43 kg ağırlığa sahip olan tamamen kablosuz hoparlör modelinin en önemli avantajlarından birisi de suya ve toza karşı tam olarak koruma sunuyor olması.

1 metreye kadar suda 30 dakika boyunca dayanıklılık gösteren Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör, aynı anda iki farklı cihaza bağlantı kurulmasını da destekliyor.

Maksimum ses düzeyinin de 86 dBC olduğunu belirtelim. Ürünün son detayı ise pil süresi. Kablosuz bir hoparlör modelinin kesintisiz müzik deneyimi sunması için pil süresinin iyi olması gerekiyor. Ultimate Ears Wonderboom Bluetooth Hoparlör bu modellerden birisi ve tam 10 saate kadar kullanım ömrüne sahip.

Fiyat: 430 TL ile 600 TL arası

Anker Soundcore Liberty Lite Kulaklık

2019 yılına damga vuran teknolojiler arasında kablosuz kulaklık modellerinin farklı bir yeri var. Bu alanda birçok yeni ürün için tanıtım yapıldı. Haliyle en iyi teknolojik yılbaşı hediyeleri içerisinde mutlaka kablosuz kulaklık modellerine yer vermek gerekiyor. Anker Soundcore Liberty Lite bunlardan biri.

Samsung’un Gear kulaklık modellerinin sunduğu tasarıma benzer mini bir tasarıma sahip olan kulaklıklar, LDS anten sistemine sahip. Bu da serinin çok daha kararlı ve sorunsuz bir şekilde Bluetooth bağlantısı sunmasını sağlıyor.

IPX5 sertifikası sayesinde suya ve tere karşı koruma sunan kulaklıklar, sadece kutusunun kapağının açılması ile kullanılabiliyor. Arama içi stereo özellikleri ve mini şarj çantası ile kolay bir kullanım sunan kulaklık 12 saat şarj dayanma süresine sahip.

Fiyat: 370 TL ile 500 TL

Aden E58 Fly More Combo Drone

Kendini kanıtlamış olan Drone modellerinden biri olan Aden, iyi bir yılbaşı hediyesi. Özellikle yılbaşı indirimleri sonrasında çok daha makul bir fiyat aralığına satışa çıkan Drone modelinin özellikleri de dikkat çekici.

WİFİ ile telefona doğrudan bağlanarak çalışan Drone, üzerinde yer alan 720p kamerası sayesinde anlık olarak akıllı telefonunuza görüntü gönderilmesini sağlıyor.

120 derece geniş açılı kamera, net bir şekilde görüntü sunulmasını sağlıyor ve aynı zamanda Drone kontrolünü de daha iyi bir şekilde sunmanızı sağlıyor. Ayrıca 90 derece kadar kameranın hareket etmesini de sağlayabiliyorsunuz.

SD kart desteği sayesinde çekilen görüntüleri kayıt etmeniz de mümkün oluyor. Bu tamamen size kalmış bir durum. Teknik özelliklere geçtiğimiz zaman ise en çok dikkat çeken kısım yörünge takip özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik sayesinde sadece parmağınızla akıllı telefonunuzdan bir rota çizmeniz yeterli oluyor. Drone rotayı takip ediyor.

Tek tuş kontrollerine de sahip olan seri, tek tuşla geri dönüş ve tek tuşla iniş kalkış kontrollerini sunmakta. Sesli komut sistemi ve katlanabilir kasa tasarımı ile oldukça kullanışlı olan serinin 360 derece takla özellikleri gibi eğlenceli özellikleri de bulunmakta.

Fiyat: 500 TL ile 800 TL arası

JBL Go 2 IPX7 Hoparlör

JBL’in en çok satan taşınabilir hoparlör modelleri arasında yer alan JBL Go 2 IPX7, hem portatif yapısı hem de başarılı teknik özellikleri ile kendisini kanıtlamış olan ürünler arasında yer alıyor. Haliyle 2020 en iyi teknolojik yılbaşı hediyeleri listemizde yer verdiğimiz seri, dikdörtgen şeklinde bir tasarımla geliyor. 184 gram ağırlığı bulunan ürünün birçok farklı renk seçeneği bulunuyor.

Toplamda 12 ayrı renk üzerinden seçim yapabiliyorsunuz. Ses gücü olarak 3.1W RMS ses gücüne sahip olan seri, Bluetooth 4.1 üzerinden bağlantı sunuyor. Dış mekanlarda da kolayca müzik dinlemenize izin verecek olan cihazın 30 dakika 1 metre suya dayanıklı olduğunu da ekleyelim. Son olarak şarj süresinin ise tam performans değerinde 5 saat olduğunu söylemek gerek.

Fiyat: 229 TL ile 300 TL arası.

Akıllı saat modellerinin yılın son aylarında güncelleyen Huawei, çok kısa bir süre içerisinde GT 2 modeliyle ciddi bir satış rakamı elde etmeyi başardı. Yine tamamen dairesel tasarımla gelen yeni akıllı saat modelinin, ekran kısmında biraz daha geniş bir yapı sunduğu görülüyor.

Bu kez cam dış çerçeve alanının üzerine kadar uzatılmış. Yenilenmiş kalp ritim ölçer teknolojisine de sahip olan akıllı saat, hemen hemen tüm spor aktivitelerini takip edebiliyor. Bir yandan uyku monitörü, bir yandan ise spor koçluğu sunuluyor.

Akıllı saat üzerinden telefon görüşmesi yapma, gelen aramaları cevaplama, akıllı saat üzerinden müzik çalma gibi artıları bulunan serinin yine uygulama yükleme desteğinin bulunmadığını da ekleyelim.

46 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı kasa modeline sahip olan serinin, şimdilik sadece 46 mm modelinin ülkemizde satıldığını görüyoruz.

Fiyat: 1400 TL ile 1500 TL arası

Kodak Mini Shot

Anında fotoğraf baskısı almayı seven kullanıcılar için bir diğer alternatif ise Kodak Mini Shot. Mini bir tasarıma sahip olan Kodak Mini Shot, 1.7 inçlik bir dijital ekranla beraber geliyor. 10 MP değerinde tek bir lens ile gelen serinin kolay kontrol butonları bulunuyor. Özel bir baskı kağıdı kullanan serinin kredi kartı boyutunda fotoğraflar basma özelliği bulunuyor.

Tek seferde serinin kullanabileceği baskı kağıdı sayısı ise 30 adet olarak açıklanmış durumda. Sadece Kodak Mini Shot ile çektiğiniz fotoğrafları değil, akıllı telefonunuzda yer alan fotoğrafları da cihaz ile basabiliyorsunuz. Bunun için Bluetooth bağlantısını kullanmanız ve akıllı telefonlarınızda yer alan fotoğrafları cihaza göndermeniz mümkün.

Fiyat: 670 TL ile 750 TL

7.nesil 10.2 inç iPad

Bu yıl tanıtılan iddialı ürünlerden birisi de 7.nesil 10.2 inç iPad modeli olmuştu. Her ne kadar tasarım kısmında çok bir değişiklik sunmamış olsa da iPad serisinin iddialı yapısını yansıtan tablet, 10.2 inç geniş ekranlar geliyor.

A10 Fusion işlemcilerinin kullanıldığı seride Touch ID yerli yerinde duruyor. Ayrıca tabletin ekranının yine Retina olduğunu da ekleyelim. 128 GB depolama alanına sahip olan seri, akıllı kalem desteği de sunuyor.

2160 X 1620 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranın 500 nit parlaklığının bulunması da bu cihazı bir hayli öne çıkarmıştı. Yine arka kısımda 8 MP tek bir kamera ve ön kısımda ise 1.2 MP tek bir ön kamera kullanıldığını da hatırlatalım.

Fiyat: 2.399 TL ile 2.500 TL arasında

2020 en iyi teknolojik yılbaşı hediyeleri içerisinde tablet modellerine yer vereceksek Samsung Galaxy Tab A SM-T510 modeline kesinlikle başlık açmamız gerekiyor. Samsung’un bu yıl sunduğu uygun fiyatlı tabletleri arasında gösterilen yeni seri, başarılı bir tasarım ve fiyat performans serisi özellikleri ile dikkat çekiyor.

Ekran kısmında çerçevelerinin biraz daha incelmesine rağmen yine çerçeveler kullanan Samsung Galaxy Tab A SM-T510, arka kısımda ise tek bir kamera kullanıyor. Kare şeklinde tek bir arka kamera kullanan tabletin, geçen senelere göre çok daha başarılı bir tasarım sunduğunu da eklemiş olalım.

Ekran kısmına baktığımız zaman ise 10.1 inçlik ekran boyutu karşımıza çıkıyor. 1920 X 1200 piksel çözünürlüğün sunulduğu ekran WUXGA teknolojisinde. İşlemci kısmında ise Samsung Exynos 7904A işlemcilerine yer veriliyor.

1.8 GHz hızında çalışan işlemciler 8 çekirdekli ve 2 GB RAM ile destekleniyor. 32 GB depolama alanının da sunulduğu Samsung Galaxy Tab A SM-T510 modelinde Android 9 işletim sistemi ile çıkış yapılıyor. 8 MP değerinde arka kamera ve ön kamerası sunulan seri yine iyi bir yılbaşı hediyesi.

Fiyat: 1250 TL ile 1500 TL arası.

Samsung, 2019 yılını iyi kapatan markalardan bir tanesi oldu. Akıllı telefon pazarında zaten zirveyi koruyan markanın, bu yıl en çok konuşulan ürünlerinden birisi de akıllı saat modelleri oldu. GT 2 gibi rakiplerine karşı ayakta durabilen Galaxy Watch akıllı saat modelleri, en iyi yılbaşı hediyeleri arasında yer alıyor.

Tamamen dairesel tasarımı ve çivi şeklinde dönebilen dış çerçevesi ile dikkat çeken akıllı saat, 46 mm kasa boyutuyla geliyor. Maksimum doğruluk oranı ile kalp ritmi ölçme gibi artıları da bulunan saatin hem uygulama yüklemeyi desteklediği hem de tüm spor modlarına destek verdiğini de ekleyelim. Tabii ki burada Tizen 4.0 işletim sisteminin artısını da atlamamak gerekiyor.

Fiyat: 1999 TL ile 2100 TL

2020 en iyi teknolojik yılbaşı hediyeleri listesi yapıp, akıllı telefon modellerine yer vermemek olmaz. Öyle ki bu yıla yine akıllı telefonlar damga vurdu. Fiyat performans kategorisinin başarılı modellerinden biri olan Galaxy A20s ise bu modellerde öne çıkan akıllı telefonlar arasında. Su damlası çentik alanına sahip olan akıllı telefon, ön kısımda ince çerçeveler kullanıyor.

Arka kısımda ise üst üste sıralı olan 3 arka kamera sunulmakta. Kameralarla beraber arka kısımda parmak izi sensörü öne çıkmakta. Ekran kısmında ise 6.5 inçlik geniş ekrana yer veriliyor. 720 X 1560 piksel çözünürlük değeri bulunan ekranın IPS LCD panel olması ise belki de en şaşırtıcı olan detaylar arasında. Samsung genelde AMOLED ekran kullanmayı tercih ediyor.

İşlemci kısmında ise 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemciler sunulmakta. Snapdragon 450 işlemci başarılı bir performans gösteriyor. 3 GB RAM miktarının bulunduğu akıllı telefonun ön kısımda 8 MP standart bir kamera ile geldiğini görmekteyiz.

Arka kısımda ise 13 MP + 8 MP + 5 MP değerinde üçlü arka kamera kullanılıyor. Kamera kısmında geniş açılı lenslere de yer verilmiş olması serinin öne çıkmasını sağlamakta. Bu seri için belki de en çok konuşulacak olan detay ise 4000 mAh değerinde geniş bataryasının bulunması ve 15W hızlı şarj desteği sunulması.

Fiyat: 1600 TL ile 1800 TL arası

2020 en iyi teknolojik yılbaşı hediyeleri listemizin sonuna geldik. Listemizde yer verdiğimiz ürünler hakkında son bir detaydan daha bahsetmek gerekecek. Dikkat ettiyseniz fiyat aralıklarında en düşük fiyatla en yüksek fiyatlar arasında bir miktar fark var. Mesela bir ürünü 500 TL minimum fiyatla alabilirken bu fiyatın 800 TL rakamına kadar çıktığını görebiliyoruz. Bunun nedeni bazı e-ticaret devlerinin yılbaşı indirim kampanyalarını başlatmış olması. Yılbaşı indirimleri kapsamında fiyatlarda bir miktar düşüş oldu ve biz de en düşük fiyatlardan başladık.